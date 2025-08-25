newspaper
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις

Η κυβέρνηση εκθέτει την έννοια της πολιτικής και τη νοημοσύνη των πολιτών σε κίνδυνο, και ο Μητσοτάκης γράφει κυριακάτικες εκθέσεις ιδεών. Ετσι που προκαλεί τον λαό δεν θα θα τον σώσει αλλαγή στον νόμο τον εκλογικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μαζεύεται σιγά, σιγά ο κόσμος, όσοι τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές και να φύγουν για λίγες μέρες από την πρωτεύουσα. Το λέω αυτό λατρεμένοι μου επειδή πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, πήραν άδεια κι έμειναν στην άδεια Αθήνα. Και αυτούς τους σκέφτηκε το αγόρι το τρομερό του Μαξίμου, ο κεντρώος της καρδιάς μας Άκης Σκέρτσος και είπε να μοιραστεί μαζί τους την ανάμνηση ενός ηλιοβασιλέματος από το πλοίο που ταξίδευε!

Ο Άκης και το συρτάρι

Μη γελάτε λατρεμένοι μου, γιατί γελάτε δηλαδή και ειρωνεύεστε; Τί είπε ο άνθρωπος; «Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι», έγραψε με φόντο το ηλιοβασίλεμα! Τι εννοείτε δεν έχει ενσυναίσθηση και πως η ανάρτηση είναι για σφαλιάρες; Διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο Άκης Σκέρτσος έδειξε πόσο ευαίσθητη ψυχή είναι, πόσο σκέφτεται τους πολίτες που δεν είχαν τη δυνατότητα να αντικρίσουν παρόμοιες εικόνες και μεγαλόθυμα μοιράστηκε μαζί τους τις δικές του χρυσοπόρφυρες εμπειρίες από το ελληνικό ηλιοβασίλεμα.

Διακοπές

Έτσι λατρεμένοι μου, εσείς που δεν πήγατε διακοπές, κρατήστε στο συρτάρι σας την ανάμνηση του Άκη και όταν θα έρθει με το καλό ο χειμώνας, θα κάνει κρύο και θα βροντάει ο καιρός, θα ρίχνει καρεκλοπόδαρα και η μαυρίλα θα σας τυλίγει, τότε θα το ανοίγετε -το συρτάρι- και το φως του ελληνικού καλοκαιριού θα σας σκεπάζει και θα σας προσφέρει θαλπωρή!

Η αγωνία

Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι! Αυτή είναι περίπου η ψυχολογική διάθεση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει της ΔΕΘ. Κι είναι λογικό. Αυτό φθινόπωρο μοιάζει με το «Γολγοθά» του. Μέχρι και πέρυσι λίγο – πολύ τα έφερνε βόλτα, ακόμη και με τον Daniel. Τον θυμάστε; Στη Θεσσαλία τον θυμούνται ακόμη, διότι οι εκκρεμότητες παραμένουν! Αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία….

Έκθεση ιδεών

Παρατηρώ όμως, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος στο συνηθισμένο κυριακάτικο σημείωμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδίδεται το τελευταίο διάστημα σε εκθέσεις ιδεών… Τί μάθαμε από την τελευταία του επικοινωνία με τους πολίτες; Ότι ζούμε στον παράδεισο και δεν το ξέρουμε. Ότι η δημόσια υγεία πετάει, ομοίως και η παιδεία, ότι στεκόμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας – πολλά λόγια για την Ουκρανία, κουβέντα για τη Γάζα – και πάει λέγοντας.

Πάρτι, πάρτι…

Κι ενώ ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να αναστυλώσει το καταρρακωμένο του προφίλ και να τονώσει την πληγωμένη του αυτοπεποίθηση, επαναφέροντας τον στόχο της εκλογικής αυτοδυναμίας – σιγά μην το πιστεύει ο ίδιος… – με την αυστηρότητα που αρμόζει στο στυλ του ηγέτη, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται ένα πάρτι – εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα! Σας έχω επισημάνει αυτό το ενδεχόμενο αρκετές φορές. Αλλά πλέον ήρθε η ώρα της αλήθειας και το θέμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η «εξέγερση των πληβείων»

Πρόκειται για «εξέγερση των πληβείων». Δηλαδή αυτών που ετοιμάζονται να … αποχαιρετίσουν τα κοινοβουλευτικά έδρανα! Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μία «ομάδα ατάκτων» στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που επειδή είναι «στην απ΄ έξω» και φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο να βρεθούν «εντός κι επί τα αυτά», έχουν αποφασίσει να αντιπολιτευθούν το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Επειδή περισσότεροι από το ένα τρίτο των βουλευτών δεν φαίνεται ότι θα επανεκλεγούν, ζητούν επιμόνως την αλλαγή του εκλογικού νόμου! Εδώ και τώρα – για να θυμηθώ και τον αείμνηστο Παπανδρέου! Τους έχει πιάσει ταραχή…..

Το θέλει κι ο ίδιος

Όμως την αλλαγή του εκλογικού νόμου την θέλει κι ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά πως θα μπορέσει να το περάσει το θέμα ώστε να μην φανεί η ηττοπάθεια που τους έχει καταλάβει; Διότι με την αλλαγή του εκλογικού νόμου αποχαιρετά την … «Αλεξάνδρεια»! Και επισήμως. Δηλαδή τον στόχο της αυτοδυναμίας – που έτσι κι αλλιώς δεν τον πιστεύει κανείς.

Κάντε υπομονή…

Προς το παρόν προσπαθεί να τους κλείσει το μάτι, «εδώ είμαι, θα το τακτοποιήσω». Πως; Λειτούργησαν για μία ακόμη φορά τα … «υδραυλικά συστήματα» του Μεγάρου Μαξίμου κι ο κυριακάτικος τύπος γέμισε με σενάρια επί σεναρίων. Σχετικά με τον εκλογικό νόμο, τις εισηγήσεις που έχουν γίνει στον πρωθυπουργό και διάφορα τέτοια. Κι ο στόχος είναι προφανής, θέλει να κατευνάσει τα πνεύματα στη κοινοβουλευτική ομάδα. Αν θα το πετύχει δεν το γνωρίζω….

Οικογενειακές ιστορίες

Πάντως να σας υπενθυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν «αφυπηρέτησε» από την κυβέρνηση, μετά από τον Οκτώβριο του 1993, είχε δηλώσει κατ΄ επανάληψη πως ένα από τα λάθη του ήταν που μετά από τις εκλογές του Απριλίου του 1990 δεν άλλαξε τον εκλογικό νόμο και να πάει … τέταρτη φορά σε εκλογές. Απλώς το υπενθυμίζω. Γιατί δεν μπορεί να μην το ξέρει είναι και … οικογενειακή ιστορία.

Δεν είναι ώρα ακόμη…

Τώρα βέβαια εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα τον αλλάξει τον εκλογικό νόμο, αλλά δεν είναι ακόμη η ώρα του. Διότι είναι άλλο πράγμα να αλλάξει το εκλογικό σύστημα όταν βρίσκεται -με αναγωγή – με το ζόρι στο 25% κι άλλο πράγμα να τον αλλάζει όταν πχ έχει πλησιάσει το εκλογικό ποσοστό των ευρωεκλογών. Ετσι δεν είναι; Στο πρώτο δείχνεις πανικό, ενώ στο δεύτερο … στρατηγική κίνηση – έτσι τουλάχιστον μπορείς να το «πουλήσεις»!

Δύο εκκρεμότητες

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται εκκρεμότητα δύο σημαντικές πολιτικές κινήσεις. Των πρώην πρωθυπουργών κκ Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώτος θέλει πρώτα να εκδώσει το βιβλίο του στο τέλος του χρόνου, κι από τις αρχές του 2026 θα ανακοινώσει τις προθέσεις του – δηλαδή τη δημιουργία του νέου κόμματος, μαζί με όλες τις κινήσεις που θα την συνοδεύουν. Ο δεύτερος – κι είναι λογικό – θρηνεί την απώλεια της κόρης του, κι όσο νάναι χρειάζεται ένα ορισμένο διάστημα για να μπορέσει να διαχειριστεί τον πόνο του. Ως εκ τούτου κι αυτού οι κινήσεις μετατίθενται στις αρχές του 2026.

Δεν είναι … «όμορφα»

Όμως το γεγονός ότι τα δύο πολιτικά σχέδια πλανώνται στην πολιτική ατμόσφαιρα ως … απειλή για τους υπάρχοντες σχηματισμούς, επισκιάζουν και τους σχεδιασμούς του κ. Μητσοτάκη. Οι οποίοι βρίσκονται υπό ένα διαρκές ερωτηματικό. Δεν είναι «όμορφο πράγμα αυτό» που θα έλεγε κι ο Πρόεδρος Τραμπ. Μοιάζει με το μαρτύριο της σταγόνας!

Υπάρχει κι αλλού πόνος

Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη όμως είναι κι άλλοι που ανησυχούν – ο καθένας για τον δικό του λόγο. Πάρτε για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι δυνατόν να καταρρέει η κυβέρνηση, το ένα σκάνδαλο να έρχεται πίσω από το άλλο – κι αυτός να είναι … «ακούνητος» στο 10% – 12%; Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Κι όπως αντιλαμβάνεστε δεν … αρμενίζουν στραβά, απλώς είναι στραβός ο γιαλός! Τόσο απλά….

