13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή συνεχίζεται το σήριαλ «δεν είναι αυτό που νομίζεις», με τον Κυριάκο να το αναγνωρίσουμε να δίνει ρεσιτάλ υποκριτικής. Μακάρι να ήταν τα πράγματα όπως τα περιγράφει στα κυριακάτικα σημειώματά του, να βγω στη Μύκονο να τραγουδάω «ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Αλλά δυστυχώς τρώμε την μία ματαίωση μετά την άλλη. Τι και αν ανεβάζει στη Θεσσαλονίκη όποιον περνάει την πόρτα υπουργείου; Πάνω από 70 κυβερνητικά στελέχη θα φάνε μπουγάτσα με… αμφισβήτηση, αφού δεν βλέπω να γυρνάει το κλίμα. Μαζεύτηκαν πολλά, δίνονται λίγα, συνεχίζονται οι άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις, που κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι ειδικά σε κάποια θέματα όπως το έγκλημα των Τεμπών όχι απλώς δεν πείθουν αλλά εξοργίζουν. Και μια προειδοποίηση από κάποια που σε αγάπησε πολύ, Κυριάκο. Όταν η η πολιτική σταθερότητα έφερε τέτοια «κανονικότητα» για τους πολλούς η Γαλλία δεν τους τρομάζει. Μήπως να βρεις άλλο μπαμπούλα όσο είναι ακόμη καιρός;

Πανηγυρίζει

Ο Μητσοτάκης, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά Κυριάκος είναι αυτός με έναν στρατό επικοινωνιολόγων, θεωρεί τη «γαλλική κρίση» – σύντομα θα έρθει κι η γερμανική… – «βούτυρο στο ψωμί» του. Τα γεγονότα στη Γαλλία είναι το déjà vu των όσων έζησε η ελληνική κοινωνία για κάμποσα χρόνια. Ολα αυτά όμως βραχυπρόθεσμα θα προκαλούν χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου. Διότι μεσοπρόθεσμα τα πράγματα θα είναι αλλιώς! Η διάχυση της «γαλλικής κρίσης» προκαλεί ήδη ταραχή στη οδό Νίκης. Ετσι συμβαίνει συνήθως. Για τον πρωθυπουργό όμως αυτά είναι «ψιλά γράμματα». Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βελτιώσει τις δημοσκοπικές του επιδόσεις μετά από την ΔΕΘ – βρίσκεται ήδη περί το 20% στην πρόθεση ψήφου – διανύοντας το πιο δύσκολο φθινόπωρο της πρωθυπουργικής του καριέρας.

Τσουνάμι σκανδάλων

Γνωρίζει ότι μετά από την ΔΕΘ έρχεται το «τσουνάμι» των σκανδάλων της κυβερνητικής του θητείας. Τα τρία είναι άμεσα τα περιμένουν μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ part two, τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης» και τα τελωνεία. Και σε δεύτερη φάση έρχονται τα υπόλοιπα – δηλαδή όποιους τομείς χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κλίμα που θα δημιουργηθεί θα προσομοιάζει με την περίοδο 1987 – 1989. Με την διαφορά ότι τα τρέχοντα έρχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία! Ετσι, λοιπόν, γνωρίζει ο πρωθυπουργός ότι αν δεν κερδίσει κάποιες μονάδες τώρα, μετά από την πίεση που θα του ασκηθεί, ο κίνδυνος να χάσει το «2» μπροστά από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είναι εμφανής….

Εχει και «καβάτζα»

Και για να ξέρετε εκτός από το πακέτο που πρόκειται να ανακοινώσει από του βήματος της ΔΕΘ, έχει κρατήσει και «καβάτζα»! Δεν θα παίξει τα «ρέστα» του τώρα. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι μπροστά του έχει δύσκολες καταστάσεις και χρειάζεται … «εργαλεία»! Το δεύτερο πακέτο θα το ανακοινώσει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ανάλογα με τη συγκυρία. Και στο μεγαλύτερο μέρος του θα προέλθει από τα οριστικά νούμερα των μακροοικονομικών μεγεθών…

«Κουρνιαχτός» στα όρια της «τρομοκρατίας»

Πάντως για να επανέλθω στα της Γαλλίας, να σας ενημερώσω ότι με την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα σηκωθεί «πολύς κουρνιαχτός» στα καθ΄ ημάς, κυρίως από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με το… «αγαθό» της πολιτικής σταθερότητας. Μα «πολύς κουρνιαχτός»! Στα όρια της… «τρομοκρατίας»! Μ΄ αυτό τον «κουρνιαχτό» μαθαίνω θα δικαιολογηθεί κι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Οχι πως στη συνέντευξη του ο κ. Μητσοτάκης θα πει πως θα τον αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Οχι. Θα επαναλάβει τα συνήθη. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Αυτό, το γνωστό ρεφρέν. Αλλά εσείς να ξέρετε ότι ο εκλογικός νόμος θα αλλάξει! Είναι δεδομένο. Απλώς δεν είναι συγκυρία τώρα κατάλληλη…. Οσον αφορά την άλλη εκκρεμότητα, του «κόμματος Σαμαρά», την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς – όπως και τον έτερο Καππαδόκη, το κ. Κώστα Καραμανλή. Θα ασχοληθεί μαζί του εν καιρώ…

Δεν του βγαίνει;

Εντωμεταξύ διαπιστώνω μία «ηττοπάθεια» σχετικά με την επιστροφή του ανεψιού στα κομματικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας – για το Μαξίμου δεν το συζητάμε. Είναι πολλά τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει για να επανακάμψει στο κομματικό προσκήνιο. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει….

Πανικός

Προς το παρόν ηγείται ο ίδιος της δεξιάς στροφής της κυβέρνηση. Να σκεφτείτε ότι είναι τέτοιος ο πανικός που του έχει προκαλέσει ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, που ανακοίνωσε την ίδρυση έδρας … Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Αντιγράφω από ανάρτηση του ομότιμου καθηγητή και επιφανούς ιστορικού κ. Αντώνη Λιάκου. Γράφει ο κ. Λιάκος «Χαζεύοντας στη τηλεόραση τους κ. Γκιουλέκα και Μητσοτάκη να ιδρύουν έδρα Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλοσοφική του ΑΠΘ μου ήρθε συνειρμικά μια εικόνα από τη Νότιο Αμερική, νομίζω από το Manaus στον Αμαζόνιο, με ένα Πανεπιστήμιο Κομμωτικής. Φαιδρότης, ναι. Αλλά και μια αίσθηση στιφή, ματαίωσης». Ανευ σχολίου….

Χειρότερα από τη κρίση

Το τι έχει γίνει στην αγορά εργασίας στη διάρκεια των τελευταίων 6 χρόνων, δεν έχει προηγούμενο. Τα πράγματα – σε επίπεδο εργατικής νομοθεσίας – είναι χειρότερα ακόμη κι απ΄ τα χρόνια της κρίσης. Τότε ο υπουργός Εργασίας κ. Ανδρέας Λοβέρδος «έσφαζε» τις αποζημιώσεις των παλαιών εργαζομένων ή ο τότε υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας αντέστρεψε σε όφελος των τραπεζών, την προτεραιότητα του τιμήματος από τις εταιρείες που ήταν σε διαχείριση και πουλήθηκαν. Ακόμη χειρότερα. Λες και τα εργατικά νομοσχέδια φεύγουν με emails από την οδό Ξενοφώντος προς την οδό Σταδίου. Δεν έχουν τον Θεό τους. Κι η πλάκα είναι πως κανένα από τα κόμματα, πχ ΠΑΣΟΚ δεν δηλώνουν πως αν σχηματίσουν κυβέρνηση – λέμε τώρα… – τα συγκεκριμένα μέτρα θα τα καταργήσουν!

Το καλαμπούρι των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Το είδατε το καλαμπούρι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Μόνο τέσσερα ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Θυμάστε τι μπούρδες έλεγαν όλοι οι κυβερνητικοί, μηδέ του κ. Μητσοτάκη εξαιρουμένου; Οτι θα υπάρξει συνωστισμός, ότι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλία είναι «στο δρόμο» κι έρχονται. Και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Το πιο ωραίο όμως είναι πως ο γενικός γραμματέας που κατάρτισε το σχετικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «καπάρωσε» και μία θέση πρύτανη σε ένα από αυτά. Ετσι συμβαίνει συνήθως! «Οτι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»! Που το θυμήθηκα….