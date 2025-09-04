newspaper
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Confidential

Eμπιστευτικά
 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αρχίσανε τα παζάρια για τη ΔΕΘ και μέχρι το Σάββατο και την ομιλία Μητσοτάκη, προβλέπω ότι οι λογογράφοι του στο Μαξίμου θα σβήνουν, θα γράφουν και θα ξανασβήνουν συνεχώς. Όλα αυτά βέβαια θα συμβούν υπό το άγρυπνο βλέμμα του Κωστή Χατζηδάκη, καθώς όπως μαθαίνω έχει τη γενικότερη ευθύνη αναφορικά με τις παροχές, αυτές ντε που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος μπας και γυρίσει το κλίμα… Την ίδια ώρα οι της κυβέρνησης ρίχνουν και κρυφές ματιές προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από εκεί που περιμένουν να τους έρθει το πακέτο της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Μεγαλώνει το πακέτο

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχετικό πακέτο τσίμπησε καμιά 200αριά εκατομμύρια ακόμα, φτάνοντας το 1,7 δισ. ευρώ. Κατά κύριο λόγο λέει, ευνοούμενοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι ένστολοι. Για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να τσοντάρουν για τους παραπάνω δεν λέει κάτι το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα όμως, όπως μαθαίνω και οι ένστολοι, ειδικά των ενόπλων δυνάμεων είναι στα κάγκελα θεωρώντας ότι η κοροιδία που υφίστανται είναι άνευ προηγουμένου. Όπως μου έλεγε για παράδειγμα φίλος στρατιωτικός γιατρός, η εφημερία στο νοσοκομείο (για 24ωρη λέμε), πληρώνεται με το… μυθικό ποσό των… 51 ευρώ την ώρα που ακόμα και στο ΕΣΥ, η ανταμοιβή πλησιάζει τα 75 ευρώ! Άσε που δεν θεωρείται εφημερία αλλά υπηρεσία εκτός έδρας! Οι γνωστοί παραλογισμοί του στρατού.

Καταποντίστηκε

Κι ενώ το πακέτο της ΔΕΘ μεγαλώνει -μπορεί να φτάσει και τα 2 δισ. έως το Σάββατο, έχουμε καιρό- το μεγαλεπήβολο σχέδιο για την καλωδιακή ένωση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ φαίνεται πως πάει άπατο, αν πιστέψουμε τα κυβερνητικά στελέχη του νησιού. Βέβαια στην Αθήνα το αφήγημα είναι πως το έργο θα γίνει κανονικά, ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση κλπ. κλπ. Ωστόσο οι δηλώσεις Κεραυνού (όνομα και πράγμα) – πρόκειται για τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου- ότι το έργο με τους σημερινούς όρους «δεν είναι βιώσιμο», αλλάζει τα δεδομένα. Κι όπως μαθαίνω η κυβέρνηση είχε επενδύσει πολλά στο εν λόγω έργο. Για να δούμε τι θα γίνει….

Εκρήξεις μνήμης

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – στο πρώτο του συνθετικό… – γιόρτασε χθες τα πεντηκοστά πρώτα του γενέθλια, που το βρίσκουν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κι είπα να συμβάλω κι εγώ στην υπόμνηση της ιστορικής του διαδρομής, με ένα άγνωστο εν πολλοίς περιστατικό, δηλωτικό της εποχής και του κλίματος. Προ ημερών δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του – πράγματι ιστορικού στελέχους του – κ. Κώστα Λαλιώτη που αναφέρθηκε στην αυτοοργάνωση του κινήματος. Σ΄ αυτό θα αναφερθώ.

Στις πρώτες εβδομάδες της μεταπολίτευσης

Είναι οι πρώτες μέρες που έχει επιστρέψει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Αθήνα, κι αφού έχει παρουσιάσει την περίφημη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, συναντάται στο Καστρί με κόσμο και κοσμάκη. Παλιοί πολιτευτές της Ενωσης Κέντρου, φερέλπιδες νέοι πολιτευτές, αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Πολύς κόσμος θέλει να τον δει και να μιλήσει μαζί του. Ο ίδιος και το ΠΑΚ που είχε δημιουργήσει στη δικτατορία είναι ήδη ένας μύθος. Κι η πολιτική ρητορική του είχε οδηγήσει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να κατατάξει το ΠΑΣΟΚ στην «αριστερά της αριστεράς»! Μην χαμογελάτε οι νεότεροι, είναι γεγονός.

Μία ομάδα τροτσκιστών

Μία ημέρα, λοιπόν, από τους επισκέπτες του ξεχωρίζει μία ομάδα αγωνιστών – περί τους δέκα – οι περισσότεροι εκ των οποίων άνω των 40 ετών. Επικεφαλής τους είναι ένας αγωνιστής, παλιός μακρονησιώτης, που είχε περάσει κι από τις φυλακές της δικτατορίας. Ο Γιώργης Δαλαβάγγας – λίγο αργότερα θα γίνει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η ομάδα αυτή προέρχεται από τον τροτσκιστικό χώρο. Αλλά κι ο Παπανδρέου τα πρώτα του πολιτικά βήματα τα έκανε σ΄ αυτό τον χώρο στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Αρα υπήρχαν κάποιες κοινές αναφορές και προσλαμβάνουσες.

Μέρες αγωνίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους δέχεται ευγενικά. Κι αρχίζει η συζήτηση. Τον ρωτούν, τους απαντάει κι η κάθε πλευρά διατυπώνει τις εκτιμήσεις της για την πολιτική κατάσταση και τις προοπτικές της. Εκείνες τις μέρες η ελπίδα κι η αγωνία πήγαιναν μαζί!

«Κάντο όπως ο Μπέλα Κουν»!

Η συζήτηση έχει ανάψει ο Παπανδρέου έχει απορροφηθεί σε σημείο μάλιστα που κάποια στιγμή μπαίνει στο γραφείο η γραμματέας του, η Αγγέλα Κοκκόλα και του λέει να συντομεύει διότι υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν να τον δουν. Ο Παπανδρέου την αποπαίρνει ευγενικά και συνεχίζει. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατυπώνει ευθέως τους φόβους του. Λέει πως ο Καραμανλής θα πάει γρήγορα σε εκλογές – πράγματι τις έκανε στις 17 Νοεμβρίου – και θα προλάβει να οργανώσει το κόμμα. Τότε γυρίζει ο Δαλαβάγγας και του λέει «γιατί δεν το κάνει όπως ο Μπέλα Κουν;» – ήταν ο ηγέτης βραχύβιας Ουγγρικής Δημοκρατίας των Συμβουλίων του 1919.

Και το έκανε

Εκπληκτος ο Παπανδρέου ζητά από τον συνομιλητή του να αποσαφηνίσει τον … ιστορικό γρίφο! Και του εξηγεί ο Δαλαβάγγας πως πρέπει να καλέσει με βάση την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, όσους συμφωνούν να συγκροτήσουν Επιτροπές Πρωτοβουλίας ανά την Ελλάδα. Ο Παπανδρέου το σκέφτεται και το βρίσκει ευφυές. Πράγματι λίγες μέρες αργότερα σε συνέντευξη του – νομίζω στα Νέα – απευθύνει το κάλεσμα σ΄ όσους συμφωνούν με την διακήρυξη. Εγινε χαμός.

Αυτοοργάνωση

Σε λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκαν χιλιάδες Επιτροπές Πρωτοβουλίας σ΄ ολόκληρη τη χώρα. Ετσι κατόρθωσε να αποσπάσει το περίπου 13,58% των πρώτων μεταπολιτευτικών εκλογών Κι ήταν τέτοια η δυναμική των επιτροπών, που αργότερα για να μπορέσει να ελέγξει η κομματική γραφειοκρατία το κόμμα, σε διαδοχικές μικρές και μεγάλες κρίσεις, διέγραψε – μέχρι το 1983 περί τα 20.000 μέλη! Αυτά για την ιστορία και την αυτοοργάνωση! Προς γνώση….

Η διαφθορά είναι η «αχίλλειος πτέρνα»

Ας έρθουμε τώρα στα σύγχρονα πράγματα – και αρκετά μίζερα, για όσους έχουν ζήσει εκείνα τα παλιά! Ποιος είναι ο φόβος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των επιτελών του στο Μέγαρο Μαξίμου; Ότι η σύγκριση στη Θεσσαλονίκη – το κοντράστ – που θα γίνει μεταξύ του ιδίου και του … προλαλήσαντος πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι η διαφθορά που επικρατεί στο δημόσιο – και κοινοτικό… – χρήμα. Και η σύγκριση αυτή είναι το προοίμιο οψέποτε γίνουν εκλογές του – ενδεχόμενου – συνθήματος «να φύγουν οι κλέφτες». Αυτό είναι που φοβούνται όσο τίποτ΄ άλλο. Και τι κάνουν;

«Εμείς τα βγάζουμε»

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει ξεσπάσει ένας καταιγισμός αποκαλύψεων και εντοπισμού περιπτώσεων διαφθοράς. Λες και δεν τις ήξεραν και τις ανακάλυψαν ξαφνικά τρεις μέρες πριν από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη! Μία – δύο την ημέρα. Εξάλλου, το είπε κι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκη χθες. Πως «με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχονται στην επιφάνεια υποθέσεις που δεν θα αντιμετωπίζονταν από ια χαλαρή δημόσια διοίκηση, είτε πρόκειται για μικροεγκληματικότητα είτε για οργανωμένα κυκλώματα». Μάλισταααα. Αυτό ακριβώς.

Η κλεπτοκρατία

Χθες όμως ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να τους καλαμπουρίζει με το κινεζικής προέλευσης «μαρτύριο της σταγόνας». Σε νέα του ανάρτηση αναφέρει πως «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο»!

Ηθικό πλεονέκτημα

Διότι κατά την επικρατούσα άποψη ο κ. Τσίπρας πήρε δύσκολες αποφάσεις «με το πιστόλι στον κρόταφο», πράγματι. Αλλά ουδείς μπορεί να τον κατηγορήσει, λένε, πως έβαλε ο ίδιος ή η κυβέρνηση του «το δάχτυλο στο μέλι». Ως εκ τούτου διαθέτει το λεγόμενο – σε προσωπικό επίπεδο κι όχι μόνο – «ηθικό πλεονέκτημα». Το οποίο η κυβέρνηση φαίνεται να έχει απωλέσει. Και με τις δικογραφίες, να είναι καθ΄ οδόν – που μάλλον δεν είναι λίγες… – το κλίμα της διαφθοράς θα θέσει και το μανιχαϊστικό δίλημμα των επόμενων εκλογών.

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

