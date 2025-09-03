newspaper
03.09.2025
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Σεπτεμβρίου 2025

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μετράμε μέρες για τη ΔΕΘ, εκεί που ο πρωθυπουργός Κυριάκος φιλοδοξεί να πετύχει το ακατόρθωτο. Να πραγματοποιήσει μια ομιλία που θα είναι τόσο εντυπωσιακή ώστε άπαντες στον ντουνιά, τα Βαλκάνια και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες να ξεχάσουν τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τη χώρα επί των ημερών του και πιο συγκεκριμένα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι πως τα Τέμπη πάνε πίσω βέβαια, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Γενικότερα τα πράγματα δεν είναι καλά για το Μαξίμου και ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι δεξιοί, όπως μαθαίνω, έχουν τρομερές αμφιβολίες για τον αντίκτυπο της παρουσίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη….

Υπάρχει, Υπάρχει…

Δεν πρόλαβαν να χαρούν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την ανυπαρξία του «άγνωστου υλικού» – θυμάστε τις διθυραμβικές δηλώσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη και διαφόρων άλλων υπουργών; – και ήρθε χθες το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους και «τα έκανε όλα ίσιωμα», που λέει κι ένας φίλος! Το ΓΧΚ βρήκε ξυλόλιο! Να δούμε τώρα τι θα γίνει στη δίκη. Διότι ο εφέτης – ανακριτής την έκλεισε πλέον τη δικογραφία. Και η δίκη, εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, θα πέσει μέσα στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο – αρχίζει, η προεκλογική περίοδος, από τον προσεχή Ιανουάριο. Προμηθευτείτε δραμαμίνες και προσδεθείτε! Ερχονται αναταράξεις….

Τους γλεντάει

Εν τω μεταξύ οφείλω να το ομολογήσω ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει χιούμορ! Κάθεται εκεί στο γραφείο του, στον τρίτο όροφο στην Λεωφόρο Αμαλίας και τους … γλεντάει! Χθες έκανε νέα ανάρτηση – ζεσταίνει και το κλίμα ενόψει της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή. Στην οποία αφού κάνει λόγο για τη διαφθορά που επικρατεί στο δημόσιο, με τις απευθείας αναθέσεις – κι όχι μόνο – καταλήγει «ο όρος ‘βαλκανοποίηση’ που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής». Μέχρι στιγμής οι «κυβερνητικές πηγές» επέδειξαν μία ασύγγνωστη αλαλία….

Ο από μηχανής Θεός

Είναι γνωστό – έχει αποδειχθεί πολλάκις στο παρελθόν – ότι όταν η κυβέρνηση βρίσκεται «στα σκοινιά» εμφανίζεται ο «από μηχανής Θεός», που εν προκειμένω ονομάζεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και προσπαθεί να καθαρίσει «το ματσάκι». Ή έτσι ελπίζει. Δηλαδή προσπάθησαν για άλλη μια φορά να διαμορφώσουν μία θετική ατζέντα. Επικοινωνιακά! Ακριβώς τέσσερις ημέρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αιφνιδίως η ΕΛ.ΑΣ χτύπησε. Δύο στα δύο. Πρώτον, η συμμορία των Χανίων και δεύτερον, οι έλεγχοι των «αμαρτωλών» ΑΦΜ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αντιλαμβάνεστε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται «στο καναβάτσο», επιχειρεί να φέρει το «παιχνίδι τούμπα». Δηλαδή να φανεί – επικοινωνιακά φυσικά – ότι κάνει την … κάθαρση. Λες και τα «κόκκινα ΑΦΜ» τώρα μόλις τα ανακάλυψαν, δεν γνώριζαν τίποτα για το «έγκλημα»! Μας δουλεύουν κιόλας. Ασε με την μαφία των Χανίων, εκεί να δείτε πως έπεσαν από τα σύννεφα…. Απροπό σε χρόνο dt βγήκαν οι φωτογραφίες από τα Χανιά με τον πιστό Κυριάκο στο ποίμνιο του αρχημανδρίτη που ήθελε να γίνει δεσπότης και μπήκε στης μαφίας τον δρόμο, πριν… τη βάλει στο δρόμο του Θεού.

Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης

Μέχρι και την Κυριακή η «κυβέρνηση των Αθηνών» μετατρέπεται σε … «κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης». Από την εποχή του … εθνικού διχασμού είχαν την ευκαιρία να δουν τέτοια μεγαλεία οι θεσσαλονικείς! Εχουν δημιουργηθεί κλιμάκια κι έχουν «πάρει σβάρνα» τον ένα μετά τον άλλο τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Είμαι βέβαιη πως αρκετοί από τους κατοίκους της περιοχής θα τους έχουν πάρει στο ψιλό στους ανά την περιοχή καφενέδες. Κι άλλοι θα αναρωτιούνται πότε θα περάσουν οι μέρες για να φύγουν. Διότι δεν έχουν να τους προσφέρουν απολύτως τίποτα. Παρακολουθείστε τις υπουργικές ομιλίες και θα το αντιληφθείτε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τρία κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας – συν ένα υπό εκκόλαψη – σαρώνουν στις δύο περιφέρειες. Καθόλου τυχαίο….

Και μετά;

Επειδή γίνεται πολύς λόγος περί την οικονομία τις τελευταίες μέρες, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ότι πήραμε, πήραμε! Μετά δεν θα έχει 7 δισ. ευρώ ετησίως εισροές από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Και συγχρόνως θα έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Μου λέτε τι πρόκειται γίνει; Απλώς διατυπώνω την απορία μου….

Παίζουν τα ρέστα τους

Τα ρέστα του δεν τα παίζει μόνο ο κ. Μητσοτάκης σ΄ αυτή τη ΔΕΘ, τα παίζει και ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Κι αυτός μετά από την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη θα κάνει «ταμείο». Δημοσκοπικό. Στη Χαριλάου Τρικούπη δημιούργησαν τη «Μαύρη Βίβλο», την έσπασαν στα τρία και έχουν βάλει τα … υπουργεία να τους απαντούν κάθε μέρα! Α, να μην το ξεχάσω κι αυτοί άρχισαν να έχουν θέμα με τον κ. Τσίπρα.

Τα ψηλά κλαδιά χτυπάνε

Εχω πάντως την εντύπωση ότι όσο περνούν οι μέρες τόσο οι … άμεσα ενδιαφερόμενοι θα χτυπάνε τον πρώην πρωθυπουργό. Για ευνόητους λόγους φυσικά. Την αρχή την έκανε το Μέγαρο Μαξίμου – και την συνεχίζει – ακολούθησε με το γνωστό ύφος και στυλ της η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και ήρθε πλέον η σειρά και του κ. Ανδρουλάκη, που μέχρι πρόσφατα θεωρούσε ότι πρόκειται για εσωτερικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα άλλαξε βιολί. Ακολουθεί την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και να μην ξεχάσω τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος έχει υποστεί ένα «αλεργικό σοκ» με τους … «Μεσσίες» και πλέον έχει πρόβλημα. Ηταν αιφνίδιο. Του προέκυψε μετά από τον Σεπτέμβριο του 2023! Δυστυχώς η ιατρική επιστήμη δεν έχει ανακαλύψει ακόμη τις αιτίες…. Όταν μάλιστα εκδώσει και το υπό συγγραφή βιβλίο του ο Τσίπρας να δείτε τι έχει να γίνει. Θα χτυπούν όλοι απ΄ όλες τις πλευρές….

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

World
Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

