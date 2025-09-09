newspaper
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Confidential

Eμπιστευτικά
 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:09

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή η χαρά και η γιορτή δεν κράτησε πολύ. Το όφελος που προκύπτει από τους πολλούς από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν συνάδει με τον ενθουσιασμό που τις παρουσίασε, και όσο και αν χαμογελούσε ο κ. Πιερρακάκης εξειδικεύοντας τα μέτρα οι μισθοσυντήρητοι πρήαν χαρτί και μολύβι και το χαμόγελο έσβησε από τα χειλάκια τους. Οι πολύ ωφελημένοι είναι λίγοι και τα λεφτά πάνε στα λεφτά και σε ότι αφορά τις φοροαπαλλαγές, τα γενικά συμπεράσματα. Οπότε τώρα επιστρέφουμε στη άλλη αγαπημένη επιτυχία του φόβου για πολιτική αστάθεια, χωρίς τον Κυριάκο. Ο Μπαϊρού να ‘ταν και άλλος και ό,τι θα ακολουθήσει στη Γαλλία αποτελεί το τέλειο σκηνικό για να φανεί εγγυητής της σταθερότητας ο Κυριάκος. Εχει γίνει πολύ προβλέψιμη τελικά η κυβέρνηση…

Να ετοιμάζεται ο επόμενος!

Μπαϊρού τέλος! Θα το ξαναπώ, οι περικοπές των 43,8 δισ. ευρώ που πρότεινε, οφείλονται στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών. Οι εξοπλιστικές δαπάνες «τρώγουν» το κοινωνικό κράτος! Το έχει δηλώσει ευθέως ο Ρούτε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα είναι η αυριανή – ας την πούμε – γενική απεργία. Να δούμε την δυναμική της. Και να έχετε υπόψη σας ότι οσονούπω έρχεται κι η Γερμανία σ΄ αυτό το «κανάλι». Θα δούμε και θα ζήσουμε πολλά κι ενδιαφέροντα πράγματα στην Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέροντα…

Μονά ζυγά δικά του

Εν πάση περιπτώσει ας προχωρήσουμε στα «απόνερα» της ΔΕΘ. Θα παρατηρήσατε ότι αιφνιδίως ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης … ανέπτυξε «αισθήματα» τρυφερά για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη; Μην το παρερμηνεύσετε. Ιδιοτέλεια κρύβουν! Στους μήνες που προηγήθηκαν και μεσούντος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δημοσκοπικές απώλειες που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη προσωπικά, προέρχονται από τον κεντρώο χώρο. Πρόκειται για έναν χώρο – των «νοικοκυραίων» – που αν μη τι άλλο απεχθάνονται την … οσμή των σκανδάλων. Τους «απομάγευσε» – για να χρησιμοποιήσω ένα ρήμα από την εποχή του ρομαντισμού. Τώρα, λοιπόν, επιχειρεί με όλες αυτές τις εκδηλώσεις συναίνεσης προς το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να τους επαναγοητεύσει. Διότι η συναίνεση είναι μία επίσης προσφιλής έννοια στους «νοικοκυραίους». Και τι επιδιώκει; Αν ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης αποδεχθεί το αιφνίδιο φλερτ, κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης που θα τον «νομιμοποιήσει» στον κεντρώο χώρο. Αν όμως αρνηθεί θα το καταγγείλει στους κεντρώους ότι αρνείται τη συναίνεση ως «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ»! Δηλαδή μονά ζυγά δικά του. Ετσι θεωρεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κι αυτή είναι η επιδίωξη του. Αναμένω τη συνέχεια….

«Παραταξιακή συμπάθεια» εκ του πονηρού…

Οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη στους πρώην πρωθυπουργούς κκ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν «εκ του πονηρού»! Είπε επί της ουσίας ότι αν κινηθούν θα αποσταθεροποιήσουν τη παράταξη που είναι ο μοναδικός πυλώνας σταθερότητας της χώρας. Για να ξέρετε – σας έχω προετοιμάσει προ πολλών μηνών επ΄ αυτού – ο κ. Σαμαράς θα αρχίσει σιγά – σιγά να ανεβάζει ταχύτητες. Το κόμμα θα το κάνει. Πόσο μάλλον τώρα που η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει με «κινούμενη άμμο». Κι οι απογοητεύσεις δίνουν και παίρνουν. Και τα σκάνδαλα – δικογραφίες να δουν τα μάτια σας… – θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν ένα ζοφερό τοπίο. Σχετικά μ΄ αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά σύντομα….

World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

