Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Confidential

Eμπιστευτικά
 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, τον τελευταίο καιρό όταν ξεκινάει κάποιος με το «Τζέλα για κοίτα εδώ»… κόβεται το γαλάζιο αίμα μου. Η δικογραφία θα ‘ναι, η απόδειξη για σκάνδαλο θα ‘ναι, ή στην καλύτερη αποχρώσα ένδειξη για ρεμούλα. Εκεί δε που μου κόπηκαν τα πόδια ήταν που ξανάδα μήνυμα για να συμμετέχεις ακουσίως σε ριαλιτυ, νέο κεφάλαιο δηλαδή στις παρακολουθήσεις και υποκλοπές. Πού πάμε έτσι γαλάζιοι συνοδοιπόροι μου στη μάχη κατά των πλεμπαίων Αριστερών και Κεντροαριστερών; Εγώ έλεγα ότι το μόνο σκάνδαλο που θα μιλάμε μετά από τρία μνημόνια είναι το άρωμα του Jean Paul Gaultier και εμείς κάθε μήνα διαβάζουμε δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Έρχονται και άλλες… Η δεύτερη για ΟΠΕΚΕΠΕ και οι άλλες kinder εκπληξη.

Κακόβουλο λογισμικό!

Οι παροιμίες δεν βγήκαν τυχαία. Όπως επί παραδείγματι αυτή που λέει ότι «πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι». Εντάξει; Θα ρωτήσετε σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Οι υποκλοπές – τις θυμάστε; – με τα κακόβουλα λογισμικά αποτελούν παρελθόν; Εσείς τι λέτε αποτελούν; Γιατί ρωτάω; Διότι γνωστός μου έγινε παραλήπτης κακόβουλου λογισμικού την περασμένη Πέμπτη! Πριν από λίγες ημέρες! Προέρχεται από την «ιδιωτική πρωτοβουλία»; Είναι προϊόν … ΣΔΙΤ; Υπάρχει κάποιο περιφερειακό σύστημα κρατικών υπηρεσιών, το οποίο «διασώθηκε» ως «εν υπνώσει» από την εποχή των υποκλοπών και ενεργοποιήθηκε τώρα, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα; Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για αναπάντητα ερωτήματα.

Σπιτάκια εδώ, σπιτάκια εκεί…

Ασχετο: Διαπιστώνω ότι εκτός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ετοιμάζει τη σχετική δικογραφία, έχει σηκωθεί μεγάλος κουρνιαχτός για την ανακύκλωση. Μαθαίνω ότι επικρατεί ένα οργιώδες παρασκήνιο. Σκηνοθέτης μόνο επιπέδου Σκορτσέζε θα μπορούσε να το γυρίσει σε ταινία. Και θα έσπαγε φυσικά ταμεία! Εχει απ΄ όλα. Πολιτική ίντριγκα, επιχειρηματικά συμφέροντα, επιχειρηματικούς εκβιασμούς, διπλωμάτες και ιεράρχες, ακόμη και «λευκούς ιππότες». Και λεφτά, πολλά λεφτά! Βράζει όλο το σύστημα. Το πολιτικό και η αγορά! Σπιτάκια, εδώ, σπιτάκια εκεί, σπιτάκια παραπέρα….

Οι τελευταίες διευθετήσεις

Και για να ξέρετε άνθρωποι πολύ μέσα στα πράγματα θεωρούν de facto ότι το συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας στον ενάμιση χρόνο που του απομένει, θα προσπαθήσει εκτός των άλλων να τακτοποιήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες – οικονομικές, εννοείται. Να διευθετήσει διάφορες δουλειές. Να κάνει τους απαραίτητους διορισμούς και τοποθετήσεις. Να αφήσει δηλαδή όλες εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας, που θα του επιτρέψουν να ελέγχει ή έστω να παρακολουθεί όλους τους αρμούς του συστήματος. Δώστε μεγάλη προσοχή στις κινήσεις και τις νομοθετήσεις αυτού του ενάμιση χρόνου. Θα εκπλαγείτε….

Από την …χαρά τους!

Πάντως, με παρόμοιες πρακτικές από ότι φαίνεται, ο Μακρόν έχει αναδειχθεί στον πιο μισητό πρόεδρο της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Και για να επιβεβαιώσει τα αισθήματα της γαλλικής κοινωνίας διόρισε έναν δεξιό ομοφοβικό – τον πρώην υπουργό Αμυνας – ως πρωθυπουργό. Τον Σεμπάστιαν Λεκορνύ. Οι 250.000 γάλλοι που βγήκαν στους δρόμους χθες δεν … πανηγύριζαν το νέο τους πρωθυπουργό. Το λέω μην μπερδευτεί κανείς. Εξέφραζαν την οργή τους στο Μακρόν.

Fake Βοναπάρτης

Ο Γάλλος Πρόεδρος ελπίζει πως με την δεξιά ταυτότητα του 39χρονου Λεκορνύ θα κατορθώσει να δημιουργήσει «ανάχωμα» στη Λεπέν. Αστεία πράγματα. Το ερώτημα πλέον είναι: πόσο θα μείνει στο Ματινιόν; Στις 18 Σεπτεμβρίου, τα συνδικάτα αυτή τη φορά, έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Τώρα αναφορικά με το χρέος, τον «κάρφωσε» ο Μοσκοβισί – έχει προσθέσει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ από το 2019! Ενας μοιραίος άνθρωπος, που θέλει να ηγηθεί και του «κόμματος του πολέμου» στην Ευρώπη. Σας το έχω ξαναπεί, η ομοιότητα του με τον Βοναπάρτη – που απ΄ ότι φαίνεται τον φαντασιώνεται – εξαντλείται στο ύψος του….

«Θετική δημοσιότητα»

Κατά τα άλλα το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί από την μία πλευρά να κάνει το contrast με τα γαλλικά πράγματα, κι από την άλλη πλευρά έχει βγάλει όλους τους πρωτοκλασάτους της κυβέρνησης στο γυαλί! Και μάλιστα οι εμφανίσεις τους γίνονται με ρυθμό πολυβόλου. Πάση θυσία – αυτή είναι η γραμμή – να διατηρηθεί η «θετική ατζέντα» στην επικαιρότητα. Εχουν καμιά 25ριά μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα για να τις «τρέξουν» στο επόμενο διάστημα και η επικαιρότητα θα εμπλουτιστεί και με – ολίγον ή αρκετά, θα το δούμε – ελληνοτουρκικά. Επίκειται η συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο κ. Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Θα γίνει άρση;

Πάντως θα το επιδιώξουν, όπως το έκαναν και προ μηνών, να διατηρήσουν το «πλέγμα των μεταρρυθμίσεων» και όταν έρθει στη Βουλή η δικογραφία OΠΕΚΕΠΕ two. Αυτή θα είναι η τακτική τους. Τώρα ως προς τη νέα δικογραφία, που αναμένεται εντός των επομένων ημερών, διέρρευσε προχθές, πως η τακτική του Μεγάρου Μαξίμου θα είναι να αρθεί η ασυλία των βουλευτών που θα αναφέρονται και θα τους στείλουν στο … «ραντεβού» τους με φυσικό τους δικαστή. Μάλιστα. Μου έλεγαν όμως χθες – γιατί ρώτησα σχετικά… – να μην βιαστώ να την «αγοράσω» τη συγκεκριμένη διαρροή. Γιατί, μου είπαν, είναι νωρίς ακόμη. Δεν γνωρίζουν – εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου – τι «φίδια» μπορεί να έχει η δικογραφία. Μπορεί να έχει «πράματα και θάματα» – αν είναι όντως έτσι δεν τους στέλνεις στο φυσικό τους δικαστή τους βουλευτές, γιατί μετά θα έχει πρόβλημα. Αν όμως τα πράγματα είναι light ή πολύ περισσότερο extra light, τότε ναι τους στέλνεις στο φυσικό τους δικαστή. Κατανοητό;

Η κλοπή των στίχων…

Πριν από πολλές δεκαετίες ο T. S. Eliot, αυτός ο φημισμένος αμερικανός ποιητής, που έζησε και έγραψε στη Βρετανία, σε κάποιο δοκίμιο του προσπάθησε να νομιμοποιήσει την «κλοπή» – «δάνειο» το λένε κομψά οι κριτικοί – στίχων άλλων ποιητών. Μάλιστα ένας άλλος βρετανός ποιητής ήταν πολύ φειδωλός στις δημοσιεύσεις του, διότι φοβόταν ότι θα τους «κλέψουν» τους στίχους! Τώρα θα μου πείτε γιατί το θυμήθηκα αυτό;

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας …

Λοιπόν, οι πολιτικές φαιδρότητες, αν μη τι άλλο, είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στο ζόφο που μας περιβάλλει. Η ιστορία έχει πλάκα. Κι αρχίζει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αμέσως μετά από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τον κατηγόρησε ότι του κλέβει» τις προτάσεις του. Μετά από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, το βράδυ του Σαββάτου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση τον κατήγγειλε ότι επίσης του «κλέβει» τις προτάσεις του. Κι έτσι θυμήθηκα τον Eliot και την «κλοπή» των στίχων.

… ο κ. Ακης Σκέρτσος

Όμως χθες στο παιχνίδι μπήκε και ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος και το συνέχισε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για «κλόπυ πέιστ»! Ο κ. Σκέρτσος, λοιπόν, σε ανάρτηση του κατέγραψε όλες τις «λογοκλοπές» που έχει διαπράξει – κατά την γνώμη του – η Χαριλάου Τρικούπη. Και κατέληξε «σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όρια του». Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι αρκούντως σοβαρό! Κι υπάρχει πρόβλημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Είμαι όμως βέβαιη ότι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης and his friends θα το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

