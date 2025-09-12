Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Αγαπημένοι συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή άρχισαν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης… και παρά τα εξαιρετικά υλικά και τη μαεστρία των σεφ τα αποτελέσματα είναι μαχαιριά στη γαλάζια καρδιά. Εχει λυπηθεί η ψυχή μου και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη που μάλλιασε η γλώσσα του να λέει για το πόσο σημαντικά είναι τα φορολογικά μέτρα, και επειδή η αχαριστία στις μέρες μας έχει φτάσει σε προκλητικά πλέον επίπεδα, κάθισε ο άνθρωπος ξενύχτησε και κατέγραψε μειώσεις φόρων, παρεμβάσεις, προθέσεις από το 2019 και μετά. Τόσα έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου για εσάς, με 20% τον ανταμείβετε. Αυτοί είστε…

Δημοσκοπήσεις και … φίδια!

Μετά από την «μάχη της Θεσσαλονίκης» από χθες και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τη … «μάχη των δημοσκόπων»! Κι εξηγούμαι. Όταν λέω «μάχη των δημοσκόπων» θα δούμε να κυκλοφορούν διάφορα … «φίδια». Γιατί κι αυτοί, όπως αντιλαμβάνεστε είναι επαγγελματίες και παλεύουν για τον … επιούσιο! Όμως επειδή αρκετοί εξ αυτών είναι πολυμήχανοι – εκτός από πολυτάλαντοι… – προσπαθούν να «καλύψουν και τα νώτα» τους». Γι΄ αυτό σας συμβουλεύω να αγνοήσετε, αν είναι δυνατόν, τις διάφορες αναγωγές και εκτιμήσεις και να περιοριστείτε στην πρόθεση ψήφου. Από εκεί μπορείτε να βγάλετε πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Χρόνο να έχετε και σας εύχομαι καλή ανάγνωση….

Σα να μην συνέβη!

Χθες κυκλοφόρησε η πρώτη παρτίδα δημοσκοπήσεων. Η Opinion Poll για το Action 24 δίνει στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία στο 22,6%, μετά από την ανακοίνωση των μέτρων της Θεσσαλονίκης. Η Interview για την ηλεκτρονική εφημερίδα Political δίνει στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία 21,9%. Όπως καταλαβαίνετε – διότι είστε ευφυείς άνθρωποι – μόλις και μετά βίας κουνήθηκε η … βελόνα στο κοντέρ. Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αντιλήφθηκαν κανένα κυβερνητικό αφήγημα και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – και παρά το μπαράζ των συνεντεύξεων πρωτοκλασάτων κυβερνητικών στελεχών – ουδέν κατάλαβαν. Τους άφησε αδιάφορους. Την πολύ μεγάλη πλειοψηφία!

Δεν βγαίνει ο μήνας

Μάλιστα είναι εντυπωσιακό – όχι πως δεν το ξέραμε, έτσι; – το εύρημα της ΜRB. Η έρευνα έγινε στην περιοχή της Αττικής για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το μηνιαίο εισόδημα διαρκεί μόλις για τρεις εβδομάδες τον μήνα και για το 32,2% τα πράγματα είναι χειρότερα διότι το μηναίο εισόδημα διαρκεί για μόνο 15 μέρες! Με τη ψυχή στο στόμα να βγει ο μήνας! Ετσι εξηγείται και η γενικότερη καχεκτικότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα. Βρίσκεται σε σαφή αναντιστοιχία με τις κοινωνικές ανάγκες….

Όπως παλιά

Τώρα ως προς την απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ να σας θυμίσω, ακόμη μία φορά, τις επιπτώσεις που είχε το περίφημο πακέτο που έδωσε ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2003 – ύψους 3 δισ. ευρώ και δεν θέλω να σας πω πόσο είναι με σημερινές τιμές…. Με το ζόρι μία, δύο μονάδες! Όταν μία κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή….

Τραγικές!

Τώρα θα μου πείτε οι επιδόσεις της αντιπολίτευσης είναι καλύτερες. Όχι. Απλώς είναι πιο τραγικές! Επί παραδείγματι η Opinion Poll το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην πρόθεση ψήφου το βρίσκει στο 10,4% και η Interview στο 12%. Δηλαδή περίπου δέκα μονάδες απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία – στην καλύτερη περίπτωση! Δεν αναφέρομαι στα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς γιατί θα με πιάσει θλίψη….

Προβλήματα

Χθες ήταν μία δύσκολη μέρα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο. Ηταν πρώτη του άνοδος στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου του κόμματος και τελικά του βγήκε … ξινή! Διότι όπως αντιλαμβάνεστε ουδείς ασχολήθηκε με το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει η Κουμουνδούρου – κι απ΄ ότι μου έλεγαν είναι αξιόλογο. Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν – λογικό! – το πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα! Τον … σταύρωσαν τον άνθρωπο! Ε, στο τέλος είπε κι αυτός πως «μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά τα σενάρια»!

Ενδιαφέρον…

Από την άλλη πλευρά, μία εκ των τριών δημοσκοπήσεων – της Opinion Poll εν προκειμένω – μέτρησε ενδελεχώς τις πιθανές επιδόσεις του κ. Τσίπρα. Και το 26% υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν – ναι και μάλλον ναι – να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον κ. Μητσοτάκης ως επικεφαλής νέου κόμματος. Και το 31,8% δήλωσε πως θα μπορούσε – ναι και μάλλον ναι – να το ψηφίσει!

Ερωτας είναι η αιτία…

Εν τω μεταξύ το «φλερτ» που άρχισε από τους βήματος της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης προς τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζεται! Αυτή την φορά τη σκυτάλη την πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης. Και σε συνέντευξη του προχθές στο Σκάι δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο πρόεδρος και πρωθυπουργός είτε ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ο οποιοσδήποτε και κυρίως τα μέλη μας, που να θέλει εκτός της παράταξης ένα πρώην πρόεδρο και έναν πρώην πρωθυπουργός. Κανένας». Μάλιστα. Μπορώ να κάνω δύο υποθέσεις. Η πρώτη: βρίσκεται σε εξέλιξη ή πρόκειται να συμβεί επιχείρηση επαναπροσέγγισης του κ. Σαμαρά από το Μέγαρο Μαξίμου και «στρώνεται» καταλλήλως το έδαφος. Η δεύτερη: ενόψει της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό το Μέγαρο Μαξίμου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να τον αποκαλέσει … διασπαστή της παράταξης και να του επιτεθεί όταν συμβεί το … απευκταίο! Θα σας ενημερώσω λίαν συντόμως για το τι ακριβώς συμβαίνει….