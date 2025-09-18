Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 και στον αγαπητό Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά επειδή μάλλον στο τέλος του μήνα θα γράψουμε όλοι διαγώνισμα για τις ωφέλειες των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξού προφανώς και τα εντατικά μαθήματα από τους υπουργούς, θα πρότεινα να μην χάνετε τέτοιες επαναλήψεις εφ’ όλης της ύλης. Ο Κυριάκος μίλησε για όλα, περιέγραψε την πραγματικότητα όπως οφείλουμε όλοι να την αντιλαμβανόμαστε, ακόμη και αν απέχει παρασάγγας από αυτό που βιώνουμε και έκανε συστάσεις να αποφεύγονται οι συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και περιγραφές, όπως γενοκτονία για τη Γάζα, ή γαλάζιο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή εκτίναξη του κόστους ζωής.

Στις Βρυξέλλες … πετάνε αετό

Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία! Αυτό είπε και ο ΟΗΕ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να αναστείλει την εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε.. Θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – τώρα το αν περάσει είναι άλλο κεφάλαιο… Μην τολμήσετε – ήταν η απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης. Ε, κι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, ερωτηθείς σχετικά είπε ότι είναι βαριά κουβέντα η «γενοκτονία». Και όταν ρωτήθηκε αν θα συμφωνήσει με την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας, είπε ότι δεν νομίζει ότι αυτό θα βοηθήσει και ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας.

«Σας πήραμε…»

«Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο – μας πήρατε, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο»! Το τραγουδούσαν στη Χαριλάου Τρικούπη – ξέρετε το παλιό παιδικό τραγουδάκι, που τραγουδούσαν κορίτσια κι αγόρια στις αλάνες και στις γειτονιές. Κάθε συνειρμός που παραπέμπει στον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, είναι απολύτως σωστός! Βέβαια στη Νέα Δημοκρατία άλλοι χάρηκαν κι άλλοι έβγαλαν … «σπυράκια» στο πρόσωπό – κάτι σαν αναφυλαξία ένα πράγμα…. Μεταξύ αυτών που χάρηκαν είναι βέβαια ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για μία φιλία που προέκυψε στα δύσκολα χρόνια της κυβέρνησης των … «σαμαροβενιζέλων» – από τον Ιούνιο του 2012 ως Ιανουάριο του 2015. Νομίζω πως ο ένας διαδέχθηκε τον άλλον στο υπουργείο Υγείας – πιθανόν ο κ. Γεωργιάδης τον κ. Λοβέρδο, αν θυμάμαι καλά. Και ακολούθως και οι δύο μαζί ανέβηκαν τον … «Γολγοθά της Novartis». Σταματώ εδώ!

Με την ευγενική χορηγία του Αδωνι

Γιατί αναφέρω τον κ. Γεωργιάδη; Μα διότι θα είναι και το βασικό στήριγμα του κ. Λοβέρδου στο Νότιο Τομέα της Αττικής – και μου λένε πως ο υπουργός Υγείας ως φέρελπις δελφίνος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο υποστηρικτών του ανά την Ελλάδα! Διότι χωρίς καμία στήριξη ο κ. Λοβέρδος στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια θα πάει άπατος. Σας θυμίζω ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές, του Ιουνίου του 2024, το κόμμα του, οι Δημοκράτες, στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια είχαν αποσπάσει μόλις 4.838 ψήφους και το 1,72%….

Εξεγέρθηκαν

Τώρα πως κατέληξε στον… «λάκκο των λεόντων» – έχει τέσσερις υπουργούς και υφυπουργούς απέναντι του – ο κ. Λοβέρδος είναι μία αρκούντως πονεμένη ιστορία. Ο ίδιος ήθελε να είναι υποψήφιος στην Αχαΐα, απ΄ όπου και κατάγεται. Ομως απ΄ ότι άκουσα στη νομαρχιακή οργάνωση της περιοχής – δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, είναι αλήθεια… – έγινε ένας μικρός χαμός. Μέχρι, λέει, που απείλησαν ότι θα κατεβάσουν τα ρολά. Κι έτσι την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος – και με τη βοήθεια του φίλου του, του κ. Γεωργιάδη – επέλεξε τον Νότιο Τομέα της Αττικής και οι νεοδημοκράτες της περιοχής θα έχουν ακόμη μία επιλογή στη διάθεση τους….

«Ενσυναίσθηση» προς τον κ. Σαμαρά

Με την μεταγραφή του «γητευτή των κεντρώων», ο κ. Μητσοτάκης ελπίζει να πιέσει στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην περιοχή του κέντρου. Την ίδια στιγμή όμως εξελίσσεται και μία αντίστοιχη τακτική προς τα δεξιά. Σε τρία επίπεδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι μετά από το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αναστείλει την απόφαση του να προχωρήσει σε νέο κόμμα – μου λένε ότι «οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά». Ετσι λοιπόν, ο πρωθυπουργός από την μία πλευρά τοποθετείται για τον κ. Αντώνη Σαμαρά με «πολιτική ενσυναίσθηση», επιχειρώντας να διεμβολίσει την εν δυνάμει επιρροή του πρώην πρωθυπουργού. Κι από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ως ο «μεγάθυμος» αρχηγός της παράταξης, της οποίας προασπίζει την ενότητα.

Ανοιγμα στους καραμανλικούς

Η δεύτερη διάσταση αυτή της τακτικής είναι το άνοιγμα προς τους «καραμανλικούς» της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να σκεφτείτε ότι πρότειναν μέχρι και στον κ. Γιώργο Βλάχο να αναλάβει γραμματέας της – τα ύστερα του κόσμου! Μου λένε πως ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος δέχθηκε διότι στις δημοσκοπήσεις που γίνονται στη Λάρισα δεν είναι στην πρώτη θέση και φοβάται για την επανεκλογή του. Τώρα πως θα κάνει τον … «επιλοχία» στους συναδέλφους του με τους οποίους συνυπέγραφε τις «αντάρτικες» ερωτήσεις προς τους υπουργούς, τι να σας πω. Αβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και δη του βουλευτή….

Στρατολογία από την ακροδεξιά

Και η τρίτη πλευρά αυτής της τακτικής είναι μαζέψει από τους «αδέσποτους» της ακροδεξιάς – που είναι κάμποσοι στη Βουλή τρεις – τέσσερις και να τους «μαντρώσει» ως υποψήφιους στη Νέα Δημοκρατία. Μου έχουν πει μερικά ονόματα, αλλά δεν είναι του παρόντος….