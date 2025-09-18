newspaper
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Confidential

Eμπιστευτικά
 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 και στον αγαπητό Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά επειδή μάλλον στο τέλος του μήνα θα γράψουμε όλοι διαγώνισμα για τις ωφέλειες των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξού προφανώς και τα εντατικά μαθήματα από τους υπουργούς, θα πρότεινα να μην χάνετε τέτοιες επαναλήψεις εφ’ όλης της ύλης. Ο Κυριάκος μίλησε για όλα, περιέγραψε την πραγματικότητα όπως οφείλουμε όλοι να την αντιλαμβανόμαστε, ακόμη και αν απέχει παρασάγγας από αυτό που βιώνουμε και έκανε συστάσεις να αποφεύγονται οι συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και περιγραφές, όπως γενοκτονία για τη Γάζα, ή γαλάζιο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή εκτίναξη του κόστους ζωής.

Στις Βρυξέλλες … πετάνε αετό

Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία! Αυτό είπε και ο ΟΗΕ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να αναστείλει την εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε.. Θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – τώρα το αν περάσει είναι άλλο κεφάλαιο… Μην τολμήσετε – ήταν η απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης. Ε, κι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, ερωτηθείς σχετικά είπε ότι είναι βαριά κουβέντα η «γενοκτονία». Και όταν ρωτήθηκε αν θα συμφωνήσει με την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας, είπε ότι δεν νομίζει ότι αυτό θα βοηθήσει και ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας.

«Σας πήραμε…»

«Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο – μας πήρατε, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο»! Το τραγουδούσαν στη Χαριλάου Τρικούπη – ξέρετε το παλιό παιδικό τραγουδάκι, που τραγουδούσαν κορίτσια κι αγόρια στις αλάνες και στις γειτονιές. Κάθε συνειρμός που παραπέμπει στον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, είναι απολύτως σωστός! Βέβαια στη Νέα Δημοκρατία άλλοι χάρηκαν κι άλλοι έβγαλαν … «σπυράκια» στο πρόσωπό – κάτι σαν αναφυλαξία ένα πράγμα…. Μεταξύ αυτών που χάρηκαν είναι βέβαια ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για μία φιλία που προέκυψε στα δύσκολα χρόνια της κυβέρνησης των … «σαμαροβενιζέλων» – από τον Ιούνιο του 2012 ως Ιανουάριο του 2015. Νομίζω πως ο ένας διαδέχθηκε τον άλλον στο υπουργείο Υγείας – πιθανόν ο κ. Γεωργιάδης τον κ. Λοβέρδο, αν θυμάμαι καλά. Και ακολούθως και οι δύο μαζί ανέβηκαν τον … «Γολγοθά της Novartis». Σταματώ εδώ!

Με την ευγενική χορηγία του Αδωνι

Γιατί αναφέρω τον κ. Γεωργιάδη; Μα διότι θα είναι και το βασικό στήριγμα του κ. Λοβέρδου στο Νότιο Τομέα της Αττικής – και μου λένε πως ο υπουργός Υγείας ως φέρελπις δελφίνος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο υποστηρικτών του ανά την Ελλάδα! Διότι χωρίς καμία στήριξη ο κ. Λοβέρδος στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια θα πάει άπατος. Σας θυμίζω ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές, του Ιουνίου του 2024, το κόμμα του, οι Δημοκράτες, στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια είχαν αποσπάσει μόλις 4.838 ψήφους και το 1,72%….

Εξεγέρθηκαν

Τώρα πως κατέληξε στον… «λάκκο των λεόντων» – έχει τέσσερις υπουργούς και υφυπουργούς απέναντι του – ο κ. Λοβέρδος είναι μία αρκούντως πονεμένη ιστορία. Ο ίδιος ήθελε να είναι υποψήφιος στην Αχαΐα, απ΄ όπου και κατάγεται. Ομως απ΄ ότι άκουσα στη νομαρχιακή οργάνωση της περιοχής – δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, είναι αλήθεια… – έγινε ένας μικρός χαμός. Μέχρι, λέει, που απείλησαν ότι θα κατεβάσουν τα ρολά. Κι έτσι την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος – και με τη βοήθεια του φίλου του, του κ. Γεωργιάδη – επέλεξε τον Νότιο Τομέα της Αττικής και οι νεοδημοκράτες της περιοχής θα έχουν ακόμη μία επιλογή στη διάθεση τους….

«Ενσυναίσθηση» προς τον κ. Σαμαρά

Με την μεταγραφή του «γητευτή των κεντρώων», ο κ. Μητσοτάκης ελπίζει να πιέσει στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην περιοχή του κέντρου. Την ίδια στιγμή όμως εξελίσσεται και μία αντίστοιχη τακτική προς τα δεξιά. Σε τρία επίπεδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι μετά από το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αναστείλει την απόφαση του να προχωρήσει σε νέο κόμμα – μου λένε ότι «οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά». Ετσι λοιπόν, ο πρωθυπουργός από την μία πλευρά τοποθετείται για τον κ. Αντώνη Σαμαρά με «πολιτική ενσυναίσθηση», επιχειρώντας να διεμβολίσει την εν δυνάμει επιρροή του πρώην πρωθυπουργού. Κι από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ως ο «μεγάθυμος» αρχηγός της παράταξης, της οποίας προασπίζει την ενότητα.

Ανοιγμα στους καραμανλικούς

Η δεύτερη διάσταση αυτή της τακτικής είναι το άνοιγμα προς τους «καραμανλικούς» της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να σκεφτείτε ότι πρότειναν μέχρι και στον κ. Γιώργο Βλάχο να αναλάβει γραμματέας της – τα ύστερα του κόσμου! Μου λένε πως ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος δέχθηκε διότι στις δημοσκοπήσεις που γίνονται στη Λάρισα δεν είναι στην πρώτη θέση και φοβάται για την επανεκλογή του. Τώρα πως θα κάνει τον … «επιλοχία» στους συναδέλφους του με τους οποίους συνυπέγραφε τις «αντάρτικες» ερωτήσεις προς τους υπουργούς, τι να σας πω. Αβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και δη του βουλευτή….

Στρατολογία από την ακροδεξιά

Και η τρίτη πλευρά αυτής της τακτικής είναι μαζέψει από τους «αδέσποτους» της ακροδεξιάς – που είναι κάμποσοι στη Βουλή τρεις – τέσσερις και να τους «μαντρώσει» ως υποψήφιους στη Νέα Δημοκρατία. Μου έχουν πει μερικά ονόματα, αλλά δεν είναι του παρόντος….

AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Stream newspaper
Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ
in Confidential 17.09.25

Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αντιμέτωπη η κυβέρνηση με την αχαριστία των «ωφελημένων» από τις φοροαπαλλαγές, τις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις κάθε είδους λαμογιές, ο Ανδρέας Λοβέρδος της απλώνει χέρι βοηθείας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει
in Confidential 15.09.25

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά
in Confidential 12.09.25

Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Συγκινητική η προσπάθεια και κάποιων δημοσκόπων και του Παύλου Μαρινάκη να πείσουν ότι και τα φορολογικά μέτρα ήταν θεαματικά και η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη είναι πλέον ευκολάκι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο
in Confidential 03.09.25

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα
in Confidential 28.08.25

Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Ντράπηκε και η αστική Δημοκρατία, που είναι κάπως πιο… ελαστική, με όσα συμβαίνουν στην ελληνική και στη γαλλική Βουλή. Τα παραμύθια μείναν χωρίς δράκο και τώρα οι αφηγητές είναι αυτοί που τρέμουν μήπως ξυπνήσουν οι ορδές

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα
in Confidential 26.08.25

Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα

Μεγάλα τα ζόρια του Μαξίμου για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και οδηγεί σε κινήσεις που ενδεχομένως θα πληρωθούν στη συνέχεια. Άγχη έχει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το μεγάλο πάρτυ θα γίνει με το νέο εργασιακό νοσμοσχέδιο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις
in Confidential 25.08.25

Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις

Η κυβέρνηση εκθέτει την έννοια της πολιτικής και τη νοημοσύνη των πολιτών σε κίνδυνο, και ο Μητσοτάκης γράφει κυριακάτικες εκθέσεις ιδεών. Ετσι που προκαλεί τον λαό δεν θα θα τον σώσει αλλαγή στον νόμο τον εκλογικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο