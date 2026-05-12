Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Να επιβάλει πάση θυσία σιωπητήριο για τις υποκλοπές επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο οχυρώνεται πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (που θάβει την υπόθεση στο αρχείο, κόντρα στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών) και προσπαθεί να κόψει κάθε συζήτηση για το θέμα, με τον πιο άγαρμπο και χροντροκομμένο τρόπο, προδίδοντας την πίεση που αισθάνεται από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο, οι οποίες συνεχίζονται.

Τελευταία τέτοια αποκάλυψη (την οποία έκανε ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές) η έν0ρκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και στην οποία κατέθετε ότι ναι μεν παραλάμβανε αυτός τα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, αλλά τα παρέδιδε στον πρωθυπουργό, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημέρωση για τις επισυνδέσεις και για το ποια πρόσωπα αφορούσαν.

«Έχουν κουράσει» οι υποκλοπές για το Μαξίμου

Κληθείς, λοιπόν στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια; Ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης» που υποστήριζε ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκπροσωπώντας το μέγαρο Μαξίμου, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Αντ’ αυτού επέλεξε την οχύρωση πίσω από τις εισαγγελικές διατάξεις του Αρείου Πάγου, τις οποίες χαρακτήρισε «αποφάσεις», ενώ η μόνη δικαστική απόφαση είναι βέβαια αυτή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και όχι το θάψιμό της στο αρχείο.

Παρόλα αυτά το μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστήριξε ότι «τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της Δικαιοσύνης» και πώς «όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις».

Για να καταλήξει: «Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης κι ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η εμμονή και επιμονή σε ένα θέμα που οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις, έχει κουράσει».

«Πάρτε το απόφαση»

Και στις επίμονες ερωτήσεις επέμεινε: «Έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα, προφανώς. Ασχολήθηκε η Δικαιοσύνη, απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Εδώ ασχολούμαστε με πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πάμε παρακάτω».

Για να επαναλάβει: «Απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση, πάρτε το απόφαση επιτέλους».

Δεν κλείνει η υπόθεση

Αλλά όσο και αν το Μαξίμου, με αυτόν τον εξαιρετικά άγαρμπο τρόπο προσπαθεί να κλείσει το θέμα των υποκλοπών, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική δυσανεξία στη συζήτηση για το σκάνδαλο, γνωρίζει πολύ καλά ότι τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν και η υπόθεση δεν κλείνει.

Και όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά ολοένα και φουντώνει, κάτι στο οποίο βέβαια συμβάλλει και η τελευταία συνέντευξη Δημητριάδη, στην οποία λέγοντας ότι ανέλαβε «την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα», ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, ουσιαστικά δείχνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν κάποιον να την «προστατεύσει».

Το μπλόκο στην εξεταστική

Και αυτά είναι βέβαια και όσα το Μαξίμου θέλει να αποφύγει, εξ ου και ετοιμάζεται, πάση θυσία, να μπλοκάρει την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και την κλήση κρίσιμων μαρτύρων μέσα στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι μπορεί να είναι από τον ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, μέχρι τον Γρηγόρη Δημητριάδη και υπουργούς της κυβέρνησης που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator και των επισυνδέσεων της ΕΥΠ.

Και προκειμένου να τη μπλοκάρει δε διστάζει να επεξεργάζεται ακόμα και την επίκληση ζητημάτων «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει τις απαιτούμενες ψήφους για τη σύσταση της εξεταστικής στις 151 από 120 και να στερήσει έτσι από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύστασή της.

Αντιμέτωπη

Κάτι που βέβαια θα φέρει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα, καθώς επίσης με το ερώτημα γιατί δεν έκανε το ίδιο και στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές που συστάθηκε το 2022 και δεν απαιτήθηκαν 151 ψήφοι, ενώ ίσως χρειαστεί να πρέπει να πείσει και το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής να γνωμοδοτήσει υπέρ των μεθοδεύσεών της.

Σε μία συγκυρία μάλιστα που το 67,7% των πολιτών (σίγουρα ή μάλλον) συμφωνεί με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και μόλις το 23,3% (μάλλον ή σίγουρα) διαφωνεί, ενώ το πολύ υψηλό ποσοστό του 59% των ίδιων των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής εξεταστικής για τις υποκλοπές (MRB για το OPEN).