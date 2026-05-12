ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο δημιουργεί η ΑΑΔΕ, «τρέχοντας» περισσότερους από 194.000 ελέγχους, διασταυρώσεις και έρευνες με νέα ελεγκτικά εργαλεία και μέσα δίωξης, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προγνωστικά μοντέλα που θα «βλέπουν» τη φοροδιαφυγή πριν ακόμη εκδηλωθεί.

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία θα συγκεντρώνεται γύρω από τον ΑΦΜ του φορολογούμενου, ενσωματώνοντας δεδομένα όχι μόνο από εσωτερικές πηγές αλλά και από τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα. Με την εφαρμογή μοντέλων παραβατικής συμπεριφοράς θα εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας πριν ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος.

Στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι ειδικές έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και ο έλεγχος καταθέσεων, η αναζήτηση στο εξωτερικό τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της Εφορίας, με αξιοποίηση πληροφοριών από 90 χώρες.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event) για τη δημιουργία αναλυτικού προφίλ φορολογουμένου με βάση την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του. Το σύστημα θα αναλύει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσίας, την παρελθούσα συμπεριφορά ως προς την εξόφληση οφειλών, την παλαιότητα των χρεών, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

«Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής είναι διαρκής», δηλώνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τονίζοντας ότι η φαρέτρα του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχει ενισχυθεί με τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), νέα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και μέσα δίωξης, καθώς και τεχνολογίες αιχμής στην ανάλυση δεδομένων και συμπεριφοράς φορολογουμένων και οφειλετών.

Ο στόχος της ΑΑΔΕ για φέτος είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση 1,5 δισ. ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στείλουν 12.000 «ραβασάκια» με πρόστιμα και φόρους που θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις.

Ερχεται το ΜΙΔΑ

Με βάση τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινά και η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν ακίνητα με στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μισθώσεων, σε ενιαία βάση. Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα myData ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά στο σύνολο της αγοράς, ενώ το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα παρέχει δεδομένα διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται πέρα από τον κλάδο των οχημάτων και σε επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών ενισχύεται περαιτέρω με νέο λογισμικό που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές και θα εντοπίζει ασυνήθιστη δραστηριότητα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους.

Απάτες

Μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί σενάρια που αναδεικνύουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανιχνεύουν απάτες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Οι φορολογικοί έλεγχοι θα στοχεύουν κυρίως κλάδους με μεγάλο φορολογικό κενό και έντονες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα, προβλέπονται διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων, μη δηλωθεισών μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και έλεγχοι καταθέσεων σε εγχώριες και ξένες τράπεζες. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όσοι εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.

Ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει:

Είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Είσπραξη ποσού τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Είσπραξη τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες.

Εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

