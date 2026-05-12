Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12 Μαΐου 2026, 06:08

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο δημιουργεί η ΑΑΔΕ, «τρέχοντας» περισσότερους από 194.000 ελέγχους, διασταυρώσεις και έρευνες με νέα ελεγκτικά εργαλεία και μέσα δίωξης, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προγνωστικά μοντέλα που θα «βλέπουν» τη φοροδιαφυγή πριν ακόμη εκδηλωθεί.

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία θα συγκεντρώνεται γύρω από τον ΑΦΜ του φορολογούμενου, ενσωματώνοντας δεδομένα όχι μόνο από εσωτερικές πηγές αλλά και από τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα. Με την εφαρμογή μοντέλων παραβατικής συμπεριφοράς θα εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας πριν ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος.

Στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι ειδικές έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και ο έλεγχος καταθέσεων, η αναζήτηση στο εξωτερικό τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της Εφορίας, με αξιοποίηση πληροφοριών από 90 χώρες.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event) για τη δημιουργία αναλυτικού προφίλ φορολογουμένου με βάση την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του. Το σύστημα θα αναλύει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσίας, την παρελθούσα συμπεριφορά ως προς την εξόφληση οφειλών, την παλαιότητα των χρεών, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

«Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής είναι διαρκής», δηλώνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τονίζοντας ότι η φαρέτρα του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχει ενισχυθεί με τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), νέα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και μέσα δίωξης, καθώς και τεχνολογίες αιχμής στην ανάλυση δεδομένων και συμπεριφοράς φορολογουμένων και οφειλετών.

Ο στόχος της ΑΑΔΕ για φέτος είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση 1,5 δισ. ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στείλουν 12.000 «ραβασάκια» με πρόστιμα και φόρους που θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις.

Ερχεται το ΜΙΔΑ

Με βάση τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινά και η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν ακίνητα με στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μισθώσεων, σε ενιαία βάση. Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα myData ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά στο σύνολο της αγοράς, ενώ το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα παρέχει δεδομένα διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται πέρα από τον κλάδο των οχημάτων και σε επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών ενισχύεται περαιτέρω με νέο λογισμικό που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές και θα εντοπίζει ασυνήθιστη δραστηριότητα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους.

Απάτες

Μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί σενάρια που αναδεικνύουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανιχνεύουν απάτες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Οι φορολογικοί έλεγχοι θα στοχεύουν κυρίως κλάδους με μεγάλο φορολογικό κενό και έντονες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα, προβλέπονται διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων, μη δηλωθεισών μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και έλεγχοι καταθέσεων σε εγχώριες και ξένες τράπεζες. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όσοι εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.

Ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει:

Είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Είσπραξη ποσού τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Είσπραξη τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες.

Εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Θέμα χρόνου 12.05.26

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Δοκιμασία 11.05.26

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Το στοίχημα 10.05.26

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά 12.05.26

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Κόσμος 12.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσμος 12.05.26

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Θέμα χρόνου 12.05.26

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική 12.05.26

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Ραντεβού 12.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

