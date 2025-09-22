Ο χρόνος καλύπτει πολλά αλλά όχι τα ατιμώρητα εγκλήματα που σκοτώνουν παιδιά

Οργή και Ερινύα

Η διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν το λιγότερο εξοργιστική! Από την πρώτη στιγμή. Και μετά ήρθε το ανέλπιστο «41τακατο» και… χαλάρωσαν! Μέχρι που η Ερινύα, με το όνομα κυρία Μαρία Καρυστιανού, κατόρθωσε να το θέσει στο επίκεντρο της κοινωνίας. Και εκατομμύρια άνθρωποι αγκάλιασαν τους πονεμένους συγγενείς. Και τότε οι «έγκλειστοι» του Μεγάρου Μαξίμου «έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια»! Κι άρχισαν να «ψευδίζουν» διάφορα mea culpa. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως όλοι γνωρίζουμε.

Απεργία πείνας

Τώρα όμως η κατάσταση πήρε μία στροφή άκρως επικίνδυνη. Δεν την περίμεναν οι από πάνω. Ενας πατέρας που έχασε τον γιό του κατέβηκε σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Απέναντι από τον Αγνωστο Στρατιώτη. Ζητάει να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του. Ο εφέτης – ανακριτής αρνείται! Υπάρχει μία «λεπτομέρεια», που μπορεί να γίνει εφιαλτική. Αυτός ο άνθρωπος είναι καρδιοπαθής. Σε αλληλεγγύη προς αυτόν τον πατέρα κατέβηκαν άλλοι δύο γονείς σε απεργία πείνας. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους. Τα πράγματα εξελίσσονται….

Το απρόβλεπτο

Χθες η κυρία Καρυστιανού κάλεσε σε νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη, σε αλληλεγγύη προς τον κ. Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου προσήλθε στο Σύνταγμα. Σε ένα κάλεσμα λίγων ωρών! Θέλω, λοιπόν, να δώσω μία συμβουλή εκεί στα παιδιά της Ηρώδου του Αττικού: το απρόβλεπτο πολλές φορές γίνεται τομή και ανατρέπει δεδομένα. Και μετά προκαλούνται εξελίξεις, που είναι επίσης απρόβλεπτες! Σαφές; Καλό είναι αυτό να το έχουν όχι στο πίσω αλλά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους!

Σαρώνει στη Βόρειο Ελλάδα

Την περασμένη εβδομάδα κατά την παρουσία της έρευνας της MRB στο Οπεν, o ο κ. Γιώργος Μαύρος επεσήμανε την άνοδο που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Σας έχω νέα. Η Ελληνική Λύση στη Βόρειο Ελλάδα ίσως και να είναι πρώτο κόμμα! Το ποσοστό του είναι πάνω από 20%! Το Μέγαρο Μαξίμου το γνωρίζει! Κι ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σ΄ αυτή τη περιοχή πραγματοποιούνται τα περισσότερα δημόσια έργα. Είναι μία προσπάθεια «αντεπίθεσης» για να περιοριστούν οι ζημιές….

«Βράζει» το σύστημα…

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σ΄ όλο το εύρος του πολιτικο – οικονομικού συστήματος το παρασκήνιο «βράζει» κι οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα δίνουν και παίρνουν! Σενάρια επί σεναρίων. Δύο είναι τα καταλυτικά πρόσωπα των εν δυνάμει εξελίξεων. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας.

Σαμαράς … ante portas

Δεν πέρασε απαρατήρητη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, με την οποία τάχθηκε αλληλέγγυος με τους απεργούς πείνας. Κι έχει ιδιαίτερη σημειολογία. Διότι πρόσφατα έχασε την κόρη του – δηλαδή μίλησε ως πολιτικός και ως πατέρας! Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι πρόκειται – αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη μετά από τον θάνατο τους παιδιού του – για «ανακοίνωση» της ίδρυσης του νέου κόμματος. Προσωπικά δεν το αποκλείω – εγκαίρως σας έχω επισημάνει ότι θα προχωρήσει – επιταχύνονται οι εξελίξεις…

Επιασε το … κόλπο;

Μετά από την «μεταγραφή» του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου αναπέμπει ύμνους στον αρχηγό για την τρομερή «ντριπλα» που έκανε με την ανάδειξη του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την αντίδραση του κ. Γιώργου Βλάχου – «να τηρηθούν οι διαδικασίες» – την είδατε. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι η εκλογή του κ. Χαρακόπουλου δια της … εγέρσεως! Αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά! Την μία ψηφίζουν στα καλά καθούμενα με επιστολική ψήφο και την άλλη με… έγερση! Η δημοκρατία στα καλύτερα της….