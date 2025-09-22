newspaper
Ο χρόνος καλύπτει πολλά αλλά όχι τα ατιμώρητα εγκλήματα που σκοτώνουν παιδιά

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ο χρόνος καλύπτει πολλά αλλά όχι τα ατιμώρητα εγκλήματα που σκοτώνουν παιδιά

Στην Ελλάδα υπάρχουν ευτυχώς ακόμη ιερά και οφείλουν να προσέχουν τα παιδιά γιατί αλλιώς ο γονιός γίνεται αμείλικτος εχθρός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Οργή και Ερινύα

Η διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν το λιγότερο εξοργιστική! Από την πρώτη στιγμή. Και μετά ήρθε το ανέλπιστο «41τακατο» και… χαλάρωσαν! Μέχρι που η Ερινύα, με το όνομα κυρία Μαρία Καρυστιανού, κατόρθωσε να το θέσει στο επίκεντρο της κοινωνίας. Και εκατομμύρια άνθρωποι αγκάλιασαν τους πονεμένους συγγενείς. Και τότε οι «έγκλειστοι» του Μεγάρου Μαξίμου «έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια»! Κι άρχισαν να «ψευδίζουν» διάφορα mea culpa. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως όλοι γνωρίζουμε.

Απεργία πείνας

Τώρα όμως η κατάσταση πήρε μία στροφή άκρως επικίνδυνη. Δεν την περίμεναν οι από πάνω. Ενας πατέρας που έχασε τον γιό του κατέβηκε σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Απέναντι από τον Αγνωστο Στρατιώτη. Ζητάει να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του. Ο εφέτης – ανακριτής αρνείται! Υπάρχει μία «λεπτομέρεια», που μπορεί να γίνει εφιαλτική. Αυτός ο άνθρωπος είναι καρδιοπαθής. Σε αλληλεγγύη προς αυτόν τον πατέρα κατέβηκαν άλλοι δύο γονείς σε απεργία πείνας. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους. Τα πράγματα εξελίσσονται….

Το απρόβλεπτο

Χθες η κυρία Καρυστιανού κάλεσε σε νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη, σε αλληλεγγύη προς τον κ. Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου προσήλθε στο Σύνταγμα. Σε ένα κάλεσμα λίγων ωρών! Θέλω, λοιπόν, να δώσω μία συμβουλή εκεί στα παιδιά της Ηρώδου του Αττικού: το απρόβλεπτο πολλές φορές γίνεται τομή και ανατρέπει δεδομένα. Και μετά προκαλούνται εξελίξεις, που είναι επίσης απρόβλεπτες! Σαφές; Καλό είναι αυτό να το έχουν όχι στο πίσω αλλά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους!

Σαρώνει στη Βόρειο Ελλάδα

Την περασμένη εβδομάδα κατά την παρουσία της έρευνας της MRB στο Οπεν, o ο κ. Γιώργος Μαύρος επεσήμανε την άνοδο που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Σας έχω νέα. Η Ελληνική Λύση στη Βόρειο Ελλάδα ίσως και να είναι πρώτο κόμμα! Το ποσοστό του είναι πάνω από 20%! Το Μέγαρο Μαξίμου το γνωρίζει! Κι ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σ΄ αυτή τη περιοχή πραγματοποιούνται τα περισσότερα δημόσια έργα. Είναι μία προσπάθεια «αντεπίθεσης» για να περιοριστούν οι ζημιές….

«Βράζει» το σύστημα…

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σ΄ όλο το εύρος του πολιτικο – οικονομικού συστήματος το παρασκήνιο «βράζει» κι οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα δίνουν και παίρνουν! Σενάρια επί σεναρίων. Δύο είναι τα καταλυτικά πρόσωπα των εν δυνάμει εξελίξεων. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας.

Σαμαράς … ante portas

Δεν πέρασε απαρατήρητη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, με την οποία τάχθηκε αλληλέγγυος με τους απεργούς πείνας. Κι έχει ιδιαίτερη σημειολογία. Διότι πρόσφατα έχασε την κόρη του – δηλαδή μίλησε ως πολιτικός και ως πατέρας! Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι πρόκειται – αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη μετά από τον θάνατο τους παιδιού του – για «ανακοίνωση» της ίδρυσης του νέου κόμματος. Προσωπικά δεν το αποκλείω – εγκαίρως σας έχω επισημάνει ότι θα προχωρήσει – επιταχύνονται οι εξελίξεις…

Επιασε το … κόλπο;

Μετά από την «μεταγραφή» του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου αναπέμπει ύμνους στον αρχηγό για την τρομερή «ντριπλα» που έκανε με την ανάδειξη του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την αντίδραση του κ. Γιώργου Βλάχου – «να τηρηθούν οι διαδικασίες» – την είδατε. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι η εκλογή του κ. Χαρακόπουλου δια της … εγέρσεως! Αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά! Την μία ψηφίζουν στα καλά καθούμενα με επιστολική ψήφο και την άλλη με… έγερση! Η δημοκρατία στα καλύτερα της….

Stream newspaper
H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»
in Confidential 19.09.25

H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»

Αυτή δεν είναι λίστα μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιστορικό αρχείο για να μην ξεχνούν οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η Κομισιόν επιμένει στο γαλάζιο σκάνδαλο και στέλνει τελεσίγραφο και οι πολίτες συνειδητοποιούν τι σημαίνει ψευδεπίγραφο

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ
in Confidential 17.09.25

Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αντιμέτωπη η κυβέρνηση με την αχαριστία των «ωφελημένων» από τις φοροαπαλλαγές, τις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις κάθε είδους λαμογιές, ο Ανδρέας Λοβέρδος της απλώνει χέρι βοηθείας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει
in Confidential 15.09.25

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά
in Confidential 12.09.25

Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Συγκινητική η προσπάθεια και κάποιων δημοσκόπων και του Παύλου Μαρινάκη να πείσουν ότι και τα φορολογικά μέτρα ήταν θεαματικά και η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη είναι πλέον ευκολάκι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο
in Confidential 03.09.25

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
