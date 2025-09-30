newspaper
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κυρίως εσείς οι τελευταίοι καταλαβαίνω ότι είστε λίγο εκνευρισμένοι, αν κρίνω από τις αντιδράσεις της οικιακής βοηθού, την έχω πολλά χρόνια και εκτός των άλλων μου εξασφαλίζει και αυτή τη «γείωση με την κοινωνία» που λένε οι πλεμπαίοι οι Αριστεροί. Φυσικά, όπως μου εξηγούσε, κανείς δεν θέλει υπουργούς ρακένδυτους και «τρεις και εξήντογλου», αλλά «μην μιλάς με τόσο στόμφο και το παίζεις ξερόλας όταν δεν τα μετράς για να βγάλεις τον μήνα». Και θυμήθηκα πόσοι είχαν εκτεθεί στο παρελθόν όταν τους ρωτούσαν πόσο κάνει το εισιτήριο στα ΜΜΜ ή πόσο κάνει μια φρατζόλα ψωμί. Καλή ντρίμπλα ήταν τα πόθεν έσχες να αλλάξει λίγο η ατζέντα, αλλά δεν ξέρω δυο μέρες πριν την απεργία για το εργασιακό, μήπως εξοργιστούν αυτοί οι «μισθοσυντήρητοι» κι άλλο βρε Κυριάκο μου.

Στους δρόμους

Αύριο έχει γενική απεργία! Οι εργαζόμενοι θα βγουν στους δρόμους να… «πανηγυρίσουν» τις 13 ώρες ημερήσιας εργασίας με τι οποίες τους «φιλοδώρησε» η «μεγάθυμη» υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Νίκη Κεραμέως. Λογικό! Και μεθαύριο έχει γενική απεργία στη Γαλλία. Εκεί θέλουν να… «γιορτάσουν» τον πέμπτο πρωθυπουργό σε διάστημα δύο χρόνων. Και κάτι «ψιλά» που άφησε για τον σημερινό ο προηγούμενος, ο Μπαϊρού – 41 εκατ. ευρώ περικοπές στο κοινωνικό κράτος! Διότι όπως είναι γνωστό οι – απανταχού – εργαζόμενοι είναι … μερακλήδες και τα γιορτάζουν αυτά τα πράγματα στους δρόμους!

Το χαρτί του πόθεν έσχες

Στο Μέγαρο Μαξίμου, αν μη τι άλλο, διακρίνεται για τη… σοφία του και τις «καβάντζες» του! Θυμάστε που παραμονές της ανόδου στη Θεσσαλονίκη του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ξαφνικά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μας «έπνιξε» με διάφορες ζοφερές περιπτώσεις του υπόκοσμου; Ετσι και τώρα. Επειδή «πνίγηκε» ο δημόσιος λόγος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι, το επιτελείο της Ηρώδου του Αττικού κρατούσε «καβάντζα» το πόθεν έσχες, έ, το έβγαλε χθες για να αλλάξει την ατζέντα. Ισως πάρει μία ανάσα για μία – δύο μέρες. Και μετά εδώ είμαστε….

Το «φάντασμα» του κ. Σαμαρά

Ομως τον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου τον «θόλωσε κάπως η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Επειδή όχι μόνο στο προσκήνιο, αλλά και πολύ περισσότερο στο παρασκήνιο γινόταν μεγάλη συζήτηση σχετικά με την επίθεση φιλίας από διαφόρους της Νέας Δημοκρατίας προς τον κ. Σαμαρά, που εμμέσως έθεταν υπό αίρεση την απόφαση του να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, βγήκε ο κατάλληλος άνθρωπος και τοποθετήθηκε.

Αναμένονται οι … θαρραλέοι

Σε άρθρο του στα «Νέα» ο κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού τοποθετήθηκε επί του θέματος. Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη του έγραψε πως «είσαι το πιο σοβαρό πρόβλημα»! Και τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Μετά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης και έκανε λόγο, μεταξύ των άλλων, για «ψευτοπατριωτικές κορώνες της ακροδεξιάς» – αλλά πρόσθεσε ότι δεν το … συσχετίζει με το άρθρο! Και ακολούθησε ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος μιλώντας στον real fm σημείωσε πως «έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία». Μάλιστα! Οπως καταλαβαίνετε αυτά είναι τα προεόρτια ενός «πολέμου», στο οποίο θα «πέσουν κορμιά»! Θέλω να δω πόσοι και ποιοι θα είναι οι πρόθυμοι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν μέρος στις επικείμενες συγκρούσεις! Και δεν θα αργήσει να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος….

Ειλικρινής

Θέλω όμως να σημειώσω την ψύχραιμη – γνωρίζοντας το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του ανδρός… – τοποθέτηση του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης αφού δήλωσε ακόμη μία φορά ότι «του οφείλει προσωπικά ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε πως «Είναι αδύνατο να υποθέσω ότι αν έκανε πράγματι κόμμα ο Αντ. Σαμαράς δεν θα προξενούσε βλάβη στη ΝΔ, κάποια βλάβη θα προξενήσει. Το μέγεθος αυτής είναι πολύ πρόωρο να το προσδιορίσω». Αν μη τι άλλο είναι ειλικρινής!

Ξαναέρχεται το «Μητσοτάκης ή χάος»

Και σημείωσε ακόμη πως «όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, αν γίνουν όλα αυτά τα σενάρια πραγματικότητα πάμε σε ένα πιο σύνθετο πολιτικό σύστημα, πιο πολυ-κατακερματισμένο. Αυτό πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα λειτουργήσει πολύ αντίστροφα. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ». Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Την κρατώ. Κυρίως γιατί υποδηλώνει τους τόνους και την έμφαση με τους οποίους θα τεθεί στο επόμενο διάστημα το «Μητσοτάκης ή χάος»…

Κερδίζει, χάνει μένει μόνος

Ομως στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζουν να ζουν ένα δράμα. Πρώτον, λόγω της «δημοσκοπικής στασιμότητας» και δεύτερον, λόγω των επικείμενων εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αν μου πουν ότι έχουν αρχίσει και τα στοιχήματα για το εάν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα χάσει ή όχι το status της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα τους πιστέψω! Κι όπως αντιλαμβάνεστε αν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κερδίσει – που δεν το πιστεύω… – θα πιστωθεί εξ ολοκλήρου στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη and his friends. Κι αν χάσει θα συμβεί το ίδιο – θα το χρεωθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Διότι τα λεγόμενα κομματικά όργανα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά.

Οι κ.κ. Τσίπρας και Σαμαράς στο προσκήνιο

Προς στιγμήν και μέχρι να λήξει η διορία των δύο μηνών που έδωσε στον κ. Ανδρουλάκη ο κ. Παύλος Γερουλάνος, τα «μαχάρια» μπήκαν στα «θηκάρια». Κι έγινε ανακωχή. Προσέξτε ανακωχή, δεν κάπνισαν την «πίπα της ειρήνης», όπως οι ινδιάνοι. Απλώς εστάλησαν τα μηνύματα, προς γνώση και συμμόρφωση. Τίποτ΄ άλλο προς το παρόν για να μην τους χρεώσει ο πρόεδρος την – πιθανή – αποτυχία του. Διότι σύντομα στη δημόσια συζήτηση θα επικρατήσουν εκτός από τα γνωστά θέματα – ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – καθώς και οι κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών. Λέγεται πως ο κ. Σαμαράς δεν θα αργήσει να κινηθεί. Και φυσικά επίκειται η έκδοση του βιβλίου του κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά και η κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ως εκ τούτου δεν είμαι βέβαιος τι μέρος αυτής της δημόσιας συζήτησης θα απομείνει για τον κ. Ανδρουλάκη….

Economy
