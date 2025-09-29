Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στη Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

«Ματώνουν»

Με «χαίνουσα πληγή» μοιάζει τελικά για την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου η επανεμφάνιση του του εγκλήματος των Τεμπών στο προσκήνιο. Λίγες δεκάδες μέτρα από την Ηρώδου του Αττικού, απέναντι από τον Αγνωστο Στρατιώτη, καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι περνούν και συνομιλούν με τον απεργό πείνας κ. Πάνο Ρούτσι. Χωρίς να υπολογίσω τις κυριακάτικες συγκεντρώσεις που τείνουν να γίνουν … παράδοση!

«Κλάφτα Χαράλαμπε»

Σας θυμίζω ότι τα … παλιά τα χρόνια, το «κίνημα των αγανακτισμένων» στις πλατείες καθιερώθηκε με τις συγκεντρώσεις της Κυριακής. Κι αυτές συγκεντρώνουν κόσμο. Πολύ κόσμο! Ως εκ τούτου η σκληρή γραμμή, που την εξέφρασαν οι «αδάμαντες» της κυβέρνησης, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Υγείας κκ Γιώργος Φλωρίδης και Αδωνις Γεωργιάδης, η οποία μετά από μία – δύο μέρες «μαλάκωσε», δεν γνωρίζω που μπορεί και τι μπορεί να βγάλει. Ομως αυτό που ξέρω και οφείλω να σας κάνω κοινωνούς, είναι πως η κοινωνία είναι «φορτωμένη» με πολλά προβλήματα και η υπόθεση των Τεμπών μπορεί να είναι μία «διέξοδος» για να εκφράσει την οργή της. Αν αυτό συμβεί – που δεν αποκλείεται! – τότε «κλάφτα Χαράλαμπε»….

Θα πάει στην Εξεταστική;

Εν τω μεταξύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα πηγαίνουν από το … καλό στο καλύτερο! Για το Μέγαρο Μαξίμου! Το οποίο έχει πιαστεί στο «δόκανο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του … κ. Χρήστου Μπουκώρου! Η αποκάλυψη δε ότι νέος «αδάμας» του Μεγάρου Μαξίμου – μετά από τον υφυπουργό κ. Γιώργο Μυλωνάκη – έκανε «δουλίτσες» και παρεμβάσεις άλλο ένα κερασάκι στην τούρτα που έχει γίνει πολυώροφη. Και βεβαίως όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς «την έπεσαν» στην κυβέρνηση, η οποία όμως τηρούσε σιωπή! Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Η συνέχεια θα παιχτεί στην Εξεταστική Επιτροπή, που υποθέτω ότι η αντιπολίτευση θα ζητήσει την κλήτευση του ως μάρτυρα.

Κινητικότητα και εμπόδια

Δεν γνωρίζω αν έχετε παρατηρήσει μία έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στο χώρο της κεντροαριστεράς το τελευταίο διάστημα. Είναι αξιοσημείωτη, διαπιστώνεται σε διάφορα επίπεδα κι έχει ενδιαφέρον. Ας αρχίσω από το προφανές. Το «φλέρτ» – με πολλά επεισόδια – που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Παρά το καλό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα – και γίνεται λόγος ακόμη και για τη συνεργασία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων και διάφορα τέτοια αισιόδοξα – σας πληροφορώ ότι εντός της εβδομάδος θα δοκιμαστεί η αντοχή των … «συναισθημάτων»! Γιατί;

Η φρεγάτα … διαιρεί

Προσέξτε. Ο προηγούμενος «αρραβώνας» χάλασε διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε στη Βουλή τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης – η Νέα Αριστερά ήταν «οριζοντίως και καθέτως» αντίθετη. Εντός των ημερών, λοιπόν, πρόκειται να έρθει η Βουλή η πρόταση από το υπουργείο Αμυνας για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας – συμπληρωματική στα προηγούμενα εξοπλιστικά. Και στην Κουμουνδούρου έχουν γίνει δύο κομμάτια. Υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ της απόκτησης – πχ ο κ. Συμεών Κεδίκογλου – και αυτοί που είναι κατά – η κυρία Ρένα Δούρου, ο κ. Παύλος Πολάκης και άλλοι. Και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος τι κάνει; «Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα» που λέγανε οι παλιοί.

Ο κ. Φάμελλος;

Αν το κόμμα ψηφίσει υπέρ, τότε ο «αρραβώνας» θα γίνει και πάλι «κομμάτια και θρύψαλα». Αν ψηφίσει κατά θα υπάρξουν διάφοροι βουλευτές που θα πάνε κόντρα στην κομματική γραμμή – άντε μετά να τους μαζέψει ο κ. Φάμελλος. Αν ψηφίσει λευκό, η Νέα Αριστερά θα το θεωρήσει «ντροπαλό υπέρ» και δεν θα αρέσει καθόλου στον κ. Αλέξη Χαρίτση. Και ο χρόνος πιέζει! Καταγράφω την δήλωση του κ. Στέργιου Καλπάκη, που «υποδόρια» τάχθηκε κατά των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων….

Κινητικότητα

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των διαφόρων ινστιτούτων της αριστεράς – και εκδηλώσεων, όπως αυτή στην Ανατολική Αττική – με στόχο την ενότητα και τη σύνθεση δυνάμεων σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Σας πληροφορώ ότι μία από τις βασικές συνιστώσες είναι η πρώην υπουργός κυρία Λούκα Κατσέλη, όπως και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Δραγασάκης.

Παραμονές της διάσπασης;

Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι ενόψει των – ενωτικών – εξελίξεων στον χώρο, η Νέα Αριστερά πρόκειται να κάνει συνέδριο το Νοέμβριο. Κυκλοφορεί, κυρίως μεταξύ της πλειοψηφίας – των κκ Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γαβριήλ Σακελλαρίδη – ότι το συνέδριο δεν αποκλείεται να έχει «στρατηγικό» χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι το θέμα της ενότητα πολύ συγκεκριμένα θα τεθεί στο συνέδριο. Κι εφόσον καταψηφιστεί η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση ότι θα έρθει η σειρά του προέδρου του κόμματος, του κ. Χαρίτση. Που ανήκει στη μειοψηφία. Δηλαδή με απλά λόγια δεν αποκλείεται – είναι πολλοί οι «άγνωστοι Χ» ακόμη – να γίνει η από καιρό θρυλούμενη διάσπαση….

Το δράμα του κ. Ανδρουλάκη

Όλα αυτά βεβαίως επηρεάζουν ισχυρά το «γειτονικό» ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Το χειρότερο που θα ήθελε τώρα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης είναι μία κοινοβουλευτική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς και να χάσει το status της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την στιγμή κατά την οποία έχουν βγει οι κκ Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος και πετάνε «καρφιά»! Δεν σας περιγράφω τι θα γίνει, μπορείτε να το φανταστείτε! Θα τον κλαίν΄ οι ρέγγες και τα σαρδελοκούτια….