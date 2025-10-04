Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είδα τον πρωθυπουργό Κυριάκο να μιλάει στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και κάποια στιγμή άρχισα να τσιμπιέμαι. Κι επειδή κάποια στιγμή εξακολουθούσα να μην πιστεύω στ’ αυτιά μου έβαλα και τον μπάτλερ μου, τον Αρθούρο, να με τσιμπάει μπας και ξυπνήσω από το -κακό- όνειρο. Δηλαδή πραγματικά, είναι από τις φορές εκείνες που ακούς κάποια πράγματα και αρνείται να το πιστέψεις ότι τ’ ακούς. Εξηγούμαι πάραυτα…

Ξαναζεσταμένο φαΐ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος πρόσφερε ξαναζεσταμένο φαγητό θυμίζοντας τα μέτρα της ΔΕΘ και κυρίως την απαλλαγή φορολογίας για τους νέους έως 25 ετών και για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Και δεν γίνεται να μην ρωτήσεις τελικά, «για πείτε μας ρε παλικάρια της κυβέρνησης, πόσοι είναι επιτέλους σε όλη την Ελλάδα οι νέοι που συναντούν αυτά τα κριτήρια; Πόσοι νέοι βγάζουν έως 20 χιλιάρικα το χρόνο; Για να μην τρελαθούμε εντελώς δηλαδή».

Παγκόσμιο φαινόμενο

Ακολούθησε ένα απίστευτο μπαράζ επιτευγμάτων της κυβέρνησης (όπως τα θεωρεί ως επιτεύγματα ο πρωθυπουργός Κυριάκος) που αν κάποιος τ’ άκουγε χωρίς να ζει στη χώρα, ειλικρινά θα μας ζήλευε και θα ζητούσε πάραυτα να μετακομίσει στην Ελλάδα, στο Ελντοράντο του Κυριάκου δηλαδή. Και να ο αυξημένος μέσος μισθός και να η παιδεία (και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια) και να η μείωση της ανεργίας και άλλα τόσα που έχασα τον λογαριασμό. Βέβαια υπάρχει και η «παγκόσμια ακρίβεια» που απειλεί τα νοικοκυριά, όπως ειπώθηκε από τα πρωθυπουργικά χείλη, άρα το ζόρι δεν είναι της κυβέρνησης. Είναι παγκόσμιο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Αύξηση χρεών

Ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν είπε κουβέντα για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και των ληξισμπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Μιλάμε για χρέη κάπου 111 δισ. ευρώ με αύξηση 4,5 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Και δεν τα λέω εγώ αγαπημένοι μου, τα επίσημα στοιχεία τα λένε. Οι δε οφειλέτες, σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκαν κατά 172.000. Μιλάμε για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί οι αριθμοί έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το αφήγημα του Μαξίμου για το πόσο καλά περνάνε οι κάτοικοι της έρμης χώρας….

Η περίπτωση Δένδια

Αφήνω στην άκρη τον πρωθυπουργό Κυριάκο και θα συνεχίσω με τα εσωκομματικά της ΝΔ και θ’ ασχοληθώ με τον Νίκο Δένδια και τη δήλωσή του για τον Πάνο Ρούτσι που αποτέλεσε τορπίλη για το κυβερνητικό αφήγημα. Ακολούθησε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, μια διορθωτική -ας την πούμε δήλωση – τελικά όμως και κοντά στα «μαύρα μεσάνυχτα» έκανε και τρίτη δήλωση! Με την οποία όπως είπε «η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή που με εκφράζει»!

Θέσεις

Είναι προφανές ότι κάτι συνέβη στο ενδιάμεσο, το οποίο ο κ. Δένδιας θεώρησε προσβλητικό για τον ίδιο, με αποτέλεσμα να ακυρώσει την «διορθωτική» του δήλωση. Ετσι παγιώθηκε το γεγονός ότι στη κυβέρνηση υπάρχουν δύο θέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα – η μία είναι η επίσημη, αυτή που εκφράζει ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης, η «ντούρα», η «σκληρή» και η άλλη του κ. Δένδια. Να προσθέσω όμως ότι υπάρχουν κι άλλοι στα «ψηλά πατώματα» της κυβέρνησης που διαφωνούν με την επίσημη, αλλά σιωπούν. Διότι δεν θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου!

Επίπεδο

Τώρα είναι προφανές ότι την συγκεκριμένη δήλωση ο κ. Δένδιας την έκανε με αρκετή περίσκεψη και στόχευση! Δεν έχει ανάγκη τη δημοφιλία, διότι αυτή την έχει εξασφαλίσει. Το συγκεκριμένο βήμα αποσκοπεί στο να αναδειχθεί ως ο «δεύτερος πόλος» εντός της κυβέρνησης. Ευθέως πλέον. Στην αντιπολιτευτική του τακτική η συγκεκριμένη αναφορά είναι μία καμπή! Και πιθανόν σηματοδοτεί την στάση του από εδώ και πέρα, κατά την οποία σκοπεύει να τοποθετείται, όπου κρίνει σκόπιμο, και για εσωτερικά θέματα! Από τα οποία ως τώρα απείχε. Το παιχνίδι εντός της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να αλλάζει επίπεδο. Και να γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον. Σας έχω πει με την ρευστότητα που επικρατεί όλα είναι ανοιχτά…

Ο αγώνας

Τώρα για λίγες ώρες μετά από τις δηλώσεις του κ. Δένδια στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας για μία ακόμη φορά έδινε τον … «αγώνα τον καλό» για το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή τσακωνόταν με τους γιατρούς του κ. Ρούτσι, μετά από τις εξετάσεις που έκανε ο απεργός πείνας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Οι γιατροί του έλεγαν πως ο κ. Ρούτσι δεν είναι καλά, έχει χάσει βάρος και ο κ. Γεωργιάδης επαναλάμβανε τις γνωματεύσεις του νοσοκομείου, που έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα υπογείως μέσω του «συστήματος» κυκλοφορούσαν και το γεγονός ότι η γιατρός του κ. Ρούτσι ήταν στο παρελθόν και γιατρός του … κ. Δημήτρη Κουφοντίνα! Τότε που ήταν κι αυτός απεργός πείνας. «Από την πόλη έρχομαι και στη κορφή καν΄ έλα…» είναι το δικό μου σχόλιο…. Όχι ό,τι περίμενα τίποτε καλύτερο από τον υπουργό Υγείας…

Δελφίνος

Συζητούσα με έναν κυβερνητικό παράγοντα, γέννημα – θρέμμα της Νέας Δημοκρατίας – δεν προέρχεται από το ρεύμα των μεταγραφών. Και τον ρώτησα πως αξιολογεί την περίπτωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος από διάφορες πλευρές «πλασάρεται» ως βασικός «δελφίνος» για την ηγεσία της ΝΔ, εάν και όταν…. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί από κύκλους προσκείμενους προς αυτόν και η εκδοχή «πρώτα ο Δένδιας και μετά ο Πιερρακάκης»!

Το αίμα στο κεφάλι

Στην αρχή, ως άμεση αντίδραση στην ερώτηση, γέλασε – σαρδόνια θα έλεγα! Και εν συνεχεία μου εξήγησε ότι η υπάρχουσα βάση της Νέας Δημοκρατίας όλους αυτούς που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, τους βλέπει και της «ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι». «Δεν την γνωρίζουν τη βάση της» μου είπε. Και μου υποσχέθηκε σασπένς και γέλιο για το επόμενο διάστημα. Επ΄ αυτού θέλω να συμπληρώσω ότι απ΄ όσο εγώ ο ίδιος άκουσα από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, την μεταγραφή του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, δεν την έχουν υποδεχτεί καθόλου καλά. Αλλά αυτός έχει τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη ως στήριγμα και ίσως κάτι να καταφέρει. Οι προβλέψεις όμως δεν είναι ευοίωνες…