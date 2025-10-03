newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, βροχές και καταιγίδες επικρατούν στη χώρα, όχι μόνο καιρικά, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό. Από τη μια είχαμε την παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα, από την άλλη έχει ξεκινήσει ένα απίστευτο πάρτυ στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ το οποίο μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα…

Τορπίλη Δένδια

Θα ξεκινήσω από τα της κυβέρνησης και τον Νίκο Δένδια. Η τορπίλη που αμόλησε χθες θα μπορούσε να βυθίσει ακόμα και μια φρεγάτα τελευταίου τύπου, κάτι σαν μια Μπελαρά ας πούμε. Μιλώντας από του βήματος της Βουλής – κι αφού προκλήθηκε από τον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο – ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον απεργό πείνας κ. Πάνο Ρούτσι λέγοντας «έχουμε παιδιά, δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του». Και πρόσθεσε «σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τοποθέτηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος»! Οπως αντιλαμβάνεστε αυτή η αναφορά ήταν εξόχως εκτός όχι μόνο κλίματος, αλλά γραμμής του Μεγάρου Μαξίμου. Και προκλήθηκε μία έντονη ανησυχία σ΄ ολόκληρο το κυβερνητικό σύστημα.

Κρότος

Οταν όμως στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επέρριψε ευθέως ευθύνες στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Δένδιας όταν ξαναπήρε τον λόγο … διευκρίνισε ότι «δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση όταν είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη»! Ανάμεσα στις δύο τοποθετήσει μεσολάβησε κάτι; Δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που ξέρω πως η εκτός γραμμής τοποθέτηση του κ. Δένδια, θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις ως προς την δημοφιλία του… Σε κάθε περίπτωση η τορπίλη έπεσε κι έκανε κρότο. Και ακολούθησε ανάλογη στη συνέχεια, μικρότερου βεληνεκούς βέβαια.

Έτερο χτύπημα

Η έτερη τορπίλη προήλθε από βουλευτή της Β Πειραιά της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο και δικαίωνε επίσης τον Πάνο Ρούτσι. Έχω την αίσθηση ότι από τότε που ο πρωθυπουργός Κυριάκος ακύρωσε την εξεταστική των Τεμπών με τον χειρότερο τρόπο – στην οποία ο κ. Μαρκόπουλος ήταν πρόεδρος – ο τελευταίος το έχει κρατήσει γινάτι και έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από το Μαξίμου. Σε κάθε ευκαιρία δε, τα χώνει…

Συνειρμοί

Σκεφτείτε μάλιστα ότι περίπου την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε πρώτον, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τις νομικές συμβουλές που έχει παράσχει στον κ. Ρούτσι. Και εμμέσως – από τα συμφραζόμενα – επέκρινε τον απεργό πείνας ότι δεν δέχτηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Όσο δηλαδή ο υπουργός Αμυνας τάσσονταν στο πλευρό του κ. Ρούτσι. Οι συνειρμοί και οι ερμηνείες δικές σας….

Στο Πέραμα

Λίγο νωρίτερα και αρκετά χιλιόμετρα πιο πέρα, ανάμεσα στα κοντέινερ του Περάματος, στο τελωνείο Πειραιά έδινε πρωινή συνέντευξη η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Και ήταν καταπέλτης. Όπως μαθαίνω κόσμος και κοσμάκης από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τα υπουργικά γραφεία, ήταν κολλημένος στο «γυαλί» και παρακολουθούσε την απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου. Ορισμένων μάλιστα τα «καρδιοχτύπια» ακούγονταν έξω από τα υπουργικά γραφεία – στα γραφεία των γραμματέων τους!

Δουλειά

Πρώτον, στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά δεκάδες υποθέσεις που αφορούν στη διαχείριση – το λέω ευγενικά! – κοινοτικών χρημάτων. Εξάλλου σας είχα ενημερώσει εγκαίρως ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνολικά! Και γι΄ αυτό τον λόγο άλλωστε η κυρία Κοβέσι ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη ακόμη τρεις εισαγγελείς – διαθέτει ήδη δέκα – και επιπλέον έξη άτομα διοικητικό προσωπικό. Γιατί δεν βγαίνει η δουλειά….

Σκόνη

Δεύτερον, θυμάστε που προ ημερών ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – νoμίζω στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου – σε μία σχετική ερώτηση που αφορούσε στην διαχείριση κοινοτικών κεφαλαίων, απάντησε πως αυτά έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Χθες, λοιπόν, η κυρία Κοβέτσι ρωτήθηκε σχετικά και είπε όλα αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια δεν τα έβλεπαν; Μάλιστα. Οπως αντιλαμβάνεστε η πρόσφατη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου ήταν «κρυφτεί» πίσω από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και η κυρία Κοβέσι την έκανε «σκόνη».

Πρόσκληση

Το τρίτο σημείο που θέλω να σας επισημάνω είναι η πρόσκληση που απηύθυνε στους Έλληνες πολίτες ότι μπορούν να καταφύγουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να βρουν το δίκιο τους. Πάντα βεβαίως σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό τώρα πως θα μπορούσε να εκληφθεί από το ελληνικό δικαστικό σύστημα; Και τι μπορεί να σημαίνει; Είναι απορίες με τις οποίες ίσως να βρεθούμε αντιμέτωποι το επόμενο διάστημα….

Διαφθορά

Εξάλλου, όπως είπε η κυρία Κοβέσι, η εισαγγελία ήρθε για να μείνει! Όπερ σημαίνει ότι έχει μπόλικη δουλειά να κάνει, γι’ αυτό άλλωστε ζήτησε και ενίσχυση από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Μένει να δούμε πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση στο αίτημα. Πάντως, αν άκουγε κανείς χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα νόμιζε ότι η κυβέρνηση ανοίγει σαμπάνιες κάθε φορά που έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν ζεις εδώ και απλώς διαβάζεις ή ακούς τα όσα λέει η κυβέρνηση, νομίζεις ότι την πληρώνει η κυβέρνηση να καταπολεμά τη διαφθορά στη χώρα. Ποιο επιτελικό κράτος τώρα; Μας τελείωσε εδώ και καιρό…

