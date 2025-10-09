Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είναι νομίζω περιττό να τονίσω ότι η κυβέρνηση μετά την πρώτη κρυάδα -το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα- περιμένει και τη δεύτερη. Έσπευσε λοιπόν χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος στη βιβλιοπαρουσίαση του πονήματος του Ευριπίδη Στυλιανίδη μπας και συναντήσει τον Αντώνη Σαμαρά και του πει καμιά κουβέντα, τύπου «λυπήσου με αδερφέ, μια απερισκεψία έκανα κι εγώ όταν σε διέγραψα, δεν είμαστε για τέτοια τώρα, νερό κι αλάτι, ένα να τα βρούμε».

Κρυάδες

Αντιλαμβάνεστε ότι οι πολλές… κρυάδες μπορεί να φέρουν καμιά πλευρίτιδα, εν προκειμένω στο κόμμα της ΝΔ που έτσι κι αλλιώς έχει μπόλικα ζόρια στην καμπούρα της, δεν είναι να αρρωσταίνει τέτοιες ώρες. Γιατί αν τελικά ο Αντώνης το αποτολμήσει και πάει κι αυτός σε κόμμα, τότε τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Η κενή θέση

Η θέση μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή και του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου έμεινε κενή – με καρφιτσωμένο το χαρτί που έγραφε «Αντώνης Σαμαράς»! Μία θέση δεξιότερα του κ. Χαρακόπουλου, μετά από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, καθόταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος. Υπήρχε δηλαδή απόσταση ασφαλείας δύο θέσεων μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Μητσοτάκη. Τα είχε φροντίσει όλα αυτά ο οικοδεσπότης, με περισσή προσοχή. Το χωροταξικό μέλημα της πρώτης σειράς των καθισμάτων ήταν η σημαντικότερη πρόνοια…

Ο λόγος

Όμως τελικά ο κ. Σαμαράς, παρά τα προβλεφθέντα, και τις διαρροές από το περιβάλλον του ότι θα παραβρεθεί, απουσίασε. Μάλιστα από το περιβάλλον του έλεγαν πως επρόκειτο για «μία προσωπική επιλογή» του πρώην πρωθυπουργού.

Γεννητούρια

Κυκλοφορεί, αλλά δεν κατόρθωσα να το επιβεβαιώσω, πως μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε και τα … «γεννητούρια»! Ετσι για να ισορροπήσει το πράγμα – να μην είναι μονόπατο! Βουλευτές δεν θα έχει – ρώτησα για τον κ. Μάριο Σαλμά που είναι «μοναχούλης» του στα έδρανα της Βουλής και μου είπαν πως ενώ παλαιότερα ήταν μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό πλέον είναι «από μακριά κι αγαπημένοι». Κι η αιτία, μου εξήγησαν είναι πως ο κ. Σαμαράς τρέφει μία πολιτική αδυναμία στον κ. Κώστα Καραγκούνη. Οι κ.κ. Σαλμάς και Καραγκούνης εκλέγονται στην Αιτωλοακαρνανία. Άρα αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα…

Η ευκαιρία

Κάπως έτσι χάθηκε η ευκαιρία να συναντηθούν οι δύο άνδρες και να υπάρξει έστω μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης και αναθεώρησης της σχέσης τους. Μαθαίνω βέβαια ότι από πλευράς Μαξίμου θα υπάρξει άμεσα προσπάθεια προσέγγισης μέσω τρίτων, μπας και επιτευχθεί ειρήνη. Μετά τη Χαμάς και το Ισραήλ που τα βρήκαν, κρίμα είναι να μένουν χωρισμένοι στη ΝΔ. Αυτό είναι το σκεπτικό του Μαξίμου δηλαδή, ο Αντώνης απ’ την άλλη νομίζω δεν χαμπαριάζει τίποτε. Είναι σε φάση τύπου, «Κυριάκο θα το πιεις το ποτήρι το πικρό ως το τέλος».

Θα τον σκάσουν

Θα τον σκάσουν τον πρώην υπουργό, τον κ. Μάκη Βορίδη. Θα ήθελε πολύ μετά από την κατάθεση του κ. Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή, να του τραβήξει μία ξεγυρισμένη αγωγή, αλλά δεν μπορεί! Είναι τα χέρια του δεμένα. Βλέπετε χαίρει της «πρωθυπουργικής ασυλίας»! Είναι ακόμη σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα μετά από την κατάθεση του, έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση ολόκληρο «κατεβατό» με νομικούς και λογικούς συλλογισμούς, για να αποδείξει ότι τα όσα είπε ο κ. Βάρρας δεν στέκονται. Ο οποίος, εν τω μεταξύ, έδωσε στην Εξεταστική υπόμνημα 700 σελίδων! Πολυγραφότατος ο κ. καθηγητής. Τα μέλη της Επιτροπής το πήραν homework για το σαββατοκύριακο.

Τι θα πει;

Τώρα τι θα γίνει μεταξύ των δύο κι αν θα υπάρξει συνέχεια, δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που ξέρω είναι πως όταν έρθει η σειρά του κ. Βορίδη να μαρτυρήσει στην Επιτροπή, θα πει πολλά και διάφορα. Μεταξύ αυτών ελπίζω να πει και το λόγο για τον οποίο ζήτησε την παραίτηση του κ. Βάρρα. Γιατί κάθε φορά που κάνει δήλωση αφήνει ένα υπονοούμενο, για να μας ιντριγκάρει και να αφήνουμε την φαντασία μας ελεύθερη. Εκτός κι πάλι το «φρενάρει» το γεγονός ότι ο άλλος είναι πρωθυπουργικός σύμβουλος. Μέχρι τότε θα τα δούμε όλα αυτά….

Διαλογή

Σε κάθε περίπτωση είναι πασιφανές ότι το Μαξίμου αν είναι να διαλέξει μεταξύ Μυλωνάκη και Βορίδη, θα πάει με τον πρώτο. Το έχει αντιληφθεί αυτό ο σύντροφος Μαυρουδής γι’ αυτό και βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα…

Στο στόχαστρο

Θα έχετε προσέξει, υποθέτω, ότι το Μέγαρο Μαξίμου καταβάλει … φιλότιμες προσπάθειες να ενοχοποιήσει και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και «χτυπάνε» πέριξ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Ανθρώπους με τους οποίος ο ίδιος έχει προσωπική σχέση. Ε, λοιπόν, ο πρόεδρος του κόμματος τα «έχει πάρει στο κρανίο»! Κι έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη. Αυτή την στιγμή είναι δύο στελέχη του κόμματος στα οποία, απ΄ ότι φαίνεται έχουν ρίξει κάμποση λάσπη. Θα το συνεχίσουν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι επικοινωνιακός μονόδρομος….