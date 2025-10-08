Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είναι δύσκολο να είσαι πρωθυπουργός, ακόμα πιο δύσκολο να είσαι ο πρωθυπουργός Κυριάκος. Γιατί για να λέμε τα σύκα, σύκα και τα λουμπουτέν, λουμπουτέν δεν του πάνε καλά τα πράγματα εδώ και καιρό κι εκεί που λέει «ανάσανα», έρχονται νέοι πονοκέφαλοι.

Χάλια

Θέλω να πω, η κυβέρνηση αυτή είχε ζόρια. Από τη μια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απ’ την άλλη με τον απεργό πείνας στο Σύνταγμα, τον Πάνο Ρούτσι. Και εννοείται πως τα χειρίστηκε χάλια, όπως το κάνει εδώ και αρκετό καιρό, όπου δηλαδή υπάρχει κρίση είναι λες κι έχουν βάλει στοίχημα κάποιοι στο Μαξίμου να την κάνουν χειρότερη. Κάκιστος ο χειρισμός σε όλες τις περιπτώσεις γι’ αυτό και οι ήττες, η μία πίσω απ’ την άλλη.

Επικοινωνία

Ο πατέρας δικαιώθηκε στο Σύνταγμα και η κυβέρνηση πήρε όλη την αρνητική δημοσιότητα. Έτσι είναι άμα αφήνεις αμολητό τον Άδωνι να λέει τα δικά του για τον πατέρα ή για τους γιατρούς του ΕΣΥ -εν προκειμένω την Όλγα Κοσμοπούλου που φρόντιζε τον Πάνο Ρούτση- θερίζεις οργή και δυσαρέσκεια μετά. Γιατί, μην ξεχνιόμαστε τον Άδωνι έβαλες που ακόμα και ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ έχει εξαιρετικά χαμηλή δημοφιλία. Δηλαδή είναι να απορείς ώρες, ώρες με το ποιος χαράσσει στρατηγική επικοινωνίας εκεί στο Μαξίμου…

Στα σκυλιά

Εχω την εντύπωση ότι ο κ. Μάκης Βορίδης δεν είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου αυτή τη στιγμή! Εντάξει, ευτυχής είναι επειδή με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – της «επιστολικής ψήφου»… – τον «καθάρισαν». Είχαν υποχρέωση! Τόσα χρόνια κυκλοφορούσε στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε «πράματα και θάματα». Ε, κι όταν ένας άνθρωπος είναι στριμωγμένος αμύνεται. Ετσι δεν είναι είναι; Προκειμένου να μην έχουν άλλα «ντράβαλα» τον αθώωσαν από την κατηγορίες που του απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά μέχρις εκεί! Με τα όσα συμβαίνουν – και πρόκειται να συμβούν… – στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αυτό το οποίο προκύπτει είναι πως τον «έριξαν στα σκυλιά». Κανονικά!

Μάρτυρας

Στην αρχή ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ κ. Γιώργος Μυλωνάκης έδωσε στην Εξεταστική Επιτροπή το 40σέλιδο «σημείωμα» που συνέταξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – και νυν σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι φίλος του από το 2000, όπως είπε… – κ. Γρηγόρης Βάρρας. Αφού το είχε αρνηθεί από του βήματος της Βουλής δύο φορές. Κι εν συνεχεία – χθες συγκεκριμένα – κάθισε στη θέση του μάρτυρα ο κ. Βάρρας.

Τον έδωσε

Κι είχε και πλάκα η διαδικασία. Αφού ο κ. Βάρρας είπε κατ΄ αρχήν όσα είπε, μετά αρνήθηκε να δεχθεί ερωτήσεις. Τάχα μου – «δεν φταίω εγώ που με ρωτάνε, αλλά τι να κάνω πρέπει να απαντήσω και δεν θέλω, εσείς τι λέτε;» ήταν το μήνυμα. Και μετά απάντησε. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα ο κ. Βορίδης πρέπει να … μασούσε σίδερα! Τον έδωσε κανονικά.

Ψωμί

Ένα πουλάκι από Μαξίμου μεριά μου είπε -και δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω- πως όσα δήλωσε ο κ. Βάρρας στην εξεταστική ήταν σε γνώση του πρωθυπουργικού γραφείου. Το γεγονός δηλαδή ότι έδωσε κανονικά τον κ. Βορίδη το ήξεραν στο Μαξίμου και δεν το απέτρεψαν. Αυτό το λες και casus belli. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν Βορίδης έτσι θα το εκλάμβανα. Και θα έπραττα ανάλογα. Τέλος πάντων, όπως φαίνεται έχει ψωμί η ιστορία…

Φέρτε τα λεφτά

Και να ήταν μόνο τα πεπραγμένα της Εξεταστικής πάει κι έρχεται το θέμα. Τις προάλλες – το θυμάστε – ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Ανδριανός στις Σέρρες γλύτωσε από τους μαινόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους. Νεοδημοκράτες, να μην ξεχνιόμαστε. Χθες ήρθε η σειρά του υπουργού κ. Κώστα Τσιάρα στη Λειβαδιά. Εκεί το … «πάρτυ» ήταν κομπλέ. Είχε απ΄ όλα. Και τρακτέρ και πορεία και συγκρούσεις και χημικά. Και η απορία των επίσης μαινόμενων αγροτών ήταν η ίδια με των Σερραίων συναδέλφων τους, «Που είναι τα λεφτά μας;» – και ζητούσαν «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα»! Αναμενόμενο. Κι είμαστε ακόμη στην αρχή….

Πανικός

Από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπονται μηνύματα πανικού. Τα λεφτά είναι πολλά, είναι διάφορες επιδοτήσεις – από πέρυσι ακόμη – που αφορούν διάφορες κατηγορίες αγροτών και κτηνοτρόφων, που επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έπιασε – τους κυβερνητικούς! – με την «γίδα στη πλάτη» άλλα μπορεί να χαθούν και άλλα να καθυστερήσουν για αρκετούς μήνες. Κι επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου μετράνε τις δημοσκοπήσεις – τις κυλιόμενες – και τα focus group μέρα μέρα, βλέπουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν ένα ισχυρό κοινωνικό στρώμα, συντηρητικό, που παραδοσιακά, εκτός εξαιρέσεων, ήταν δικό τους. Και ποιος κάνει «πάρτυ» εκεί; Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος! Για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος….

Σε αναμονή

Το άλλο θέμα που κυριαρχεί είναι ο απόηχος της προχθεσινής παραίτησης από τη θέση του βουλευτή του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Κατ΄ αρχήν το Μέγαρο Μαξίμου αφού έβαλε το κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη να δηλώσει κάτι «κρυάδες» εκπέμπουν το μήνυμα πως «θα δούμε τι κάνουμε», «είναι νωρίς ακόμη» και διάφορα τέτοια.

Σχέδια

Πάντως ο κ. Τσίπρας αναμένει την έκδοση του βιβλίου του το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Και μετά σχεδιάζει ορισμένες παρουσιάσεις. Λέγεται πως εκτός της Αθήνας, θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και τα Γιάννενα. Εντάξει, όχι όλες μέσα στο Δεκέμβριο, υπάρχει και ο Ιανουάριος. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ασάφεια σχετικά με τον σχηματισμό που σκοπεύει να δημιουργήσει. Κυκλοφορούν διάφορα. Είναι όμως ακόμη νωρίς. Ας βγει το βιβλίο πρώτα και σιγά – σιγά θα μάθουμε και τον υπόλοιπο σχεδιασμό. Αυτοί όμως που έχουν το μεγαλύτερο καρδιοχτύπι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Οχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι….