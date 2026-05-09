Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του

Στις φυλακές Κορυδαλλού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα μεταφερθούν το πρωί του Σαββάτου ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, την περασμένη Κυριακή, καθώς και της 56χρονης συζύγου του η οποία κατηγορείται για συνέργεια.

Θα παραμείνει για κάποιο εύλογο διάστημα σε κελί προστασίας καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης

Μετά την απολογία τους, αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός Κρήτης αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, παρότι αρχικώς αναμενόταν ότι θα μεταφερθούν με κλούβα στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο άνδρας θα παραμείνει για κάποιο εύλογο διάστημα σε κελί προστασίας καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης ή ακόμη και επίθεσης εις βάρος του από άλλους κρατουμένους.

Νομική «κόντρα» για τη δολοφονία του 20χρονου

Για την προφυλάκιση του 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, μίλησε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μετά την απόφαση να κριθούν προφυλακιστέοι.

Όπως είπε, η απολογία τους έγινε υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας, ενώ η οικογένεια του 20χρονου παραμένει ακόμα συγκλονισμένη από την απώλεια του παιδιού της. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια θα στηρίξει την κατηγορία απέναντι και στους δύο, τονίζοντας ότι «και οι δύο είναι ένοχοι». Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για «μια προσχεδιασμένη εκτέλεση» και όχι για μια τυχαία συνάντηση, όπως ισχυρίζεται ο βασικός κατηγορούμενος.

Για την πολύωρη απολογία τους, ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε ότι ήταν μια αναμενόμενη ποινική μεταχείριση, δηλαδή να μπορούν να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη.

Τόνισε επίσης ότι η δίκη θα είναι μακρά και ότι «θα ειπωθούν τα πάντα», ενώ υπογράμμισε ότι η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και μεταβολές στην ψυχολογία του.

Εν τω μεταξύ, οι συγγενείς του θύματος έχουν περιγράψει όλες τις απόπειρες και τις απειλές που εξαπέλυε τα τελευταία τρία χρόνια ο δολοφόνος του Νικήτα, τονίζοντας ότι είχαν ενημερώσει πολλές φορές τις Αρχές, είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον 54χρονο να μην πλησιάζει τον 20χρονο σε απόσταση 100 μέτρων, και παρ’ όλα αυτά παρέμενε ελεύθερος.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 20χρονο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι ο 20χρονος μία από τις βολίδες την έχει δεχθεί πισώπλατα. Στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Ως προς τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2 – 3 μέτρων. Για δύο ακόμα πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 20χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία του ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα τον «προκαλούσε» τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ την ημέρα του φονικού θεώρησε ότι ο 20χρονος του έκανε απαξιωτική χειρονομία και αυτό τον οδήγησε να προκαλέσει το τροχαίο. Στη συνέχεια, είπε ότι «θόλωσε» και άρχισε να πυροβολεί όταν το θύμα βγήκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να τον κλωτσήσει.

Η 56χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της έφερε όπλο, ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμός της δολοφονίας και ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει.