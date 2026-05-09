Τα κρατικά ΜΜΕ της Μιανμάρ μετέδωσαν χθες Παρασκευή πως ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών, ένα από τα μεγαλύτερα που έχει ποτέ βρεθεί σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία είναι γνωστή για τους πολύτιμους λίθους της.

Εχοντας εξορυχθεί από την περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα, αυτό το ρουμπίνι είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η νέα κυβέρνηση της Μιανμάρ, την οποία στηρίζει ο στρατός (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Soe Zeya Tun, επάνω, αναζήτηση ρουμπινιών στην περιοχή του Μόγκοκ).

A massive 11,000‑carat (about 2.2 kg) rough ruby has been discovered in Myanmar. Found near Mogok, the stone is the country’s second‑largest recorded ruby. Experts believe its exceptional color and clarity could make it even more valuable than the 1996 record‑holder. pic.twitter.com/XwPocjJwWi — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 9, 2026

«Το γιγάντιο ρουμπίνι έχει κόκκινο-μοβ χρώμα, με κιτρινωπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα», πρόσθεσε.

Αν και πολύ μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών, που είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996, αυτή η πέτρα είναι πιο πολύτιμη, «λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της», υπογράμμισε η κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τιμή.

«Αίμα περιστεριού»

Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πολέμαρχοι πολεμούν εδώ και πολύ καιρό για τον έλεγχο της κοιλάδας του Μόγκοκ, στη περιοχή του Μανταλέι, όπου κρύβονται αξιοθαύμαστα ρουμπίνια, τα οποία αποκαλούν «αίμα περιστεριού».

Αυτοί οι λίθοι είναι από τους ακριβότερους στον κόσμο. Τα πετράδια με την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να φθάσουν σε τιμές εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ