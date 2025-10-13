newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Eμπιστευτικά
 13 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει το βρήκαμε το θέμα που θα μας απασχολήσει για τις επόμενες μέρες και κάποιοι θα φροντίσουν να κυριαρχήσει στο δημόσιο λόγο. Το βρήκε δηλαδή ο πρωθυπουργός Κυριάκος ή έστω το βρήκαν για χάρη του τίποτις Αδώνιδες και λοιπές δυνάμεις που αφενός έχουν αλλεργία σε κάθε είδους διαμαρτυρία, αφετέρου επιθυμούν σφόδρα ν΄αλλάξουν την ατζέντα…

Φαεινή ιδέα

Κάποιο «αστέρι», από αυτά που είναι μαζεμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε την φαεινή ιδέα η ευθύνη του Αγνώστου Στρατιώτη να περάσει στο υπουργείο Άμυνας. Και τους εξήγησε – τους άλλους – ότι πρώτον έτσι «τιμωρείται» ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας για την δήλωση υπέρ του – πρώην πλέον – απεργού πείνας και δεύτερον,, «στέλνουμε» κι ένα μήνυμα στη δεξιά που τρελαίνεται από κάτι τέτοια βαρύγδουπα. Το άκουσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ξετρελάθηκε και το «αγόρασε» αμέσως! Και νομοθετικά! Οκ! Ετσι βρέθηκε στο εβδομαδιαίο δελτίο του «Ράδιο – Κυριάκος». Και μετά έπιασαν δουλειά οι «τενόροι» του Μεγάρου, ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Στέρτσος, ο υφυπουργός κ. Παύλος Μαρινάκης, τους οποίους βεβαίως πλαισίωσε ως «βαρύτονος» – λόγω κυβερνητικής ιδιότητας… – ο αντιπρόεδρος κ. Κωστής Χατζηδάκης! Ετσι μία ακόμη … «μεταρρύθμιση» περνάει στην ιστορία του κυβερνητικού έργου! Αθάνατη!

Χαμός

Ομως έγινε ένας μικρός χαμός. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα social media. Και το Μαξίμου αναγκάστηκε να «ανακρούσει πρύμνα». Ελεγαν διάφορες διαρροές ότι το υπουργείο Αμυνας απλώς θα το φροντίζει. Τα μέτρα τάξεως θα ανήκουν στην ΕΛΑΣ. Οπως αντιλαμβάνεστε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται σε πλήρη αποδιοργάνωση. «Οτι του φανεί του λωλοστεφανή» που λέει κι η παροιμία. Τα έχουν λύσει όλα τα μεγάλα θέματα. Και τους έμειναν τα «λιμά» για να ασχολούνται….

Μεγαλεία

Μεγαλεία για τον πρωθυπουργό Κυριάκο που θα βρεθεί μεταξύ των μεγάλων ηγετών στη σύνοδο για τη Γάζα. Γι’ αυτά είναι, ας μην κρυβόμαστε και όχι για τα άλλα, τα λιμά, εκείνα που αναγκάζεται να κάνει. Δηλαδή, φανταστείτε, μετά από τέτοιο ταξίδι και τόσες σπουδαίες επαφές θα πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα ο για να διαχειριστεί την «βεντέτα» του Μάκη με τον Γρηγόρη! Η οποία – εν παρόδω – απειλεί πλέον τον ίδιο προσωπικά!

Διαμάχη

Ο κ. Γρηγόρης Βάρρας – πρωθυπουργικός σύμβουλος, μην το ξεχνάτε… – θα προσκομίσει, λέει και επιπλέον στοιχεία στο εισαγγελέα. Μάλιστα. Και ο πρώην υπουργός Επικρατείας – τότε δηλαδή που ήτα στα μέσα και στα έξω στου Μαξίμου… – κ. Μάκης Βορίδης, όχι μόνο πρόκειται να μαρτυρήσει γιατί απέπεμψε τον κ. Βάρρα από πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά προσπαθεί να συναντηθεί και με τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν του βγαίνει…. Καλά αυτό το διάστημα είναι busy – ζει τον μύθο του… – αργότερα ίσως! Ας ζητήσει ένα ραντεβού από την γραμματέα του κι αν έχει χρόνο θα τον δεχτεί, αλλά όχι για πολύ – για 5 – 10 λεπτά – γιατί είναι απασχολημένος…. Ε, μετά φταίει ο κ. Βορίδης να αρχίσει να λέει, να λέει, να λέει και σταματημό να μην έχει; Θα δούμε πως θα εξελιχθεί κι αυτό….

Εκδήλωση

Ο Αντώνης Κοτσακάς και ο Χάρης Τσιόκας, ιστορικά στελέχη και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ επι χρόνια δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασαν το Σάββατο στο Ηράκλειο το βιβλίο τους. Κάποιοι μάλιστα πήραν και το αεροπλάνο προκειμένου να βρεθούν στην εκδήλωση όπως το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας συνοδοιπόρος των άλλοτε συντρόφων του στην Κεντρική Επιτροπή. Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια μάζωξη της κεντροαριστεράς, χωρίς ταμπού και χωρίς ενοχές τραβώντας τα βλέμματα πάνω της καθώς το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, ορισμένοι χαλαροί ανδρουλακικοί συναντούσαν τους πασοκογενείς του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της Αριστεράς.

Παρόντες

Από το ΠΑΣΟΚ παρόντες ήταν ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, πρώην υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλοτε κραταιά στελέχη του Κινήματος όπως οι Κουράκης, Στρατάκης, Σχοιναράκη, Ασλάνης και Σκραφνάκη. Από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης και ο πρώην βουλευτής Σωκράτης Βαρδάκης, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης Κατσαράκης και ο περιφερειακός σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Σμπώκος.

Ταμπού

Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ο Ανωγειανός της γενιάς των Ατζαράδων είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στελέχους, ενδεικτική του πως μπορούν να σπάνε ταμπού στην κεντροαριστερά και προκαταλήψεις για συγκεκριμένα πρόσωπα. Το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτισμένο με τον Παύλο Πολάκη, που μόνο δημοφιλή δεν τον λες στο πασοκικό στρατόπεδο, αλλά που ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Κλείνει η παρένθεση.

Εμπάργκο

Στον ίδιο χώρο δηλαδή βρέθηκαν πρώην και νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαία στελέχη και παράγοντες του ΠΑΣΟΚ παρά το εμπάργκο που από ό,τι πληροφορούμαι έβαλε αθόρυβα η νομαρχιακή του Κινήματος. Λίγο πιο πέρα μάλιστα ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσία πολλών ανδρουλακικών στελεχών – με την ύψιστη μάλιστα δυνατή εκπροσώπηση – μιλούσε για τον Δημήτρη Τσάτσο.
Οι παπανδρεϊκοί φαίνεται ότι μάλλον προτίμησαν σε αυτή τη συγκυρία να βρεθούν δίπλα στους παλιούς συντρόφους τους και για ένα βιβλίο που μιλά και για τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στις ΗΠΑ

Τρεις φορές πήγε στις ΗΠΑ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης και πολλοί στην Ελλάδα ανησυχούν και έχουν τους λόγους τους. Άλλοι γιατί συναναστρέφεται με πολιτικούς αντιπάλους και άλλοι γιατί δεν είναι τόσο δραστήριοι και διεισδυτικοί στους κόλπους των ρεπουμπλικάνων, όσο ένας απλός ευρωβουλευτής από την ταπεινή ευρωομάδα της Left. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή γιατί και ο Νικόλας δεν κάθεται και φρόνιμος. Δεν τον προλαβαίνουμε κυριολεκτικά.

Συναντήσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχε σε εκδήλωση στο Κογκρέσο για τη Μονή Σινά ενώνοντας δυνάμεις με το στενό συνεργάτη του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, Μαρκ Πόρτερ και τον ελληνικής καταγωγής ρεπουμπλικανό βουλευτή της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκη, που συλλέγει υπογραφές συναδέλφων του στο Καπιτώλιο σε συνέχεια της αντίστοιχης επιστολής Φαραντούρη προς την UNESCO. Λίγους μήνες πριν βρέθηκε στην Ιντιάνα, οπου πάλι είχε συναντήσεις με τους ρεπουμπλικάνους βουλευτές Βικτώρια Σπαρτς και Ναθάνιελ Μοράν από το Τέξας. Πιο πρόσφατα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ οπου συνέχισε τις επαφές τους με ρεπουμπλικάνους του Ντόναλτ Τραμπ.

Σε σημείο παρεξηγήσεως

Αναρωτιέται κανείς αν έχει κάποιος άλλος κυβερνητικός παράγοντας τόσες επαφές με τους βουλευτές και γερουσιαστές στις ΗΠΑ σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους. Η απορία είναι τόσο εύλογη καθώς η ατζέντα της κυβέρνησης δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο γεμάτη όσο του κ. Φαραντούρη και σε σημείο μάλιστα παρεξηγήσεως για το ίδιο του το κόμμα και την ευρωομάδα της Αριστεράς στις Βρυξέλλες.

Παράθυρα

«Αυτονόητη υποχρέωσή μου για το συμφέρον της πατρίδας» λέει ο ίδιος και άντε να βρεις επιχείρημα, όταν η προεκλογική ταύτιση του ίδιου του πρωθυπουργού με τους Δημοκρατικούς κοστίζει στη χώρα την απομόνωσή της από τον αμερικανικό παράγοντα. Σε μια περίοδο δηλαδή που η ελληνική διπλωματία προσπαθεί ασθμαίνοντας να πλησιάσει το Λευκό Οίκο, ο κ. Φαραντούρης όχι μόνο δεν έχει κλειστούς διαύλους, αλλά με άνεση ως μέλος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ έχει ορθάνοιχτα παράθυρα στην αμερικανική διοίκηση.

Τραμπικός;

Οι κυβερνητικοί πάντως δείχνουν την ενόχλησή τους και απροκάλυπτα τον χαρακτηρίζουν «τραμπικό», μπας και δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, γιατί για να υπερασπιστούν τον υπουργό τους ούτε λόγος. Αν σε όλα αυτά προστεθεί το καλώδιο που τυλίχτηκε σαν κουβάρι γύρω από τις κυβερνήσεις Αθήνας και Λευκωσίας και την τουρκική διπλωματία να τρίβει τα χέρια της μετά το κάζο της Κάσσου, τότε έχει κάθε λόγο αντιπολιτευτικά ο καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης να στέλνει μετεξεταστέο τον υπουργό εξωτερικών.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
