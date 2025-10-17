newspaper
Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ' τις εξελίξεις

Confidential

Eμπιστευτικά
 17 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει ή προτίθεστε να το κάνετε, κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, να ξέρετε ότι έχετε κλείσει θέση στο κλαμπ των «ψευδοπατριωτών», όπως τους χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος.

Πίσω απ’ τις εξελίξεις

Γιατί έτσι όπως μας τα’ πε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος, η χώρα έχει ασκήσει την καλύτερη εξωτερική πολιτική από την εποχή του Καποδίστρια! Και όσοι το αμφισβητούν αυτό θα πρέπει να αυτοσυγκρατηθούν. Το γεγονός βέβαια ότι την τελευταία 6ετία η χώρα έχει βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική (δες Λιβύη, υπόθεση Σινά, ακόμα και με την Κύπρο για το καλώδιο) μάλλον διέφυγε της προσοχής του πρωθυπουργού Κυριάκου.

Θα παρελάσουν κι οι κτηνοτρόφοι;

Για κάντε εικόνα το ακόλουθο: Κι ο εκφωνητής με παλλόμενη φωνή από την συγκίνηση και την εθνική έξαρση, αναγγέλλει ότι «και τώρα παρελαύνουν περήφανα τμήματα του αγνού κτηνοτροφικού κόσμου … με την γκλίτσα επ΄ ώμου, τραγουδώντας με πάθος το “Οϊ, Οϊ μάνα μ΄”»!  Ε, αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μην τυχόν και επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2012, όταν οι παρελάσεις της 28ης είχαν μετατραπεί σε … διαδηλώσεις!

Ευπαθής ομάδα

Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι οι «αγανακτισμένοι», που τότε τα είχαν κάνει ρημαδιό, πανικοβάλλοντας τους επισήμους, αλλά έξαλλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι! Οι οποίοι επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους «έπιασε με την γίδα στην πλάτη», οι εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμοι δικαιούχοι βρίσκονται στο … «περίμενε»! Ετσι η πιο … «ευπαθής» κυβερνητική ομάδα είναι αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρίσκονται οχυρωμένοι στην πλατεία Βάθης και «μετά φόβου Θεού» ξεμυτίζουν!

Ο θαρραλέος

Ο πιο θαρραλέος φαίνεται πως είναι ο υπουργός, ο κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε στην Πειραιώς καμιά 45αριά απελπισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τους πει τον πόνο του. Και για να σκεφτείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, πήρε μαζί του και τους την διάβασε την αλληλογραφία του με τους αρμόδιους κοινοτικούς παράγοντες! Ότι δηλαδή δεν φταίει ο ίδιος, αλλά οι ρημάδες οι Βρυξέλλες. Τι άλλο να κάνει; Εκλιπαρούσε το έλεος τους. Κι εντάξει να του δώσουν, αλλά αυτοί τι θα πουν στους ψηφοφόρους τους – ορισμένων μπορεί να κινδυνεύει κι η σωματική τους ακεραιότητα….

Μεταρρυθμίσεις

Ο οποίος υπουργός είπε χθες το αμίμητο. Διαψεύδοντας τις φήμες περί παραίτησής του είπε ότι δεν έκανε ποτέ πίσω στις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις». Δεν μας είπε βέβαια ποιες είναι αυτές: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή μήπως το γεγονός ότι από πέρυσι το υπουργείο του δεν έχει καταφέρει να τιθασεύσει την πανώλη στα αιγοπρόβατα; Και κάπως έτσι η τιμή στο γάλα θα πάει στο Θεό και θα συμπαρασύρει τα πάντα στα γαλακτοκομικά. Έχει γούστο να δούμε που θα φτάσει η τιμή τη φέτας και της γραβιέρας….

Επεσε

Ε, όλα αυτά καταγράφονται. Που; Στις δημοσκοπήσεις. Χθες παρουσιάστηκε η έρευνα της MRB στο δελτίο ειδήσεων του Open και είναι αποκαλυπτική. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21,5% – έχασε 0,3 μονάδες. Και να σκεφτείτε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ίδρυση του κόμματος του. Να συμπληρώσω επ΄ αυτού, ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 21,5% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του κ. Σαμαρά!

Μαύρα Χριστούγεννα;

Ετσι αν αληθεύουν οι πληροφορίες που υποστηρίζουν πως εντός του Νοεμβρίου ο κ. Σαμαράς θα κάνει την κίνηση του, τότε πριν από τα Χριστούγεννα θα τον μετρήσουν οι έρευνες και φοβάμαι ότι θα έχουμε δράματα! Αφήστε που στους ευρύτερους σαμαρικούς κύκλους κυκλοφορεί επιμόνως πως μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής να μην βγει ανοιχτά να στηρίξει το κόμμα του κ. Σαμαρά, αλλά υπογείως θα το κάνει….

Σταθερά πάνω από το 20%

Εν τω μεταξύ σταθερά – κι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – όλες οι μέχρι τώρα έρευνες, σχεδόν όλων των εταιρειών, καταγράφουν το ποσοστό ενός κόμματος – που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί! – πάνω από το 20%. Στην προκειμένη περίπτωση της MRB το ποσοστό που δίνει είναι 21,8%! Και το «χτύπημα» στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη έρχεται από τον κ. Αλέξη Τσίπρα! Η εν λόγω έρευνα καταγράφει πως το 11% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό! Βέβαια η μέτρηση μόνο της πρόθεσης – ή της προσδοκίας; – του κόμματος στην προκειμένη περίπτωση, ενέχει και τον κίνδυνο της απώλειας όταν εμφανιστεί. Θα το δούμε. Ωστόσο – κι αυτό έχει σημασία προς το παρόν – καταγράφεται μία αξιόλογη δυναμική, που σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τα όρια της σημερινής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο 10,6%!

Το δίδυμο που … «σκοτώνει»

Εχω την εντύπωση – και δεν γνωρίζω τον λόγο – ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν «χάσει τη μπάλα»! Προσέξτε, στην ερώτηση αν η κυβέρνηση χειρίστηκε σωστά το θέμα του απεργού πείνας κ. Πάνου Ρούτσι, ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας λένε πως όχι. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να βγάζουν στα κανάλια το δίδυμο της … επιτυχία να κραυγάζει – του κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη και Γιώργο Φλωρίδη. Εναλλάξ βέβαια. Γιατί και με τους δυο μαζί κινδυνεύουμε από … overdose!

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
