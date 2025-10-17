Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει ή προτίθεστε να το κάνετε, κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, να ξέρετε ότι έχετε κλείσει θέση στο κλαμπ των «ψευδοπατριωτών», όπως τους χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος.

Πίσω απ’ τις εξελίξεις

Γιατί έτσι όπως μας τα’ πε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος, η χώρα έχει ασκήσει την καλύτερη εξωτερική πολιτική από την εποχή του Καποδίστρια! Και όσοι το αμφισβητούν αυτό θα πρέπει να αυτοσυγκρατηθούν. Το γεγονός βέβαια ότι την τελευταία 6ετία η χώρα έχει βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική (δες Λιβύη, υπόθεση Σινά, ακόμα και με την Κύπρο για το καλώδιο) μάλλον διέφυγε της προσοχής του πρωθυπουργού Κυριάκου.

Θα παρελάσουν κι οι κτηνοτρόφοι;

Για κάντε εικόνα το ακόλουθο: Κι ο εκφωνητής με παλλόμενη φωνή από την συγκίνηση και την εθνική έξαρση, αναγγέλλει ότι «και τώρα παρελαύνουν περήφανα τμήματα του αγνού κτηνοτροφικού κόσμου … με την γκλίτσα επ΄ ώμου, τραγουδώντας με πάθος το “Οϊ, Οϊ μάνα μ΄”»! Ε, αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μην τυχόν και επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2012, όταν οι παρελάσεις της 28ης είχαν μετατραπεί σε … διαδηλώσεις!

Ευπαθής ομάδα

Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι οι «αγανακτισμένοι», που τότε τα είχαν κάνει ρημαδιό, πανικοβάλλοντας τους επισήμους, αλλά έξαλλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι! Οι οποίοι επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους «έπιασε με την γίδα στην πλάτη», οι εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμοι δικαιούχοι βρίσκονται στο … «περίμενε»! Ετσι η πιο … «ευπαθής» κυβερνητική ομάδα είναι αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρίσκονται οχυρωμένοι στην πλατεία Βάθης και «μετά φόβου Θεού» ξεμυτίζουν!

Ο θαρραλέος

Ο πιο θαρραλέος φαίνεται πως είναι ο υπουργός, ο κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε στην Πειραιώς καμιά 45αριά απελπισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τους πει τον πόνο του. Και για να σκεφτείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, πήρε μαζί του και τους την διάβασε την αλληλογραφία του με τους αρμόδιους κοινοτικούς παράγοντες! Ότι δηλαδή δεν φταίει ο ίδιος, αλλά οι ρημάδες οι Βρυξέλλες. Τι άλλο να κάνει; Εκλιπαρούσε το έλεος τους. Κι εντάξει να του δώσουν, αλλά αυτοί τι θα πουν στους ψηφοφόρους τους – ορισμένων μπορεί να κινδυνεύει κι η σωματική τους ακεραιότητα….

Μεταρρυθμίσεις

Ο οποίος υπουργός είπε χθες το αμίμητο. Διαψεύδοντας τις φήμες περί παραίτησής του είπε ότι δεν έκανε ποτέ πίσω στις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις». Δεν μας είπε βέβαια ποιες είναι αυτές: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή μήπως το γεγονός ότι από πέρυσι το υπουργείο του δεν έχει καταφέρει να τιθασεύσει την πανώλη στα αιγοπρόβατα; Και κάπως έτσι η τιμή στο γάλα θα πάει στο Θεό και θα συμπαρασύρει τα πάντα στα γαλακτοκομικά. Έχει γούστο να δούμε που θα φτάσει η τιμή τη φέτας και της γραβιέρας….

Επεσε

Ε, όλα αυτά καταγράφονται. Που; Στις δημοσκοπήσεις. Χθες παρουσιάστηκε η έρευνα της MRB στο δελτίο ειδήσεων του Open και είναι αποκαλυπτική. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21,5% – έχασε 0,3 μονάδες. Και να σκεφτείτε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ίδρυση του κόμματος του. Να συμπληρώσω επ΄ αυτού, ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 21,5% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του κ. Σαμαρά!

Μαύρα Χριστούγεννα;

Ετσι αν αληθεύουν οι πληροφορίες που υποστηρίζουν πως εντός του Νοεμβρίου ο κ. Σαμαράς θα κάνει την κίνηση του, τότε πριν από τα Χριστούγεννα θα τον μετρήσουν οι έρευνες και φοβάμαι ότι θα έχουμε δράματα! Αφήστε που στους ευρύτερους σαμαρικούς κύκλους κυκλοφορεί επιμόνως πως μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής να μην βγει ανοιχτά να στηρίξει το κόμμα του κ. Σαμαρά, αλλά υπογείως θα το κάνει….

Σταθερά πάνω από το 20%

Εν τω μεταξύ σταθερά – κι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – όλες οι μέχρι τώρα έρευνες, σχεδόν όλων των εταιρειών, καταγράφουν το ποσοστό ενός κόμματος – που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί! – πάνω από το 20%. Στην προκειμένη περίπτωση της MRB το ποσοστό που δίνει είναι 21,8%! Και το «χτύπημα» στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη έρχεται από τον κ. Αλέξη Τσίπρα! Η εν λόγω έρευνα καταγράφει πως το 11% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό! Βέβαια η μέτρηση μόνο της πρόθεσης – ή της προσδοκίας; – του κόμματος στην προκειμένη περίπτωση, ενέχει και τον κίνδυνο της απώλειας όταν εμφανιστεί. Θα το δούμε. Ωστόσο – κι αυτό έχει σημασία προς το παρόν – καταγράφεται μία αξιόλογη δυναμική, που σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τα όρια της σημερινής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο 10,6%!

Το δίδυμο που … «σκοτώνει»

Εχω την εντύπωση – και δεν γνωρίζω τον λόγο – ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν «χάσει τη μπάλα»! Προσέξτε, στην ερώτηση αν η κυβέρνηση χειρίστηκε σωστά το θέμα του απεργού πείνας κ. Πάνου Ρούτσι, ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας λένε πως όχι. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να βγάζουν στα κανάλια το δίδυμο της … επιτυχία να κραυγάζει – του κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη και Γιώργο Φλωρίδη. Εναλλάξ βέβαια. Γιατί και με τους δυο μαζί κινδυνεύουμε από … overdose!