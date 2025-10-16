Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μπορεί να βιώνουμε ένα σχετικά ήρεμο Φθινόπωρο, ωστόσο δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τη ΝΔ όπου οι ψιχάλες αρχίζουν να μετατρέπονται σε μπόρα. Από τη μια ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα για το νέο εργατικό νομοσχέδιο και οι διαμαρτυρίες θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. Ένα το κρατούμενο και ας νομίζει η κυβέρνηση πως η κοινωνία ξεχνά γρήγορα και συνηθίζει εύκολα. Από την άλλη, χαμηλό βαρομετρικό που τα έκανε όλα λίμπα εμφανίστηκε χθες πάνω απ΄την παλιά Βουλή. Γιατί, πείτε μου ειλικρινά, ήταν ή δεν ήταν κεραυνοί αυτοί που εξαπέλυσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρόντος του Αντώνη Σαμαρά; Και οι κεραυνοί είχαν ένα βασικό στόχο, τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Φρένο

Κατά πως τα είδα τα πράγματα, επιτέλους η γνήσια, παραδοσιακή Δεξιά, το κόμμα των προγόνων μας, αποφάσισε να βάλει φρένο και να πει «ως εδώ Κυριάκο». Κι ακούστηκαν πράγματα μπόλικα και για τους θεσμούς και το έλλειψα εμπιστοσύνης, για την εξωτερική πολιτική και για το πως πορεύεται γενικά η χώρα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Και αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν είχαν απίστευτες αιχμές και καρφιά. Μην κοιτάτε μετά που βγήκαν «πηγές» του Μαξίμου και διατυμπάνιζαν πως «για την αντιπολίτευση τα είπε». Οι κουδούνες -δεν τα λες κουδουνάκια- είχαν συγκεκριμένο αποδέκτη, γεγονός που έχει να κάνει και με το πέσιμο στον Δένδια -για την Άγνωστο Στρατιώτη- και για την προσπάθεια του Μαξίμου να το παίξει απόλυτος κυρίαρχος και στο εσωκομματικό τοπίο. Ε, δεν δεν είναι πια.

Σκηνές από ταινία προσεχώς…

Το σκηνικό στην παλαιά Βουλή ήταν η δεύτερη κρυάδα για τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Η πρώτη ήταν η υποδοχή που του επιφύλαξαν χθες κατά την επίσκεψη του στο Αττικό νοσοκομείο. Ο λόγος για το υγειονομικό προσωπικό οι διαμαρτυρίες του οποίου είναι αντίστοιχες του κλίματος των ημερών, που επικρατεί στη κοινωνία! Ε, και βεβαίως τους διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς, τους … «φιλοδώρησαν» με τα σχετικά δακρυγόνα. Τα ΜΑΤ του κ. υπουργού Προ.Πό. κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη! Κι είμαστε ακόμη στην αρχή. Τι, μόνο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έχει τέτοιου είδους «υποδοχή»;

Επιδοτήσεις; Πότε;

Κι ενώ εμφανώς η κυβέρνηση ασχολείται με το … μείζον θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη – ποιος θα έχει την ευθύνη και διάφορα τέτοια περισπούδαστα – αφανώς βρίσκεται σε κατάσταση πανικού! Ο λόγος είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους, που ακόμη δεν έχουν δοθεί. Κι ανεξαρτήτως με ότι λέγεται, δεν είναι σαφές πότε θα δοθούν. Τώρα το πρόβλημα είναι η … «εισβολή» του OLAF στα γραφεία του οργανισμού. Μάλιστα διατυπώθηκε και η απορία – μα τέσσερις εισαγγελείς ασχολούνται με την υπόθεση, για ποιο λόγο εισέβαλε ο OLAF; Ελα ντε γιατί εισέβαλε; Δε θα αργήσουμε να το μάθουμε….

«Ηρθε ο βουλευτής στο χωριό…»

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά όμως επιδοτήσεις οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι δεν βλέπουν ακόμη. Και φυσικά οι ανάγκες τρέχουν, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Θυμήθηκα από τα «Αγροτικά» του Θωμά Μπακαλάκου, με την εξαιρετική ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το γνωστό «Ηρθε ο βουλευτής χωριό, βόλτες από κεί κι από δώ, μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες…». Το θέμα είναι ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να πάει στο … χωριό όσο εκκρεμούν οι επιδοτήσεις! Κι όσοι βουλευτές εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές είναι «να τους κλαίν΄ οι ρέγγες». Γι΄ αυτό τους μάζεψε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας στη Πειραιώς, να τους κάνει λίγο … μασάζ ψυχολογικό, να πάρουν «τα πάνω τους»! Το μοιρολόι με λυγμούς ακουγόταν μέχρι έξω στη λεωφόρο….

«Βοήθα Κωστή…»

Και φυσικά το εν λόγω πρόβλημα εκτός από την κοινωνική του διάσταση, είναι και αρκούντως πολιτικό. Στις αγροτικές περιοχές, που κατά παράδοση η Νέα Δημοκρατία – αναμπάμ μπαμπαντάν… – επικρατούσε, τώρα πλέον έχουν γίνει επισφαλείς! Και στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και τρέμει το φυλλοκάρδι τους! Γι΄ αυτό κι ο κ. Μητσοτάκης ανέθεσε τη στενή εποπτεία του θέματος στο αντιπρόεδρο του κ. Κωστή Χατζηδάκη, μήπως και καταφέρει να το ξεμπλοκάρει….

Ο έρωτας και το μίσος δεν κρύβονται

Η άλλη διάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – σε λίγο θα βάλουν τη φωτογραφία της Λάουρας – τί ποιας Λάουρας, της Κοβέσι – στο τοίχο, εκεί στο υπόγειο του Μεγάρου Μαξίμου και θα της πετάνε βελάκια… – είναι το αβυσσαλέο μίσος που χωρίζει τον κ. Μάκη Βορίδη με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Βάρρα. Αυτό το «σήριαλ» που έχει διαστάσεις… «θρίλερ» πλέον, θα έχει πολλά επεισόδια, μεγάλο σασπένς και δεν είναι γνωστή η κατάληξη του. Κι ως εκ τούτου θα … κόψει πολλά εισιτήρια! Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ο κ. Βορίδης απέστειλε email στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιχειρώντας να ανασκευάσει τις κατηγορίες που ο κ. Βάρρας απηύθυνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Βάρρας vs Βορίδη

Χθες ήταν η σειρά του κ. Βάρρα να απαντήσει στον κ. Βορίδη. Είπε πολλά, κρατώ όμως ορισμένες «λεπτομέρειες». Όπως επί παραδείγματι κατέθεσε δύο φορές στην ευρωπαϊκή εισαγγελία με συνολικό χρόνο 8,5 ώρες! Και προφανώς δεν συζητούσαν που θα πάνε διακοπές. Κι όπως καταλαβαίνετε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό – αν όχι αποκλειστικά… – η πρόταση παραπομπής του κ. Βορίδη που έκανε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, οφείλεται σ΄ αυτές τις καταθέσεις ή και σ΄ αυτές τις καταθέσεις! Αναμένεται η απάντηση του πρώην υπουργού. Δεν γνωρίζω αν θα αποστείλει νέο email ή θα περιμένει την κλήση του ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως να σιωπήσει. Ετσι δεν είναι;

Υπάρχει κι ο φόβος

«Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Αυτή την παροιμία την έχουν πλέον κάνει πράξη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ο φόβος εν προκειμένω είναι το επικείμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Ετσι με βάση το νέο «δόγμα» του κ. Νίκου Ανδρουλάκη – σύμφωνα με το οποίο «ή όλοι μαζί βουλιάζουμε ή όλοι μαζί κερδίζουμε» – τους μάζεψε όλους τους αντιπολιτευόμενους και τους έβαλε στα όργανα του συνεδρίου. Κάτι σαν το … σκαντζόχοιρο όταν βλέπει τον κίνδυνο και γίνεται μπάλα με αγκάθια! Θέλει να δείξει τη συστράτευση και την ομόνοια που επικρατεί πια στη Χαριλάου Τρικούπη – κι έτσι έγιναν μία «ωραία ατμόσφαιρα»! Πόσο θα κρατήσει δεν γνωρίζω. Θα δούμε όμως….

Σωκράτης Φάμελλος vs Φιλέας Φογκ

Εν τω μεταξύ τα κόμματα της Αριστεράς «θαλασσοδέρνονται» από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάρτε για παράδειγμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και γυρίζει ανά την Ελλάδα προσπαθώντας να διατηρήσει «ζωντανό» το κόμμα. Αν κι έχω την υποψία ότι λείπει συνεχώς για να έχει την δικαιολογία να μην συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία – «ρε παιδιά λείπω, όταν θα επιστρέψω» και μόλις επιστρέφει ξαναφεύγει. Διότι το τελευταίο που θέλει είναι να αρχίσουν τα όργανα – τα κλαρίνα και το τσάμικο στην Κουμουνδούρου….