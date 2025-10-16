newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Confidential

Eμπιστευτικά
 16 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μπορεί να βιώνουμε ένα σχετικά ήρεμο Φθινόπωρο, ωστόσο δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τη ΝΔ όπου οι ψιχάλες αρχίζουν να μετατρέπονται σε μπόρα. Από τη μια ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα για το νέο εργατικό νομοσχέδιο και οι διαμαρτυρίες θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. Ένα το κρατούμενο και ας νομίζει η κυβέρνηση πως η κοινωνία ξεχνά γρήγορα και συνηθίζει εύκολα. Από την άλλη, χαμηλό βαρομετρικό που τα έκανε όλα λίμπα εμφανίστηκε χθες πάνω απ΄την παλιά Βουλή. Γιατί, πείτε μου ειλικρινά, ήταν ή δεν ήταν κεραυνοί αυτοί που εξαπέλυσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρόντος του Αντώνη Σαμαρά; Και οι κεραυνοί είχαν ένα βασικό στόχο, τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Φρένο

Κατά πως τα είδα τα πράγματα, επιτέλους η γνήσια, παραδοσιακή Δεξιά, το κόμμα των προγόνων μας, αποφάσισε να βάλει φρένο και να πει «ως εδώ Κυριάκο». Κι ακούστηκαν πράγματα μπόλικα και για τους θεσμούς και το έλλειψα εμπιστοσύνης,  για την εξωτερική πολιτική και για το πως πορεύεται γενικά η χώρα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Και αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν είχαν απίστευτες αιχμές και καρφιά. Μην κοιτάτε μετά που βγήκαν «πηγές» του Μαξίμου και διατυμπάνιζαν πως «για την αντιπολίτευση τα είπε». Οι κουδούνες -δεν τα λες κουδουνάκια- είχαν συγκεκριμένο αποδέκτη, γεγονός που έχει να κάνει και με το πέσιμο στον Δένδια -για την Άγνωστο Στρατιώτη- και για την προσπάθεια του Μαξίμου να το παίξει απόλυτος κυρίαρχος και στο εσωκομματικό τοπίο. Ε, δεν δεν είναι πια.

Σκηνές από ταινία προσεχώς…

Το σκηνικό στην παλαιά Βουλή ήταν η δεύτερη κρυάδα για τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Η πρώτη ήταν η υποδοχή που του επιφύλαξαν χθες κατά την επίσκεψη του στο Αττικό νοσοκομείο. Ο λόγος για το υγειονομικό προσωπικό οι διαμαρτυρίες του οποίου είναι αντίστοιχες του κλίματος των ημερών, που επικρατεί στη κοινωνία! Ε, και βεβαίως τους διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς, τους … «φιλοδώρησαν» με τα σχετικά δακρυγόνα. Τα ΜΑΤ του κ. υπουργού Προ.Πό. κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη! Κι είμαστε ακόμη στην αρχή. Τι, μόνο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έχει τέτοιου είδους «υποδοχή»;

Επιδοτήσεις; Πότε;

Κι ενώ εμφανώς η κυβέρνηση ασχολείται με το … μείζον θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη – ποιος θα έχει την ευθύνη και διάφορα τέτοια περισπούδαστα – αφανώς βρίσκεται σε κατάσταση πανικού! Ο λόγος είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους, που ακόμη δεν έχουν δοθεί. Κι ανεξαρτήτως με ότι λέγεται, δεν είναι σαφές πότε θα δοθούν. Τώρα το πρόβλημα είναι η … «εισβολή» του OLAF στα γραφεία του οργανισμού. Μάλιστα διατυπώθηκε και η απορία – μα τέσσερις εισαγγελείς ασχολούνται με την υπόθεση, για ποιο λόγο εισέβαλε ο OLAF; Ελα ντε γιατί εισέβαλε; Δε θα αργήσουμε να το μάθουμε….

«Ηρθε ο βουλευτής στο χωριό…»

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά όμως επιδοτήσεις οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι δεν βλέπουν ακόμη. Και φυσικά οι ανάγκες τρέχουν, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Θυμήθηκα από τα «Αγροτικά» του Θωμά Μπακαλάκου, με την εξαιρετική ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το γνωστό «Ηρθε ο βουλευτής χωριό, βόλτες από κεί κι από δώ, μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες…». Το θέμα είναι ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να πάει στο … χωριό όσο εκκρεμούν οι επιδοτήσεις! Κι όσοι βουλευτές εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές είναι «να τους κλαίν΄ οι ρέγγες». Γι΄ αυτό τους μάζεψε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας στη Πειραιώς, να τους κάνει λίγο … μασάζ ψυχολογικό, να πάρουν «τα πάνω τους»! Το μοιρολόι με λυγμούς ακουγόταν μέχρι έξω στη λεωφόρο….

«Βοήθα Κωστή…»

Και φυσικά το εν λόγω πρόβλημα εκτός από την κοινωνική του διάσταση, είναι και αρκούντως πολιτικό. Στις αγροτικές περιοχές, που κατά παράδοση η Νέα Δημοκρατία – αναμπάμ μπαμπαντάν… – επικρατούσε, τώρα πλέον έχουν γίνει επισφαλείς! Και στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και τρέμει το φυλλοκάρδι τους! Γι΄ αυτό κι ο κ. Μητσοτάκης ανέθεσε τη στενή εποπτεία του θέματος στο αντιπρόεδρο του κ. Κωστή Χατζηδάκη, μήπως και καταφέρει να το ξεμπλοκάρει….

Ο έρωτας και το μίσος δεν κρύβονται

Η άλλη διάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – σε λίγο θα βάλουν τη φωτογραφία της Λάουρας – τί ποιας Λάουρας, της Κοβέσι –  στο τοίχο, εκεί στο υπόγειο του Μεγάρου Μαξίμου και θα της πετάνε βελάκια… – είναι το αβυσσαλέο μίσος που χωρίζει τον κ. Μάκη Βορίδη με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Βάρρα. Αυτό το «σήριαλ» που έχει διαστάσεις… «θρίλερ» πλέον, θα έχει πολλά επεισόδια, μεγάλο σασπένς και δεν είναι γνωστή η κατάληξη του. Κι ως εκ τούτου θα … κόψει πολλά εισιτήρια! Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ο κ. Βορίδης απέστειλε email στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιχειρώντας να ανασκευάσει τις κατηγορίες που ο κ. Βάρρας απηύθυνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Βάρρας vs Βορίδη

Χθες ήταν η σειρά του κ. Βάρρα να απαντήσει στον κ. Βορίδη. Είπε πολλά, κρατώ όμως ορισμένες «λεπτομέρειες». Όπως επί παραδείγματι κατέθεσε δύο φορές στην ευρωπαϊκή εισαγγελία με συνολικό χρόνο 8,5 ώρες! Και προφανώς δεν συζητούσαν που θα πάνε διακοπές. Κι όπως καταλαβαίνετε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό – αν όχι αποκλειστικά… – η πρόταση παραπομπής του κ. Βορίδη που έκανε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, οφείλεται σ΄ αυτές τις καταθέσεις ή και σ΄ αυτές τις καταθέσεις! Αναμένεται η απάντηση του πρώην υπουργού. Δεν γνωρίζω αν θα αποστείλει νέο email ή θα περιμένει την κλήση του ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως να σιωπήσει. Ετσι δεν είναι;

Υπάρχει κι ο φόβος

«Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Αυτή την παροιμία την έχουν πλέον κάνει πράξη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ο φόβος εν προκειμένω είναι το επικείμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Ετσι με βάση το νέο «δόγμα» του κ. Νίκου Ανδρουλάκη – σύμφωνα με το οποίο «ή όλοι μαζί βουλιάζουμε ή όλοι μαζί κερδίζουμε» – τους μάζεψε όλους τους αντιπολιτευόμενους και τους έβαλε στα όργανα του συνεδρίου. Κάτι σαν το … σκαντζόχοιρο όταν βλέπει τον κίνδυνο και γίνεται μπάλα με αγκάθια! Θέλει να δείξει τη συστράτευση και την ομόνοια που επικρατεί πια στη Χαριλάου Τρικούπη – κι έτσι έγιναν μία «ωραία ατμόσφαιρα»! Πόσο θα κρατήσει δεν γνωρίζω. Θα δούμε όμως….

Σωκράτης Φάμελλος vs Φιλέας Φογκ

Εν τω μεταξύ τα κόμματα της Αριστεράς «θαλασσοδέρνονται» από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάρτε για παράδειγμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και γυρίζει ανά την Ελλάδα προσπαθώντας να διατηρήσει «ζωντανό» το κόμμα. Αν κι έχω την υποψία ότι λείπει συνεχώς για να έχει την δικαιολογία να μην συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία – «ρε παιδιά λείπω, όταν θα επιστρέψω» και μόλις επιστρέφει ξαναφεύγει. Διότι το τελευταίο που θέλει είναι να αρχίσουν τα όργανα – τα κλαρίνα και το τσάμικο στην Κουμουνδούρου….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά
in Confidential 09.10.25

Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά

Η συνάντηση που δεν... έγινε μπας και αλλάξει το κλίμα κάπως στη ΝΔ. Πολλές και μαζεμένες οι κρυάδες για το Μαξίμου. Τι θα κάνει άραγε ο Βορίδης βλέποντας πως τον αδειάζει το πρωθυπουργικό γραφείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή
in Confidential 08.10.25

Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή

Μεγαλώνουν τα ζόρια για την κυβέρνηση που δείχνει να έχει χάσει τον έλεγχο. Η μαρτυρία που «έκαψε» τον Βορίδη στην εξεταστική, η νίκη του Πάνου Ρούτσι και το άγχος του Μαξίμου για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά
in Confidential 30.09.25

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά
in Confidential 29.09.25

Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

Η κοινωνία δίνει ραντεβού με το Οξυγόνο και ζητά Δικαιοσύνη κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα, στη Κεντροαριστερά μεταξύ τους χάνοντας το ραντεβού με την ιστορία, στην κυβέρνηση κυρίως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
in Confidential 26.09.25

Τα Τέμπη δοκιμάζουν τις αντοχές προσώπων και κομμάτων, στης Κρήτης τ’ ανοιχτά δοκιμάζεται η ανθρωπιά…

Όσο περνάνε οι μέρες τόσο το Μαξίμου δυσκολεύεται να χειριστεί το θέμα Τέμπη. Οι συναντήσεις Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και τα προβλήματα που ανέκυψαν στο ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμα Τσίπρα για την Παλαιστίνη και οι διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΞ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά
in Confidential 24.09.25

Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά

Για τον Ερντογάν δεν είναι προτεραιότητα η συνάντηση με Μητσοτάκη, για την αντιπολίτευση, προφανώς, το να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει, για τον λαό όμως επείγει να βρει εναλλακτική για να αλλάξει η πολιτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία
in Confidential 23.09.25

Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία

Οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία που γεννούν έντονη ανησυχία με μια κοινωνία που βράζει και πλέον το επίδικο ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική σωτηρία. Τι φοβάται το Μαξίμου για τα Τέμπη και το άγχος για τις κινήσεις Σαμαρά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο