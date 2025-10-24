newspaper
24.10.2025 | 09:04
Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Confidential

Eμπιστευτικά
 24 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
A
A
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, την τίμησε την τροπολογία της η κυβέρνηση. Όχι, παράπονο δεν έχετε, μπορεί να μη το έκανε ακριβώς στο Σύνταγμα αλλά η τοποθεσία λίγη σημασία έχει. Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν επί της ουσίας να ακολουθήσουν τον Αλέξη. Τον ίδιο, τον ρώτησαν; Του κόσμου τα έγγραφα κατέθεσε στην εξεταστική η Τυχεροπούλου αλλά στη ΝΔ λένε πως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίει ο… ΣΥΡΙΖΑ.

Τους ψέκασαν

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Αννα με τις φωτοτυπίες. Τα θυμάστε; Ε, τωρα άλλαξαν οι καιροί κι είναι η Σοφία με τα τεράστια κενά στα σχολεία – 700 κενά μόνο στην περιοχή της Α΄Αθήνας! Ήμουν νια και γέρασα, που λέει κι η παροιμία. Κι επειδή δάσκαλοι, γονείς και μαθητές πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο Μεταξουργείο, έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους … ψέκασαν! Η γυμνή καταστολή είναι το τελευταίο στάδιο μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε αποδρομή. Και το καλαμπούρι είναι πως η υπουργός Παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη πήρε τηλέφωνο τον υπουργό Προ.Πο. τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για να διερευνήσει τι ακριβώς … συνέβη! Δούλεμα ψιλό γαζί. Λες και τα ΜΑΤ και η ΟΠΚΕ – αν είναι δυνατόν! – δεν είχαν τι να κάνουν πρωί – πρωί και πήγαν μια βόλτα στο Μεταξουργείο για να περάσει η ώρα…

Ανακωχή

Τελικά έχει επέλθει σιωπηλή «ανακωχή» μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου και του υπουργού Αμυνας κ. Δένδια. Τα σπαθιά μπήκαν στα θηκάρια μέχρι να … ξαναβγούν! Είναι γνωστό πως πρόκειται για μαραθώνιο, όχι για κατοστάρι…. Η μόνη παραφωνία είναι ο υπουργός Υγείας, ο φίλος μου ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, που μόλις δει τον κ. Δένδια ή ακούσει το όνομα του κάτι παθαίνει! Θα πρέπει να το κοιτάξει, καθώς από τα νεύρα μπορεί ν’ αρχίσουν να του πέφτουν τα μαλλιά και θα πρέπει πάλι να σπεύσει να βάλει καινούργια, όπως το ομολόγησε ο ίδιος. Ομοίως, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον μπότοξ, ίσως και λίγο παραπάνω σολάριουμ για να φαίνεται κάπως μελαψός και αρρενωπός. Κοινώς, δεν είναι για πολλά άγχη ο κ. Γεωργιάδης. Το άγχος στην περίπτωσή του, κοστίζει.

Κατάθεση

Του κόσμου τα επίσημα έγγραφα κατέθεσε χθες στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία έχει δεχθεί τέτοιο μπούλινγκ απ’ τους ανωτέρους τους όσο κανείς δημόσιος υπάλληλος στην ιστορία του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση περιέγραψε με σαφήνεια τι ακριβώς συνέβαινε εντός Οργανισμού αλλά και την τρομοκρατία που δέχθηκε η ίδια απ’ τον Κρητίκαρο… Φραπέ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να τηλεφωνεί και στο σπίτι της. Μιλάμε για τον Φραπέ που δήλωνε ανύπαρκτα κτήματα στη Χίο και την Πάρο και πέφτανε τα φράγκα απ΄τις επιδοτήσεις. Αυτόν ντε, με τα 2,5 εκατ. ευρώ που του βρήκε αδήλωτα η Αρχή για το Ξέπλυμα.

Φταίει ο…. ΣΥΡΙΖΑ

Και βέβαια απ όλα αυτά τι βγήκαν να πουν οι πηγές της ΝΔ; Πώς η Τυχεροπούλου έδειξε τον… ΣΥΡΙΖΑ ως αρχή του κακού του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τότε -λέει- ψηφίστηκε η τροπολογία για να παίρνουν επιδοτήσεις και όσοι δεν είχαν ζωϊκό κεφάλαιο. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω είναι η ιστορία. Πρέπει να είσαι απίστευτα απελπισμένος για να κάνεις τέτοιες διαρροές την ώρα που υπάρχουν τόσες μαρτυρίες για τα γαλάζια παιδιά που εκμεταλλεύονταν τις γαλάζιες γνωριμίες στον Οργανισμό και στο υπουργείο. Και βέβαια τσέπωναν τα εκατομμύρια. Κοντά στο απελπισμένος θα προσθέσω και το θρασύς αγαπημένοι μου.

Μετρήσεις

Η τελευταία παρτίδα των δημοσκοπήσεων που έχουν παρουσιαστεί είναι αλήθεια πως δεν μας έκανε σοφότερους. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει ελαφρώς και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην καλύτερη περίπτωση δεν ανεβαίνει. Κι είναι γεγονός ότι υπάρχει μία ταραχή στην ομάδα του προέδρου του κόμματος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Και τα χειρότερα είναι μπροστά τους! Το άλλο μήνα, προς το τέλος του, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο των «αναμνήσεων» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα – η «Ιθάκη»!

Ψυχόδραμα

Στους επόμενους μήνες στην Κουμουνδούρου οι εναπομείναντες θα ζήσουν ένα ακόμη ψυχόδραμα! Ο κ. Παύλος Πολάκης το περιέγραψε με μία λέξη: «διάσπαση»! Θα είναι η τρίτη κατά σειρά μετά από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Η πολλαπλώς αναβληθείσα Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε χθες το απόγευμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτική των διαθέσεων που επικρατούν.

Υπέρ Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος τάχθηκε σαφώς υπέρ του κόμματος Τσίπρα, όπως και πολλά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Αυτός που αντιστάθηκε σ΄ αυτή την επιλογή ήταν ο κ. Πολάκης – προφανώς κι οι συν αυτώ.

Εν αναμονή

Χθες όμως συνεδρίαζε και η Πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς. Κι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Εχουν οδηγηθεί σε οριακό σημείο. Εκκρεμεί το συνέδριο, που υποτίθεται όλα αυτά θα τα συζητήσει – με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, για να θυμηθώ τον μακαρίτη τον Σαββόπουλο. Τώρα λένε πως θα το κάνουν τον Ιανουάριο του 2026 και θα συζητήσουν «στρατηγικά ζητήματα». Αυτοί ίσως να διασπαστούν πολιτισμένα, με τακτ…

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του από το FBI για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επιλογή φούτερ του κατηγορούμενου.

Σύνταξη
Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
Μπάσκετ 24.10.25

Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»

Ο θρυλικός γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αϊζάια Τόμας, ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο και προκάλεσε έκπληξη καθώς δεν ανέφερε κάποιον εκ των τω Τζόρνταν, Μάτζικ ή Μπέρντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο
«Η ασόβαρη γενιά» 24.10.25

Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Τέσσερις ληστές, επτά λεπτά και 88 εκατομμύρια. Η μεγάλη επιχείρηση στο Λούβρο δεν είναι απλά γεγονός, είναι φαινόμενο. Και η Gen Z δεν χάνει την ευκαιρία της να τοποθετηθεί  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

