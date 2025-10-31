Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λαμβάνω σήματα ουχί καπνού αλλά πανικού από το κυβερνητικό επιτελείο τα οποία εκφράζονται με κινήσεις που δεν βλέπουν το φως τη δημοσιότητας, ωστόσο καταγράφουν μια τάση. Και στην αρχή νόμιζα πως όλο αυτό μπορεί να είναι και τυχαίο, τελικά δεν είναι όπως φαίνεται. Θα δώσω ένα παράδειγμα με την ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα βέβαια παρατηρώ τους ανθρώπους που συγκεντρώνει δίπλα του ο Αλέξης -ανακοίνωσε ονόματα χθες- και διαπιστώνω ότι σιγά, σιγά ανεβαίνει κι αυτός άλλο level. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον….

Ανέβηκε ομάδα

Επί χρόνια η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης μεταδιδόταν από την ΕΡΤ 3. Φέτος άλλαξαν τα κόζια με απόφαση της κεντρικής διοίκησης της Αγ. Παρασκευής -του ραδιομεγάρου για να είμαστε πιο σικ- και ανέβηκε ολόκληρη ομάδα από την Αθήνα προκειμένου να μεταδώσει την παρέλαση. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των συναδέλφων τους της Θεσσαλονίκης και κάπως έτσι η ΕΣΗΕΜΘ, ανακοίνωσε στάση εργασίας εκείνη τη μέρα της ώρας της παρέλασης. Και άρχισαν οι καταγγελίες για το κράτος των Αθηνών, για τις παρεμβάσεις, για την υποβάθμιση της ΕΡΤ 3 με πολιτική απόφαση κλπ.

Υπό έλεγχο

Οι πληροφορίες μου λένε πως η ΕΡΤ ήθελε συγκεκριμένο «είδος» μετάδοσης φέτος, να περνάει μηνύματα στον κόσμο και να είναι απολύτως ελεγχόμενο. Κι εν προκειμένω δεν μιλάμε για την ΕΡΤ αλλά για την κυβέρνηση. Πώς βρε αδελφέ εργαλειοποιήθηκε ο Άγνωστος Στρατιώτης για μέρες; Πώς ασχοληθήκαμε με την κηδεία του Σαββόπουλου για άλλες τόσες; Είναι ιδεολογικό και μπορώ να πω προπαγανδιστικό το θέμα. Άσε που γλιτώνεις έτσι και τις πολλές αναφορές σε Οπεκεπέδες, Τέμπη κλπ. τα θέματα δηλαδή που είναι «τζιζ» για την κυβέρνηση.

Το think tank του προγράμματος

Το επόμενο βήμα έγινε. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες τα 41 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ιδρύματος του. Αν προσέξατε ο κατάλογος είναι κατατετμημένος ανά τομέα. Ωραία; Ωραία. Επίσης έχει γίνει γνωστό πως στο υπό έκδοση βιβλίο του το τελευταίο κεφάλαιο θα είναι μία έκθεση περί του προγράμματος που ο ίδιος θεωρεί ως αναγκαίο. Εχω την εντύπωση πως αν δεν έχουν πιάσει δουλειά ήδη οι συμμετέχοντες στο Επιστημονικό Συμβούλιο, τους περιμένει αρκετή δουλειά οσονούπω. Ετσι ώστε η έκθεση να γίνει πρόγραμμα συγκεκριμένο και σαφές….

Οι «κοστολόγοι»

Κι επειδή θα αρχίσουν πάλι εκεί από το Μέγαρο Μαξίμου για τις κοστολογήσεις, να τους ενημερώσω πως υπάρχουν ήδη οι «κόφτες» – ή αλλιώς οι «κοστολόγοι» του προγράμματος. Πρόκειται για τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργώ κ. Δημήτρη Λιάκο, τον πρώην υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη και τον πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Η «τριπλέτα» θα κοστολογήσει και το πρόγραμμα του νέου κόμματος….

Γκρίνια

Ανάμεσα στα μέλη συναντά κανείς και στελέχη, εκλεγμένα στην Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς. Και κάπως έτσι άρχισαν οι γκρίνιες από τη μεριά της Πατησίων. Τί θέλουν αυτοί εκεί, ποιον ενημέρωσαν και τέτοια. Δε νομίζω πάντως να γίνει τίποτε. Έτσι κι αλλιώς και στη Νέα Αριστερά βαθιά μέσα τους γνωρίζουν πως έτσι και ο Αλέξης ανάψει πράσινο, αρκετοί εξ αυτών θα βρεθούν στο πλευρό του. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, μάλλον ζει αλλού…

Αυξάνονται τα τιμολόγια του νερού; Οσονούπω…

Το σκεφτόταν, να πάει να μην πάει. Τελικά όμως κατέληξε ή τον έπεισαν ότι πρέπει όχι μόνο να παραβρεθεί, αλλά και να μιλήσει κιόλας! Ετσι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην πανηγυρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ και θυμήθηκε μέχρι και τον πατέρα του – τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που στη πρωθυπουργική του θητεία πήρε «επώδυνες» αποφάσεις, χωρίς να υπολογίζει το «πολιτικό κόστος». Όπως αντιλαμβάνεστε δεν το είπε ευθέως, αλλά εμμέσως το υπονόησε. Ερχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού! Καλά θα πάει κι αυτό….

Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης

Εκτός από αυτούς πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου που κοσμούνται με τον τίτλο του «υπουργού» ή του «υφυπουργού» και αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στους … «ώμους» τους τη γραμμή, υπάρχουν κι άλλοι. Οι λεγόμενοι και «λαγοί» του Μεγάρου Μαξίμου! Αυτοί είναι διάφοροι – εντός ή εκτός κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών προεξάρχοντα ρόλο έχει ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος λειτουργεί και ως … «θερμόμετρο»! Ανάλογα δηλαδή με την ένταση που επιτίθεται ή «καλοπιάνει» κάποιον μπορεί κανείς να αντιληφθεί την «θερμοκρασία» που επικρατεί εντός του Μεγάρου.

Μπράβο, μπράβο!

Επί παραδείγματι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών παρατηρείται – είναι εμφανές … δια γυμνού οφθαλμού – «ανακωχή» στην κόντρα μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια. Εντάξει; Εντάξει! Χθες, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ που απένειμε τα εύσημα στον κ. Δένδια, λέγοντας ότι «συμβολίζει το νέο πνεύμα των ενόπλων δυνάμεων» το νέο κτίριο του Πενταγώνου. Αρα το μήνυμα είναι «ενότητα» – τα σπαθιά στα θηκάρια! Είπαμε μέχρι νεωτέρας….

Η κυρία Σοφία Βούλτεψη

Υπάρχει κι άλλος ή μάλλον άλλη μία η οποία είναι εξίσου λαγός. – ενδεχομένως σε πιο δύσκολα πεδία. Κάτι σαν άνθρωπος των «ειδικών αποστολών». Πρόκειται για την πρώην υφυπουργό κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αυτή έχει την … ευθύνη της επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, της κυρία Λάουρας Κοβέσι. Την είχε ο κ. Γεωργιάδης αρχικά και εδώ και κάμποσο καιρό την έχει αναλάβει η κυρία Βούλτεψη – για να τον «ξεκουράσει», διότι ο κ. Γεωργιάδης εκτός από «λαγός» πρέπει να στηρίξει και την υποψηφιότητα ενός «δελφίνου». Την δική του δηλαδή! Δοθείσης ευκαιρίας η κυρία Βούλτεψη στέλνει την κυρία Κοβέσι στη … Ρουμανία! Το είπε και χθες η κυρία Βούλτεψη «να πάει στη χώρα της η Κοβέσι»! Σωστό τι δουλειά έχει στην Ελλάδα και μας ανακατεύει. Είναι πράγματα αυτά; Εξήγησε όμως ότι «δεν τη θέλουν στη Ρουμανία»! Καταλάβατε γιατί έχει ξεμείνει στην Ελλάδα;

Ο ανασχηματισμός της Λάουρας;

Εγώ πάντως είμαι μαζί της – κι έχω και κάθε διάθεση να την συνδράμω και ψυχικά! Διότι φοβάμαι πως την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα η «αγαπητή Λάουρα» θα τα κάνει και πάλι «γης μαδιάμ». Είναι δουλειά αυτή; Κάθε τρεις και λίγο αντί για τον πρωθυπουργό – του οποίου είναι προνομία εκ του Συντάγματος εκπορευόμενη – να κάνει η Λάουρα τον … ανασχηματισμό; Μας σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Πέστα Σοφία, κλαπ, κλαπ, κλαπ – είναι τα χειροκροτήματα του κ. Γιώργου Μυλωνάκη και του κ. Παύλου Μαρινάκη! Αν μη τι άλλο έχει εκλεκτό ακροατήριο….

Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου

Στη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι τώρα έχουν βγει τρεις από τους διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος και – ευγενικά αν μη τι άλλο… – τα ρίχνουν στον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Όλα αυτά ενόψει του συνεδρίου – έστω κι αν αυτό γίνει στα τέλη του Φεβρουαρίου. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως έχει η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Δεν συνηθίζει να … «συντευξιάζεται»! Χθες όμως ήρθε η ώρα της.

Ανακατεύεται η τράπουλα

Διότι με την ρητορική που «εκπέμπει» ο κ. Ανδρουλάκης και με την εμπλοκή του κ. Κώστα Λαλιώτη στο παρασκήνιο την φοβάται τη «δουλειά» – σου λέει θέλει να «μπατάρει» το κόμμα προς τα αριστερά και να έχουμε άλλα; Λογική η σκέψη. Γι΄ αυτό βγήκε και τα είπε. «Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα» του κ. Ανδρουλάκη. Και είπε ακόμη πως «Θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Όχι». Διότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι η «διεύρυνση». Σαφές; Σαφές! Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα που συνεδριάζει η γραμματεία της ΚΟΕΣ και συμμετέχει κόσμος και κοσμάκης….