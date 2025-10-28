newspaper
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Confidential

Eμπιστευτικά
 28 Οκτωβρίου 2025 | 08:02

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι σήμερα ως γνωστόν γιορτάζουμε το ΟΧΙ απέναντι στον Φασισμό και τον Ναζισμό, γιορτάζουμε το έπος του ’40 και θυμόμαστε τους ήρωες των της Πίνδου και του Ρούπελ, τα παλικάρια της Εθνικής Αντίστασης και τον απελευθερωτικό αγώνα του ΕΑΜ. Όπως επίσης θυμόμαστε και τους δωσίλογους, τους προδότες, τους κουκουλοφόρους που δείχναν με το δάχτυλο τους πραγματικούς πατριώτες, συνεργαζόμενοι με τους κατακτητές. Είναι αυτοί που η Ιστορία τους κατέγραψε, αλλά η εξουσία λησμόνησε να τους τιμωρήσει μετέπειτα, στο τέλος του πολέμου. Λίγοι εξ αυτών πήραν αυτό που άξιζαν. Τώρα γίνομαι δυσάρεστη, το ξέρω, γιατί θυμίζω ότι αυτή η χώρα -όπως και άλλες βέβαια- είχε ταγματασφαλίτες και χίτες και όλη αυτή τη σάρα και τη μάρα που είναι σαν την κατσαρίδα: επιβιώνει με κάθε καθεστώς…

Διάλειμμα

Τρέμει το φυλλοκάρδι τους στην κυβέρνηση μην τυχόν και σήμερα στην παρέλαση έχουμε … happenings! Και … αμαυρωθεί η ημέρα! Κατά τα άλλα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να στήσουν την «ατζέντα» των ημερών με ολίγον από Αγνωστο Στρατιώτη και με ολίγον από τους απόντες στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Κυρίως όμως ετοιμάζονται να «εισπράξουν» από το … «εθνικό φρόνημα» λόγω της ημέρας. Και να ξεχάσουν για λίγες ώρες όλα εκείνα που τους έχουν οδηγήσει στην καταβαράθρωση – ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συναφή. Να κάνουν ένα διάλειμμα βρε αδερφέ, να πάρουν μια ανάσα. Και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι δίπλα – δίπλα με τον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Εγινε ανακωχή. Γιατί ο Νοέμβριος θα είναι «κολασμένος»! Και τι δεν έχει….

Το «παραίτησαν»

Εσπευσαν βέβαια «στα μουλωχτά» κι αφού είχαν περάσει αρκετές μέρες να «αποσύρουν από την κυκλοφορία» τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ιωάννη Καϊμακάμη – part time αντιπρόεδρος ήταν. Ηταν αυτός που είχε πει στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η οικογένεια του παίρνει επιδοτήσεις. Πέρασαν μερικές εβδομάδες μέχρι να τον … «παραιτήσουν». Θα μου πεις ποτέ δεν είναι αργά. Σωστό! Αλλά αυτές είναι αντιδράσεις … Ρα ταν πλαν!

Θα ακολουθήσει κι άλλος;

Και βέβαια, όπως μου λένε οι πηγές μου το πράγμα δεν θα σταματήσει στην περίπτωση Καϊμακάμη. Και αυτό επειδή όπως ίσως θα ενθυμείστε φίλοι μου ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης κατά την παρουσία του στην εξεταστική είχε πει ότι αποτέλεσε προσωπική επιλογή του υπουργού κ. Τσιάρα. Θέλω να πω δεν μπήκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω κάποιου διαγωνισμού και με αξιοκρατικές διαδικασίες, αλλά επειδή είχε κομματικά ένσημα. Είναι άλλο ένα δείγμα πως το Μαξίμου αντιλαμβάνεται το κράτος και τις υπηρεσίες του: ως κομματικό λάφυρο. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι πολύ πιθανό την επιλογή Καϊμακάμη να την πληρώσει κι άλλος από τον ευρύτερο κυβερνητικό χώρο. Και επειδή δε νομίζω ότι θα θυσιαστεί ο κ. Τσιάρας, ίσως οι καμπάνες να χτυπάνε για κάποιον στενό του συνεργάτη…. Ίδωμεν.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα…

Χθες μία δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστα Τσουκαλά δεν νομίζω ότι μελετήθηκε αρκούντως. Είπε ο κ. Τσουκαλάς ότι «η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρηση του πρωθυπουργού»! Πες το βρε αδερφέ κι ανησυχούσαμε για το πώς θα έρθει η κάθαρση. Δε νομίζω ότι κάνω δίκη προθέσεων, αλλά έχω την εντύπωση πως η επανάληψη εδώ και αρκετές εβδομάδες από τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα να ληφθεί συνεδριακή απόφαση του κόμματος για την μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι καθόλου τυχαία. Η του τα έχουν πει οι … «μάγισσες κι οι χαρτορίχτρες» ή έχει καλές πληροφορίες, που λένε πως αν φύγει από την μέση ο κ. Μητσοτάκης γιατί να μην στηρίξει ή να μην συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Αφού το πρόβλημα είναι ο πρωθυπουργός….

Θα «θυσιαστεί»;

Εντάξει, όχι στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες. Και υπό την πίεση – τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν… – της καταστροφής της οικονομίας, της επικείμενης ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γενικότερα υπό το κλίμα του τρόμου ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή! Θα προσπαθήσει το σύστημα να ξυπνήσει και τις μνήμες του 2015. Ε, και τότε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα γίνει … «θυσία» για την σωτηρία της χώρας!

Ο κ. Δούκας είναι απέναντι

Αντιθέτως ο κ. Δούκας αποκλείει κατηγορηματικά κάθε περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και «βλέπει» προς την κεντροαριστερά. Γι΄ αυτό και επαναλαμβάνει – ερωτηθείς φυσικά… – ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και με το κόμμα που σκοπεύει να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια μέχρι τότε πολλά θα έχουν συμβεί και στο χώρο της δεξιάς και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κι είναι δύσκολο όλα αυτά να προβλεφθούν. Ο χρόνος πλέον γίνεται όλο και πιο πυκνός….

Ηλικιωμένοι και … ηλικιωμένοι

Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι χαρά Θεού! Μένεις με ανοιχτό το στόμα απ΄ όσα μπορεί να μάθει κανείς από τις αφηγήσεις του. Σοφία που προέρχεται από τις πλούσιες εμπειρίες της ζωής τους. Κι υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι που διάφορα γεγονότα τα αντιλαμβάνονται ως ψυχικά τραύματα που γεννούν εμμονές. Κι τις «εκπέμπουν» κάθε δεύτερη μέρα. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν φταίνε όμως αυτοί φταίνε οι άλλοι που τους δίνουν την δυνατότητα να εκπέμπουν την τοξικότητα τους προς την κοινωνία – λες κι ενδιαφέρουν κανένα οι ταλαιπωρημένες εμμονές τους… Αυτό που θέλω να πω αγαπημένοι μου είναι ότι περσόνες σαν τον Ανδρέα Δρυμιώτη που έχουν ένα φετίχ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο, καλό είναι τώρα στα γεράματα κάποιοι να τις προστατεύουν. Το λέω αυτό επειδή ο παππούς Ανδρέας επιχειρηματολόγησε κατά των Αριστερών όπως ακριβώς οι Χουντικοί στη Δικτατορία. Εκτός και αν ο παππούς Ανδρέας έχει τέτοιες καταβολές και δεν μας τις λέει. Κρίμα θα ήταν πάντως, καθώς εξ όσων γνωρίζω γεννήθηκε στην Κύπρο και το τι ακριβώς έκαναν οι Χουνταίοι και οι φίλοι τους στο νησί, οφείλει να το γνωρίζει καλά…

