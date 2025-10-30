Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, χθες στο ελληνικό Πεντάγωνο περίσσευε η μεγαλοπρέπεια και «πλημμύρισε» η περιοχή «εθνική ενότητα». Αψογος οικοδεσπότης ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας, απολάμβανε το «μεγαλείο» της εκδήλωσης – βοήθησε και η νυχτερινή γλυκύτητα του καιρού. Ήταν η μέρα του. «Έτρεχε» και η ανακωχή με τον πρωθυπουργό, άρα όλα ήταν υπό έλεγχο. Μέχρι νεωτέρας….

Η φωτογραφία τα λέει όλα

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν θα μπορούσε με τίποτα να χάσει την εκδήλωση. Να σκεφτείτε ότι από το υπουργικό συμβούλιο που είχε το πρωί απουσίαζε και η συνεδρίαση έγινε διαδικτυακά – θύμα του κορονοϊού . Το βράδυ όμως πήγε στα εγκαίνια, όπου ήταν και ομιλητής φυσικά! Κανένα εμπόδιο δεν ήταν ικανό να τον σταματήσει! Όχι τίποτ΄ άλλο, αλλά δεν είχε σκοπό μία τόσο μεγαλοπρεπή εκδήλωση να την αφήσει στον κ. Δένδια. Πάντως από τις φωτογραφίες που είδα μία ξεχώρισε – άκρατου συμβολισμού. Ηταν ο πρωθυπουργός έχοντας εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη και εξ αριστερών του τον κ. Δένδια….

Καταγγελία

Πάντως, αν τελείωσαν με τις παράτες στο υπουργείο Άμυνας, καλό θα ήταν να απαντηθεί η καταγγελία του Νίκου Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ περί συμμετοχής στην στρατιωτική παρέλαση της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας (ΕΟΝ). Οι νεολαίοι που αν κρίνει κανείς από τις φωτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν περάσει την πρώτη νιότη (αρκετή απ’ αυτούς) είναι λίγο ακροδεξιούληδες. Αρκεί να δει κανείς τα συνθήματά τους ή να διαβάσει τις αναρτήσεις τους. Τί ακριβώς έκαναν στην παρέλαση θα μας ενημερώσει κανείς;

Μέχρι το τέλος του χρόνου;

Πάντως στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, αφού πανηγύρισε για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν «παρατράγουδα» την 28η Οκτωβρίου, είπε μερικά πράγματα περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ – εφιάλτης του έχει γίνει… – και μεταξύ αυτών πως πρόκειται οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι να εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου! Προφανώς κι είχε υπόψη του ότι στην πατρώα γη – στην Κρήτη – έχουν ήδη βγει στο κλαρί! Η μάλλον στους δρόμους. Και πιο συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ. Οι πιο τυχεροί όμως είναι οι τουρίστες που έχουν απομείνει στο νησί. Γι΄ αυτούς θα είναι μία μοναδική εμπειρία, που δεν θα μπορούσε να τους την … προσφέρει κανένα τουριστικό γραφείο! Α ναι, και οι δηλώσεις απ΄ ότι διάβασα έμοιαζαν με … πολεμικές ιαχές! Περαστικά του! Του πρωθυπουργού!

Που το ξέρει;

Αυτό που δεν μας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος είναι το πως ακριβώς προεξοφλεί ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν έως το τέλος του χρόνου. Ξέρει κάτι από την Ευρώπη που δεν ξέρουμε; Λειτουργεί πλέον άψογα ο Οργανισμός και η Ευρώπη έχει άρει τις πολύ σοβαρές ενστάσεις της; Απ’ ότι ξέρω κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τουναντίον, τα μαντάτα δεν είναι και τόσο καλά. Ίδωμεν πάντως….

Σχέδιο

Εν τω μεταξύ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η κυβερνητική πλειοψηφία «παίζει άμυνα» για να μπορέσει να ελέγξει την λίστα των μαρτύρων. Προφανώς σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου έχουν έναν ορισμένο σχεδιασμό. Μία παράμετρος αυτού του σχεδιασμού είναι ορισμένοι από αυτούς που προτείνει η αντιπολίτευση να προλάβει ο εισαγγελέας να τους αποδώσει κατηγορία. Κι έτσι να μην μπορέσουν να μαρτυρήσουν – διότι μπορεί να αυτοενοχοποιηθούν. Αυτή η περίπτωση αφορά κυρίως τον επιλεγόμενο και «Φραπέ», σύντεκνο του πρωθυπουργού, τον «Χασάπη», στο κεντρικό σύστημα του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, την κυρία Σεμερτζίδου και διάφορους άλλους οι οποίοι έχουν εκτεθεί στις «επισυνδέσεις»! Και στη σειρά των μαρτύρων υπάρχει με βάση το σχέδιο μία συγκεκριμένη ακολουθία! Και θα την τηρήσουν πάση θυσία….

Σύγκρουση συμφερόντων

Χθες πάντως στην εξεταστική εντυπωσίασε με τα όσα είπε η κυρία Γαργαλάκου, το αφεντικό της Neuropublic, του μόνιμου τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η οποία εταιρεία κατέχει σχεδόν το 40% στη Γαία Επιχειρείν, την άλλη εταιρεία που εμπλέκεται στο θέμα επιδοτήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων, όταν η μία εταιρεία χειρίζεται τα πληροφορικά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άλλη συντονίζει τις δηλώσεις των δικαιούχων πανελλαδικά. Υπονοήθηκε αυτό αλλά δεν ειπώθηκε ξεκάθαρα, γιατί άραγε; Πάντως η μάρτυς δήλωσε πως δεν βλέπει πουθενά πρόβλημα…

Ό,τι δηλώσεις!

Από πού κι ως που ο ηλικιωμένος υβριστής – που έχει ενσωματώσει ως ψυχικά τραύματα ορισμένα πολιτικά γεγονότα… – έγινε πολιτικός αναλυτής; Μα όπως ακριβώς και ο πρώην αστυνομικός συνδικαλιστής έγινε … δημοσιογράφος! Μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην Ελλάδα. Κι ισχύει πάντα η δήλωση του μακαρίτη Γιάννη Τσαρούχη πως «στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις»! Ο λόγος για τον Ανδρέα Δρυμιώτη τον οποίο δεν προστατεύει κανείς και τον αφήνουν να περιφέρεται στα κανάλια… Θλιβερή εικόνα.

Δύσκολη η ισορροπία

Στην Χαριλάου Τρικούπη ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της «δεξιάς» και «αριστερής» ψυχής που κόμματος. Και το «σκληρό ροκ» των τελευταίων εβδομάδων παραπέμπει μάλλον σε έναν ιστορικό «μυστικοσύμβουλο». Τον κ. Κώστα Λαλιώτη! Όμως η ισορροπία είναι δύσκολο πράγμα. Κι όταν κομματικά όργανα δεν λειτουργούν, είναι ακόμη πιο δύσκολα. Οσα δεν λέγονται στους τέσσερις τοίχους, λέγονται δημοσίως. Και μετά αρχίζουν οι «παραφωνίες». Κι είναι δύσκολο να μαζευτούν.

Ο ίδιος;

Βέβαια λέγεται πως ο κ. Ανδρουλάκης στην περίπτωση που κάποιος ξεφύγει πολύ θα τον … «αδειάσουν» επισήμως πριν τον διαγράψουν! Κι επειδή, μου λένε, γίνεται πολύ κουβέντα – το έχει θέσει κατ΄ επανάληψη ο κ. Χάρης Δούκας – να υπάρξει συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά «την πρόταση στο συνέδριο θα την κάνει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης»! Περίεργο μου φαίνεται διότι κάθε τρις και λίγο μου επαναλαμβάνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι κυβερνητικό κόμμα»! Αλλά θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα…