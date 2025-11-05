Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Damage control

Από προχθές το βράδυ όταν τελείωσε η τηλεδιάσκεψη με την κοινοβουλευτική ομάδα σχετικά με το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους έπιασε πανικός. Αρχισαν να παραμιλάνε. Και προχώρησαν – ευλόγως – σε damage control. Να το μαζέψουν όπως – όπως. Και κυρίως να «αγοράσουν» χρόνο και να δουν πως θα το διαχειριστούν. Διότι η έκρηξη της κοινοβουλευτικής ομάδας σ΄ αυτή την διάσταση που έγινε ήταν απρόβλεπτη. Ιδιαίτερα η ένταση ήταν αυτή που τους πανικόβαλε.

Πολλά νεύρα

Πέρασε η προχθεσινή βραδιά μέσα σε εφιάλτες, αν και είχε αρχίσει από προχθές το μεσημέρι να προδιαγράφεται η τύχη του διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ κ. Γρηγόρη Σκλήκα. Δεν σωζόταν πλέον με καμία δύναμη. Και χθες το πρωί ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – ο οποίος ήταν ενημερωμένος και είχε δώσει το «πράσινο φως» για το κλείσιμο των καταστημάτων – έπραξε τα δέοντα. Και να προσθέσω ότι πάλι δεν έμεινε πιατικό στο Μέγαρο – σε πλαστικά σερβίρονται πάλι…

Ρίχνουν τον κ. Σκλήκα στην αρένα

Πρωτίστως ακύρωσε το ταξίδι του στη Κομοτηνή. Στη συνέχεια κάλεσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων – δηλαδή και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος είχε πιεί το «αμίλητο νερό – και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος και ενημερωμένος ήταν και συμφώνησε με τις αποφάσεις του κ. Σκλήκα. Και στη σύσκεψη πήραν τρεις αποφάσεις. Πρώτον, την παραίτηση του κ. Σκλήκα, αλλά είπαν ότι πρέπει να το καλύψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης. Διότι εντάξει το «ιπποδρόμιο» ζητάει «αίμα», αλλά να «κρατήσουμε κι ένα επίπεδο»! Πράγματι ο κ. Μαρινάκης του απέδωσε τις δέουσες τιμές λίγο αργότερα. Μην ανοίξει και τον στόμα του κι έχουμε κι άλλα….

Αναβάλουν την Επιτροπή της Βουλής

Δεύτερον, αναβάλλεται για πιο … πρόσφορο χρόνο η κοινή συνεδρίαση αρμόδιων επιτροπών της Βουλής. Λογικό. Με τέτοια ένταση που επικράτησε στην κοινοβουλευτική ομάδα ποιον θα μπορούσαν να εμπιστευτούν για να στηρίξει την κυβερνητική θέση. Ελα μου ντε, ποιον;

Κι αρχίζουν την προπαγάνδα

Και τρίτον, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου να αποδυθεί σε έναν «μαραθώνιο προπαγάνδας» – η οποία, αν δεν το γνωρίζουν, έχει κοντά πόδια… – για να πείσουν το «πόπολο» ότι το λουκέτο στα καταστήματα της επαρχίας είναι μονόδρομος, αλλιώς θα κλείσει ο οργανισμός! Αυτή είναι η γραμμή του συστήματος. Διότι το πρόβλημα δεν είναι το business plan της διοίκησης, αλλά η επικοινωνία του.

Επιτυχίες

Όταν ανέλαβε ο κ. Σκλήκας βρήκε τα ΕΛΤΑ με 600 καταστήματα και θα απομείνουν σε τρείς από τώρα – τόση είναι παράταση – με 253 καταστήματα! Είναι επιτυχία όπως και να το κάνει κανείς! Εν τω μεταξύ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου κερδίζουν κάθε χρόνο και περισσότερα. Λίγο άδοξο μου φαίνεται το τέλος (;) της καριέρας του Σκλήκα ως διεθνούς μάνατζερ. Αλλά αυτά έχει η ζωή….

Σε σημείο βρασμού

Το μεγάλο τους πρόβλημα όμως είναι πως θα εκτονώσουν την ένταση – που βρίσκεται «στα κόκκινα» – εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μάλλον για προσωπικούς λόγους το τελευταίο διάστημα απουσιάζει των καθηκόντων του ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η ευθύνη έχει πέσει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Νότη Μηταράκη και κυρίως στον πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Ειδικά ο τελευταίος φημίζεται για το «μασάζ» του!

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Αλλά κι αυτή είναι μία δύσκολη «εξίσωση». Διότι το μεγάλο πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι η ραγδαία πτώση των – δημοσκοπικών – ποσοστών του κόμματος. Ως εκ τούτου στις επόμενες εκλογές καμιά πενηνταριά εκ των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας θα την … χαιρετάνε την Βουλή απ΄ το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας. Και το θέμα των ΕΛΤΑ απλώς επικυρώνει όλες αυτές τις δυσοίωνες προβλέψεις. Γι΄ αυτό μην εκπλαγείτε αν επανέλθει ως θέμα γενικότερης συζήτησης από το σύστημα η αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Και στο βάθος ο κ. Σαμαράς

Να σας το πω κι αλλιώς. Ολοι αυτοί του Μεγάρου Μαξίμου δουλεύουν για τον … κ. Αντώνη Σαμαρά! Στις παρεμβάσεις που διέρρευσαν από την διαδικτυακή σύσκεψη, δεν γνωρίζω αν προσέξατε τα όσα είπαν οι κκ Μίλτος Χρυσομάλλης και Ανδρέας Κατσανιώτης. Αν όχι, δώστε τους λίγη μεγαλύτερη προσοχή και θα καταλάβετε τι θέλω να πω….

Αυτός είμαι κι όποιος γουστάρει…

«Αυτός είμαι κι έτσι θα προχωρήσω»! Η αλλιώς και «τα σκυλιά δεμένα»! Μ΄ αυτή την φράση «καθάρισε» στην πρώτη (;) συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε ομάδα ηγετική, ούτε τακτικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, και το συνέδριο την άνοιξη, χωρίς ημερομηνία. Σας το έχω επισημάνει πως ο κ. Ανδρουλάκης παίζει πλέον με το κακό σενάριο, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα είναι τρίτο κόμμα. Κι ως εκ τούτου κάνει διαχείριση της επόμενης ημέρας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πως στο επόμενο συνέδριο θα ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και όλο του το βάρος το ρίχνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να είναι κατά το δυνατόν δική του – όσο γίνεται….