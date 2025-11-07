newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Confidential

Eμπιστευτικά
 07 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, προσωπικά αντιλαμβάνομαι το δράμα που ζει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ελλάδι υποστηρικτές του, που εντελώς ξαφνικά είδαν έναν «κομμουνιστή» και μάλιστα μουσουλμάνο να εκλέγεται δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Τώρα, ανάθεμα κι αν ξέρουν στις ΗΠΑ τι σημαίνει «κομμουνιστής», ωστόσο αυτό δεν είναι της παρούσης. Οκ όμως, το δέχομαι. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι η θέση του αγαπητού Άδωνι, υπουργού Υγείας κιόλας -τρομάρα του- που βγήκε να μας πει ότι είναι υπέρ της οπλοκατοχής στην Ελλάδα, όπως στην Αμερική.

Τα αυτονόητα

Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Εδώ και μέρες όλη η χώρα έχει εστιάσει την προσοχή της στην Κρήτη, εκεί που κάποιοι νομίζουν ότι είναι υπεράνω του νόμου επειδή εδώ και χρόνια έχει καλλιεργηθεί μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη περί «λεβεντιάς». Το να κρατάς Καλάσνικοφ στο σπίτι σου δεν είναι λεβεντιά, είναι καραμπινάτη παρανομία. Όπως και το γεγονός ότι πυροβολείς άσκοπα και πως η ανοησία σου μπορεί να στείλει στον άλλο κόσμο κάποιο συνάνθρωπό σου. Εδώ βέβαια έγινε κάτι χειρότερο. Εκπρόσωποι δύο οικογενειών είπαν να καθαρίσουν με τα όπλα, με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα. Και συζητάμε ακόμη τα αυτονόητα…

Βλακεία απύθμενη

Βέβαια όταν έχεις υπουργούς σαν τον Άδωνι που βγαίνουν και δηλώνουν θαυμαστές του αμερικανικού μοντέλου «αυτοπροστασίας», δεν μπορείς να περιμένεις και σπουδαία πράγματα. Έχεις φαληρίσει ως κοινωνία, όπως ακριβώς και οι ΗΠΑ που στο συγκεκριμένο τομέα μετράει άπειρους νεκρούς, συχνές αιματοχυσίες και ανείπωτες τραγωδίες ειδικά σε σχολεία. Αυτά προφανώς τα αγνοεί ο υπουργός Υγείας ή του είναι αδιάφορα. Σε κάθε περίπτωση κι επειδή έχω κουραστεί με την απύθμενη βλακεία κάποιων, σταματώ εδώ. Επιστρέφω στην εκλογή Μαμντάνι.

«First we take Manhattan»

Μου έλεγε φίλος πως τις τελευταίες μέρες, λόγω των εξελίξεων έχει επανέλθει στο μουσικό προσκήνιο ο … Leonard Cohen! Και μετά από την εμφανή απορία στο πρόσωπο μου, εξήγησε πως «όχι γενικά ο Leonard Cohen, αλλά ένα συγκεκριμένο τραγούδι του». Ποιος είναι αυτό; Μα ποιο άλλο, το «First we take Manhattan». Κι ο στίχος που είναι «όλα τα λεφτά», είναι ο εξής: «Πρώτα παίρνουμε το Μανχάταν, μετά παίρνουμε το Βερολίνο»! Και περιττό να σας πως ο ινδός και νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, είναι το θέμα που συζητείται από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μέχρι το τελευταίο άκρο της αριστεράς. Με διαφορετικές προσεγγίσεις ο καθένας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αρχισε να γεμίζει ο δρόμος…

Χθες κι ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος  απολάμβανε ως οικοδεσπότης το κλιμάκιο της αμερικανικής κυβέρνησης στην Αθήνα – με την σκέψη του να πετάει στην Ουάσιγκτον… – το κέντρο της Αθήνας γέμισε από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους διαδηλωτές. Ηταν το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – φοιτητές, μαθητές και διδακτικό προσωπικό. Κι η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη! Την άλλη εβδομάδα όμως είναι τα … καλύτερα! Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και το ραντεβού τους είναι στην πλατεία Βάθη – δεν γνωρίζω αν μετά θα θελήσουν να κάνουν καμιά βόλτα κι από το Σύνταγμα. Οχι τίποτ΄ άλλο, αλλά για να ξεμουδιάσουν!

Θα τα δώσουν

Και για να το προλάβει το κακό το Μέγαρο Μαξίμου έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη να δηλώσει πως εντός του Νοεμβρίου θα δοθούν τα χρήματα των επιδοτήσεων – ίσως και περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ. Ήρθε κι επίτροπος χθες, τα είπανε και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη – λίγο ακόμη και θα τον μπέρδευε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω της παθιασμένης ενασχόλησης του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι όχι λόγω άλλων κοινών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών….

Αρχισαν οι ερωτήσεις

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ – που δεν πρόκειται να εκτονωθεί, όσες προσπάθειες κι αν καταβάλει το Μαξίμου! – μου θυμίζει το γνωστό παράδειγμα για την θεωρία του χάους. Το πέταγμα της πεταλούδας στην Κίνα, προκαλεί κατακλυσμούς στην Ευρώπη! Εν προκειμένω όχι στην Ευρώπη, αλλά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι «συνήθεις ύποπτοι» αντάρτες της κοινοβουλευτικής ομάδας συνυπέγραψαν – 11 τον αριθμό – κοινή ερώτηση σχετικά με την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους. Η εν λόγω ομάδα αποτελείται από γνωστούς καραμανλικούς και σαμαρικούς βουλευτές. Η δεύτερη κίνηση που ετοιμάζεται είναι μία δεύτερη (;) ομάδα να καταθέσει ερώτηση για τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μην κλείσουν σε πολλά επαρχιακά μέρη. Κι εκεί βεβαίως θα ακουστούν πολλά και διάφορα – εννοώ στη συζήτηση της ερώτησης. Το σχέδιο το αποκάλυψαν προχθές «Τα Νέα» με ονόματα και διευθύνσεις – κι εγώ σας το είχα υπονοήσει από την πρώτη στιγμή, που έσκασε το θέμα στο αέρα….

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προβλήματα!

Παρ΄ όλα αυτά εγώ σκέφτομαι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο άνθρωπος πρέπει να περνάει δύσκολες μέρες. Να σκεφτείτε ότι μεταξύ των 204 καταστημάτων στα οποία θα μπει λουκέτο, περιλαμβάνονται πρωτίστως το Μέτσοβο κι ορισμένα άλλα κεφαλοχώρια (Καλπάκι κλπ). Το κλείσιμο όμως του καταστήματος του Μετσόβου είναι βαρύ κι ασήκωτο. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αθεόφοβοι δεν έχουν «ιερό και όσιο»! Από εκεί έλκει την πολιτική του καταγωγή – είναι η έδρα του Ιδρύματος Αβέρωφ. Και τι να κάνει, πως να το παλέψει; Πως θα το επισκεφτεί; Υποθέτω ότι θα είναι όλη την μέρα στα τηλέφωνα. Δύσκολη η εξίσωση. Εχει την αμέριστη συμπαράσταση μου….

Ηταν ευτυχείς με τον κ. Αυγενάκη

Κι ενώ στη συζήτηση της Ολομέλειας οι κυβερνητικοί «κατατρόπωναν» την αντιπολίτευση σχετικά με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ, σε μία διπλανή αίθουσα οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαν χάσει την μιλιά τους! Δέχθηκαν γκολ από το σημείο της σέντρας και μάλιστα στο γάμα! Εννοώ την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχθές είχε κληθεί ως μάρτυρας ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης – γνωστός και μη εξαιρετέος! Κι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οι «πηγές» της μετά από την  πεντάωρη κατάθεση εξέδωσαν μία διθυραμβική ανακοίνωση για το πόσο ωραία τα είπε ο πρώην υπουργός. Ηταν ευτυχισμένοι!

Εφαγαν γκολ από τον κ. Γεωργαντά!

Μέχρι που χθες κάθισε στη θέση του μάρτυρα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Γεωργαντάς και σήκωσαν … «μαύρα πανιά»! Τον έδωσε κανονικά τον κ. Αυγενάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος ήθελε να βγάλει από την μέση τους τεχνικούς συμβούλους και να κάνει την δουλειά τους ο ίδιος ο οργανισμός. Και για ένα χρόνο τα κατάφερε. Μετά όμως τον «αποκαθήλωσαν» και ήρθε ο κ. Αυγενάκης και οι τεχνικοί σύμβουλοι επανήλθαν «μετά δόξης και τιμής»! Και φυσικά πληρώθηκαν και τα «κόκκινα» ΑΦΜ – όχι παίζουμε. Μάλιστα η πλειοψηφία της Επιτροπής έπαθε τέτοια ήττα που το μόνο που έκανε ήταν να «πλακωθεί» με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ! Περιμένω με αγωνία την κατάθεση του κ. Μάκη Βορίδη…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά
in Confidential 21.10.25

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά
in Confidential 20.10.25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Μετεξεταστέος ο λαός δεν κατάλαβε ούτε τα μέτρα τα ευνοϊκά, ούτε πόσο καλή είναι η 13ωρη δουλειά και αν η Ιθάκη αργήσει να φανεί, να δεις που και η σιδερένια μπάλα στο πόδι θα του θα του κακοφανεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο