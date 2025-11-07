Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, προσωπικά αντιλαμβάνομαι το δράμα που ζει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ελλάδι υποστηρικτές του, που εντελώς ξαφνικά είδαν έναν «κομμουνιστή» και μάλιστα μουσουλμάνο να εκλέγεται δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Τώρα, ανάθεμα κι αν ξέρουν στις ΗΠΑ τι σημαίνει «κομμουνιστής», ωστόσο αυτό δεν είναι της παρούσης. Οκ όμως, το δέχομαι. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι η θέση του αγαπητού Άδωνι, υπουργού Υγείας κιόλας -τρομάρα του- που βγήκε να μας πει ότι είναι υπέρ της οπλοκατοχής στην Ελλάδα, όπως στην Αμερική.

Τα αυτονόητα

Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Εδώ και μέρες όλη η χώρα έχει εστιάσει την προσοχή της στην Κρήτη, εκεί που κάποιοι νομίζουν ότι είναι υπεράνω του νόμου επειδή εδώ και χρόνια έχει καλλιεργηθεί μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη περί «λεβεντιάς». Το να κρατάς Καλάσνικοφ στο σπίτι σου δεν είναι λεβεντιά, είναι καραμπινάτη παρανομία. Όπως και το γεγονός ότι πυροβολείς άσκοπα και πως η ανοησία σου μπορεί να στείλει στον άλλο κόσμο κάποιο συνάνθρωπό σου. Εδώ βέβαια έγινε κάτι χειρότερο. Εκπρόσωποι δύο οικογενειών είπαν να καθαρίσουν με τα όπλα, με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα. Και συζητάμε ακόμη τα αυτονόητα…

Βλακεία απύθμενη

Βέβαια όταν έχεις υπουργούς σαν τον Άδωνι που βγαίνουν και δηλώνουν θαυμαστές του αμερικανικού μοντέλου «αυτοπροστασίας», δεν μπορείς να περιμένεις και σπουδαία πράγματα. Έχεις φαληρίσει ως κοινωνία, όπως ακριβώς και οι ΗΠΑ που στο συγκεκριμένο τομέα μετράει άπειρους νεκρούς, συχνές αιματοχυσίες και ανείπωτες τραγωδίες ειδικά σε σχολεία. Αυτά προφανώς τα αγνοεί ο υπουργός Υγείας ή του είναι αδιάφορα. Σε κάθε περίπτωση κι επειδή έχω κουραστεί με την απύθμενη βλακεία κάποιων, σταματώ εδώ. Επιστρέφω στην εκλογή Μαμντάνι.

«First we take Manhattan»

Μου έλεγε φίλος πως τις τελευταίες μέρες, λόγω των εξελίξεων έχει επανέλθει στο μουσικό προσκήνιο ο … Leonard Cohen! Και μετά από την εμφανή απορία στο πρόσωπο μου, εξήγησε πως «όχι γενικά ο Leonard Cohen, αλλά ένα συγκεκριμένο τραγούδι του». Ποιος είναι αυτό; Μα ποιο άλλο, το «First we take Manhattan». Κι ο στίχος που είναι «όλα τα λεφτά», είναι ο εξής: «Πρώτα παίρνουμε το Μανχάταν, μετά παίρνουμε το Βερολίνο»! Και περιττό να σας πως ο ινδός και νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, είναι το θέμα που συζητείται από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μέχρι το τελευταίο άκρο της αριστεράς. Με διαφορετικές προσεγγίσεις ο καθένας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αρχισε να γεμίζει ο δρόμος…

Χθες κι ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος απολάμβανε ως οικοδεσπότης το κλιμάκιο της αμερικανικής κυβέρνησης στην Αθήνα – με την σκέψη του να πετάει στην Ουάσιγκτον… – το κέντρο της Αθήνας γέμισε από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους διαδηλωτές. Ηταν το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – φοιτητές, μαθητές και διδακτικό προσωπικό. Κι η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη! Την άλλη εβδομάδα όμως είναι τα … καλύτερα! Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και το ραντεβού τους είναι στην πλατεία Βάθη – δεν γνωρίζω αν μετά θα θελήσουν να κάνουν καμιά βόλτα κι από το Σύνταγμα. Οχι τίποτ΄ άλλο, αλλά για να ξεμουδιάσουν!

Θα τα δώσουν

Και για να το προλάβει το κακό το Μέγαρο Μαξίμου έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη να δηλώσει πως εντός του Νοεμβρίου θα δοθούν τα χρήματα των επιδοτήσεων – ίσως και περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ. Ήρθε κι επίτροπος χθες, τα είπανε και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη – λίγο ακόμη και θα τον μπέρδευε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω της παθιασμένης ενασχόλησης του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι όχι λόγω άλλων κοινών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών….

Αρχισαν οι ερωτήσεις

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ – που δεν πρόκειται να εκτονωθεί, όσες προσπάθειες κι αν καταβάλει το Μαξίμου! – μου θυμίζει το γνωστό παράδειγμα για την θεωρία του χάους. Το πέταγμα της πεταλούδας στην Κίνα, προκαλεί κατακλυσμούς στην Ευρώπη! Εν προκειμένω όχι στην Ευρώπη, αλλά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι «συνήθεις ύποπτοι» αντάρτες της κοινοβουλευτικής ομάδας συνυπέγραψαν – 11 τον αριθμό – κοινή ερώτηση σχετικά με την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους. Η εν λόγω ομάδα αποτελείται από γνωστούς καραμανλικούς και σαμαρικούς βουλευτές. Η δεύτερη κίνηση που ετοιμάζεται είναι μία δεύτερη (;) ομάδα να καταθέσει ερώτηση για τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μην κλείσουν σε πολλά επαρχιακά μέρη. Κι εκεί βεβαίως θα ακουστούν πολλά και διάφορα – εννοώ στη συζήτηση της ερώτησης. Το σχέδιο το αποκάλυψαν προχθές «Τα Νέα» με ονόματα και διευθύνσεις – κι εγώ σας το είχα υπονοήσει από την πρώτη στιγμή, που έσκασε το θέμα στο αέρα….

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προβλήματα!

Παρ΄ όλα αυτά εγώ σκέφτομαι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο άνθρωπος πρέπει να περνάει δύσκολες μέρες. Να σκεφτείτε ότι μεταξύ των 204 καταστημάτων στα οποία θα μπει λουκέτο, περιλαμβάνονται πρωτίστως το Μέτσοβο κι ορισμένα άλλα κεφαλοχώρια (Καλπάκι κλπ). Το κλείσιμο όμως του καταστήματος του Μετσόβου είναι βαρύ κι ασήκωτο. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αθεόφοβοι δεν έχουν «ιερό και όσιο»! Από εκεί έλκει την πολιτική του καταγωγή – είναι η έδρα του Ιδρύματος Αβέρωφ. Και τι να κάνει, πως να το παλέψει; Πως θα το επισκεφτεί; Υποθέτω ότι θα είναι όλη την μέρα στα τηλέφωνα. Δύσκολη η εξίσωση. Εχει την αμέριστη συμπαράσταση μου….

Ηταν ευτυχείς με τον κ. Αυγενάκη

Κι ενώ στη συζήτηση της Ολομέλειας οι κυβερνητικοί «κατατρόπωναν» την αντιπολίτευση σχετικά με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ, σε μία διπλανή αίθουσα οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαν χάσει την μιλιά τους! Δέχθηκαν γκολ από το σημείο της σέντρας και μάλιστα στο γάμα! Εννοώ την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχθές είχε κληθεί ως μάρτυρας ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης – γνωστός και μη εξαιρετέος! Κι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οι «πηγές» της μετά από την πεντάωρη κατάθεση εξέδωσαν μία διθυραμβική ανακοίνωση για το πόσο ωραία τα είπε ο πρώην υπουργός. Ηταν ευτυχισμένοι!

Εφαγαν γκολ από τον κ. Γεωργαντά!

Μέχρι που χθες κάθισε στη θέση του μάρτυρα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Γεωργαντάς και σήκωσαν … «μαύρα πανιά»! Τον έδωσε κανονικά τον κ. Αυγενάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος ήθελε να βγάλει από την μέση τους τεχνικούς συμβούλους και να κάνει την δουλειά τους ο ίδιος ο οργανισμός. Και για ένα χρόνο τα κατάφερε. Μετά όμως τον «αποκαθήλωσαν» και ήρθε ο κ. Αυγενάκης και οι τεχνικοί σύμβουλοι επανήλθαν «μετά δόξης και τιμής»! Και φυσικά πληρώθηκαν και τα «κόκκινα» ΑΦΜ – όχι παίζουμε. Μάλιστα η πλειοψηφία της Επιτροπής έπαθε τέτοια ήττα που το μόνο που έκανε ήταν να «πλακωθεί» με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ! Περιμένω με αγωνία την κατάθεση του κ. Μάκη Βορίδη…