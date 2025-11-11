newspaper
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Eμπιστευτικά
 11 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λίγη βροχή θα μας σώσει, λένε και φαντάζομαι ότι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη η κυβέρνηση θα ήθελε να ρίχνει… καρέκλες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα αποδειχθούν κομματάκι δύσκολα με τους αγρότες που ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ… Κάπου εκεί έρχεται και η συνέντευξη Σαμαρά και κυρίως τ’ απόνερά της, οι αντιδράσεις βουλευτών και οι διάφορες δηλώσεις, να σαν εκείνη του Μάκη Βορίδη.

Πόντοι

Τι είπε ο τεράστιος Μάκης και τους άφησε όλους σύξυλους; Από τη μια ότι αυτά που έθιξε ο Αντώνης Σαμαράς έχουν απαντηθεί από τη ΝΔ -πόντος για τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Από την άλλη ότι η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει τους γαλάζιους ψηφοφόρους της – πόντος στον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός εξάλλου ήταν αυτός που δήλωσε στον Antenna ότι η ΝΔ σήμερα θυμίζει ένα υβριδικό σημιτικό ΠΑΣΟΚ.

Στασίδι

Το οποίο ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να υπερασπιστεί ο υπουργός Άδωνις. Μην τρελαίνεστε, όχι γενικά το ΠΑΣΟΚ, απλώς τα στελέχη εκείνα που διέπρεψαν επί Σημίτη και σήμερα κάνουν νέα καριέρα στις γραμμές της ΝΔ. Και δεν άντεξε να συμπεριλάβει τον φίλο και συμπαίχτη του στο τένις, Ανδρέα Λοβέρδο, το τελευταίο απόκτημα της Δεξιάς. Πάντως, λατρεμένοι μου, δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί τα σοσιαλιστικά κόμματα πήγαν κατά διαόλου από τις αρχές του 21ου αιώνα ακολουθώντας τα μοντέλα των Σρέντερ και Μπλερ. Έγιναν δεξιότερα των δεξιών, γι΄αυτό και σήμερα το μισό σημιτικό ΠΑΣΟΚ έχει πιάσει στασίδι στο Μαξίμου.

Μπλόκο στον Έβρο

Εις τον Έβρο τώρα, τα τελευταία νέα δεν είναι καλά για την κυβέρνηση. Οι αγρότες αναμενόταν να ξενυχτήσουν στο αεροδρόμιο της πόλης, περιμένοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Λέγεται ότι δεν έχουν ευχάριστες διαθέσεις καθώς δεν έχουν δει φράγκο ούτε αναμένεται να δουν μέχρι το τέλος του μήνα. Οπότε θα θελήσουν να πουν τα παράπονά τους από κοντά. Αν τους αφήσουν τα ΜΑΤ δηλαδή. Δεν σας το κρύβω ότι το κλίμα είναι λίγο πολεμικό και η κατάσταση θυμίζει μπαρούτι…

Περί αυτοδιοίκησης

Γενικότερα πάντως η Αλεξανδρούπολη δεν είναι τόσο τυχερή για την κυβέρνηση. Το Σάββατο ολοκληρώθηκε εκεί το συνέδριο της ΚΕΔΕ και εκεί που είχαμε γαλάζια παντοκρατορία, αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία επικράτησε οριακά έναντι της κίνησης που διοργάνωσε κι έτρεξε ο Χάρης Δούκας. Με απλά λόγια, εκεί που η ΚΕΔΕ ήταν γαλάζια σε απόλυτους αριθμούς, ένοιωσε την ανάσα της αντιπολίτευσης στο σβέρκο της. Αυτό πάντως σημαίνει ότι αλλάζουν τα κόζια στην αυτοδιοίκηση. Κοινώς φαίνεται πως καλλιεργείται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο στην ΚΕΔΕ. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση.

Αναίδεια και απάντηση

Στην Κρήτη βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τα Βορίζια. Κι εκεί, ξαφνικά, βρέθηκε απέναντί του ένας γνωστός απ’ τα παλιά, ο διευθυντής του μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης. Εντάξει, κι άλλους διόρισε αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν τη στήριξαν τόσο απροκάλυπτα όπως ο εν λόγω. Ο κ. Γρυσπολάκης σε ανάρτησή του έγραψε: «Λυπούμαι, που δεν ήμουν παρών, ώστε να του πω πόσο υποκριτής είναι, όταν μέχρι χθες ανακάλυπτε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, μπαζώματα, και από το βήμα της Βουλής μιλούσε για κυβέρνηση εγκληματιών και γαλάζια συμμορία. Ντροπή στον αναιδή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

Κόντρα από παλιά

Η κόντρα Γρυσπολάκη-ΠΑΣΟΚ έρχεται από παλιά. Πριν από λίγα χρόνια ο κ. Γρυσπολάκης είχε προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις όταν πήρε το μέρος των αυτόκλητων πιστολέρο του Έβρου, εκείνων που συλλάμβαναν και κρατούσαν παράνομα μετανάστες, υποκαθιστώντας τις αρχές. Στη συνέχεια και μετά το κράξιμο που έφυγε επιχείρησε να αναθεωρήσει τα όσα δήλωνε, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Τότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την αποπομπή του από το μουσείο Ηρακλείου. Ε, σήμερα ήρθε η ώρα του κ. Γρυσπολάκη να «χτυπήσει»…

Ετοιμάζονται

Ε, και στην Πατησίων, στη Νέα Αριστερά, έχουν διαμορφωθεί όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει η διάσπαση! Η μάλλον οι προϋποθέσεις υπάρχουν – αλλού κοιτάει ο ένας κι αλλού κοιτάει ο άλλος – τώρα φορτίζεται κατάλληλα το κλίμα. Άρχισαν οι εσωκομματικοί τακτικισμοί. Σ΄ αυτά δεν τους πιάνει κανείς…. Εκεί τα σενάρια που παίζουν είναι δύο.

Έναν καλό «ΣΥΡΙΖΑ»

Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής με επικεφαλής τον κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη θέλει να προχωρήσει σε εκλογική – κι όχι μόνο… – συνεργασία με το ΜΕΡΑ25. Κι ίσως και με μία ομάδα οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και προοπτικά να δημιουργηθεί ένας «ΣΥΡΙΖΑ» που θα είναι … «εμβολιασμένος» από τα λάθη του παρελθόντος. Όμως εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος που δεν έχει σταματήσει να υπερασπίζεται τα της θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών. Κι ανεβάζει την πίεση του κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Δεν ξέρω πως θα το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά και τίποτα δεν αποκλείεται….

Όπως – όπως…

Το άλλο σενάριο το παίζει η μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής με επικεφαλής τον κ. Αλέξη Χαρίτση – και την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτοί θέλουν να κινηθούν περίπου σαν τον κ. Σωκράτη Φάμελλο. «Βλέπουν» προς τον Τσίπρα και με κάποιο τρόπο θέλουν να βρεθούν δίπλα του. Το πώς θα γίνει όμως είναι ασαφές. Προς το παρόν τουλάχιστον…. Και τα δύο μέρη αποφάσισαν το συνέδριο να γίνει στο τέλος του Ιανουαρίου του 2026. Κάπου εκεί κοντά φαίνεται πως θα έρθει και το … διαζύγιο. Γιατί ο χρόνος είναι πυκνός.

