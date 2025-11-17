newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Confidential

Eμπιστευτικά
 17 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, από την αλαζονεία του άφταιχτου πρωθυπουργού και της αλάνθαστης κυβέρνησης στην κατανόηση των προβλημάτων του λαού και στην παραδοχή λαθών, μια δημοσκόπηση δρόμος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που καλοπιάνει τώρα και τους γαλάζιους βουλευτές για να μην τις ανάβουνε φωτιές. Ποια είναι τα λάθη όμως δεν λένε. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον Κυριάκο μου και Παύλο Μαρινάκη μου. Ποια είναι τα λάθη; Απροπό βλέποντας τις φωτογραφίες Ζελένσκι – Μητσοτάκη με την αμερικανική παρουσία έντονη, μέρα που ναι σήμερα, τη λεζάντα θα μπορούσε να τη δώσει ο Ασημος (είπαμε ήμουν άγριο νιάτο) πώς το έλεγε; «Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέντη/Μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη»;

Πίσω στο κόμμα!

Συνήθως το κόμμα ως μηχανισμός έχει πολύ συγκεκριμένες χρησιμότητες – πλέον! Η μία αφορά στην προεκλογική περίοδο. Συνήθως εκλογές χωρίς κόμμα δεν γίνεται όσο κι αν είναι … digital η εποχή. Κι η άλλη όταν ένα σύστημα – κυβερνητικό εν προκειμένω… – βρίσκεται σε αποδρομή. Τότε το κόμμα αποκτά ένα ειδικό βάρος – δυσανάλογα πιο σημαντικό απ΄ ότι φαίνεται! Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ως τώρα η Πειραιώς έμοιαζε με … «πάρκινγκ» πρώην κυβερνητικών στελεχών. Και ξαφνικά τις τελευταίες εβδομάδες όλοι το αντιμετωπίζουν ως το … «χρυσό δισκοπότηρο»!

Για την επόμενη μέρα

Σας το έχω πει κατ΄ επανάληψη όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα – δηλαδή για την επομένη των προσεχών εκλογών. Και το κόμμα είναι το πιο αποφασιστικό εργαλείο. Επί του προκειμένου τρέχουν τέσσερις ως γνωστόν – οι κκ Νίκος Δένδιας, Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Αδωνις Γεωργιάδης. Ομως θέλω να σας ενημερώσω ότι νικητής των επικείμενων εσωκομματικών εκλογών και του προσεχούς συνεδρίου, θα είναι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης!

Να ελέγξει τις εξελίξεις

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, απ΄ ότι φαίνεται – και με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία ίσως να είναι και καλύτερα των επόμενων μηνών… – θα καταγράψει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της. Ομως θα είναι πρώτο κόμμα και θα έχει τον κυρίαρχο λόγο για την συγκρότηση κυβέρνησης. Φάνηκε στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή και μάλλον θα συνεχιστεί – το αιφνίδιο φλερτ με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Οχι πως ο πρωθυπουργός ξαφνικά ένιωσε … «δυνατά συναισθήματα» για τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως για να ενισχύσει την τάση της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου στην Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έχει υποσκελιστεί καταφανώς από τον κ. Παύλο Γερουλάνο. Και στην περίπτωση που διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος στην κεντροαριστερά να μην αφήσει περιθώρια στον κ. Ανδρουλάκη – επί ποινή διάσπασης… – να «κοιτάξει προς τα αριστερά. Ο στόχος είναι να δείξει από τώρα με ποιον θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση. Και θα επιδιώξει φυσικά να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός….

Ποιος θα είναι ο «Τζανετάκης» του Κυριάκου;

Ομως δε νομίζω ότι αυτό θα του βγει, όσες προσπάθειες κι αν καταβάλει. Ετσι θα έχουμε μία επανάληψη του Ιουνίου του 1989! Τότε δηλαδή που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τραβήχτηκε πιο πίσω και σχηματίστηκε η κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Τζανή Τζανετάκη και τη συμμετοχή του Συνασπισμού της εποχής. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να παραιτηθεί από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας! Θα ελέγχει το κόμμα και θα προσπαθήσει να ελέγξει και τις μετεκλογικές εξελίξεις. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος θα είναι ο «Τζανετάκης» του κ. Μητσοτάκη; Ο ίδιος επιθυμεί να είναι ο κ. Χατζηδάκης – γι΄ αυτό κι ο αντιπρόεδρος δεν φαίνεται να άγχεται ιδιαίτερα για τις εσωκομματικές εκλογές. Εκτός από τον Βόρειο Τομέα φυσικά που είναι η έδρα του. Κι ο κ. Δένδιας πως θα αντιδράσει; Δεν γνωρίζω κι είναι νωρίς να κάνω την οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ολα τα προηγούμενα που ανέφερα βασίζονται σε πληροφορίες. Τα υπόλοιπα θα είναι σενάρια….

Ιφιγένεια εν … Καρδίτσα

Πως θα σας φαινόταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας στον ρόλο της … Ιφιγένειας εν Αυλίδι; Εντάξει καταλαβαίνω πως δεν ταιριάζει καθόλου η Ιφιγένεια στον … σωματότυπο κι επιπλέον είναι … ακάλυπτος! Ομως προκειμένου να πνεύσει «ούριος άνεμος» για την κυβέρνηση ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης – ως άλλος Αγαμέμνονας – φέρεται διατεθειμένος όχι στην Αυλίδα, αλλά στην πλατεία Βάθη. Ολα αυτά όμως μετά από τις πληρωμές των αγροτών από τις οφειλόμενες επιδοτήσεις και αφού έχει σταλεί – επιτέλους! – στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε για να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το κακό παρελθόν. Πόσο μάλλον που απ΄ ότι λέγεται ο κ. Τσιάρας είναι μεταξύ αυτών που «ακούγονται» στις νόμιμες επισυνδέσεις!

Για τη σωτηρία του

Οι σχέσεις του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι είναι, αν μη τι άλλο, ο ορισμός της μυστικής διπλωματίας! Ουδείς γνωρίζει τι έχει συμφωνηθεί και τι ακριβώς συμβαίνει. Κι η Ελλάδα έχει χωθεί βαθιά στον ρωσο – ουκρανικό πόλεμο. Χθες πάντως ο Κυριάκος ήταν πολύ χαρούμενος. Κι ένας από τους λόγους ήταν ότι στις συζητήσεις ενεπλάκη και η αμερικανίδα πρέσβειρα κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δηλαδή οι συζητήσεις Μητσοτάκη – Ζελένσκι ήταν υπό την «αιγίδα» της κυρίας Γκιλφόιλ. Εντάξει, είναι σαφές ο Κυριάκος μας κάνει ότι περνά από το χέρι του για να χτυπήσει το τηλέφωνο από την Ουάσιγκτον. Θεωρεί ότι το πολιτικό του μέλλον εξαρτάται από το τηλεφώνημα – και κατά συνέπεια από την συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ως εκ τούτου δεν ορρωδεί προ ουδενός….

Ρευστότητα και φιλοδοξίες

Κινητικότητα παρατηρείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Κυρίως μεταξύ των «δελφίνων του κ. Ανδρουλάκη. Φαίνεται ο κερδισμένος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Παύλος Γερουλάνος. Μιλάει λίγο και ο λόγος του είναι πιο «μεστός». Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου κινείται πιο «ενωτικά» μεταξύ των διαδόχων του κ. Ανδρουλάκη και μου λένε πως ετοιμάζει «πλατφόρμα» για το συνέδριο, με την οποία μπορεί να διεισδύσει και στην «περιοχή» του προέδρου του κόμματος. Ο κ. Χάρης Δούκας που είναι διαρκώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημοσιότητα, λένε πως καταγράφει απώλειες. Ενώ αποστασιοποιημένος έναντι του Δημάρχου Αθηναίων εμφανίζεται και ο υποστηρικτής του στις εσωκομματικές εκλογές κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης. Βασικός πάντως ανταγωνιστής του κ. Ανδρουλάκη εν προκειμένω εμφανίζεται ο κ. Γερουλάνος! Ολα αυτά βέβαια χωρίς να εμφανιστεί στο «προσκήνιο» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Η ρευστότητα πάντως που επικρατεί στην κεντροαριστερά είναι εντυπωσιακή…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
Tech διχασμός 17.11.25

Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Η Apple προωθεί ένα νέο μινιμαλιστικό τσαντάκι για iPhone, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, τον οίκο μόδας πίσω από τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Ο Λουίς Σουάρες εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη σκληρή παιδική του ηλικία, τις θυσίες που έκανε και τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο