Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, από την αλαζονεία του άφταιχτου πρωθυπουργού και της αλάνθαστης κυβέρνησης στην κατανόηση των προβλημάτων του λαού και στην παραδοχή λαθών, μια δημοσκόπηση δρόμος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που καλοπιάνει τώρα και τους γαλάζιους βουλευτές για να μην τις ανάβουνε φωτιές. Ποια είναι τα λάθη όμως δεν λένε. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον Κυριάκο μου και Παύλο Μαρινάκη μου. Ποια είναι τα λάθη; Απροπό βλέποντας τις φωτογραφίες Ζελένσκι – Μητσοτάκη με την αμερικανική παρουσία έντονη, μέρα που ναι σήμερα, τη λεζάντα θα μπορούσε να τη δώσει ο Ασημος (είπαμε ήμουν άγριο νιάτο) πώς το έλεγε; «Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέντη/Μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη»;

Πίσω στο κόμμα!

Συνήθως το κόμμα ως μηχανισμός έχει πολύ συγκεκριμένες χρησιμότητες – πλέον! Η μία αφορά στην προεκλογική περίοδο. Συνήθως εκλογές χωρίς κόμμα δεν γίνεται όσο κι αν είναι … digital η εποχή. Κι η άλλη όταν ένα σύστημα – κυβερνητικό εν προκειμένω… – βρίσκεται σε αποδρομή. Τότε το κόμμα αποκτά ένα ειδικό βάρος – δυσανάλογα πιο σημαντικό απ΄ ότι φαίνεται! Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ως τώρα η Πειραιώς έμοιαζε με … «πάρκινγκ» πρώην κυβερνητικών στελεχών. Και ξαφνικά τις τελευταίες εβδομάδες όλοι το αντιμετωπίζουν ως το … «χρυσό δισκοπότηρο»!

Για την επόμενη μέρα

Σας το έχω πει κατ΄ επανάληψη όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα – δηλαδή για την επομένη των προσεχών εκλογών. Και το κόμμα είναι το πιο αποφασιστικό εργαλείο. Επί του προκειμένου τρέχουν τέσσερις ως γνωστόν – οι κκ Νίκος Δένδιας, Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Αδωνις Γεωργιάδης. Ομως θέλω να σας ενημερώσω ότι νικητής των επικείμενων εσωκομματικών εκλογών και του προσεχούς συνεδρίου, θα είναι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης!

Να ελέγξει τις εξελίξεις

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, απ΄ ότι φαίνεται – και με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία ίσως να είναι και καλύτερα των επόμενων μηνών… – θα καταγράψει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της. Ομως θα είναι πρώτο κόμμα και θα έχει τον κυρίαρχο λόγο για την συγκρότηση κυβέρνησης. Φάνηκε στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή και μάλλον θα συνεχιστεί – το αιφνίδιο φλερτ με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Οχι πως ο πρωθυπουργός ξαφνικά ένιωσε … «δυνατά συναισθήματα» για τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως για να ενισχύσει την τάση της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου στην Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έχει υποσκελιστεί καταφανώς από τον κ. Παύλο Γερουλάνο. Και στην περίπτωση που διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος στην κεντροαριστερά να μην αφήσει περιθώρια στον κ. Ανδρουλάκη – επί ποινή διάσπασης… – να «κοιτάξει προς τα αριστερά. Ο στόχος είναι να δείξει από τώρα με ποιον θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση. Και θα επιδιώξει φυσικά να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός….

Ποιος θα είναι ο «Τζανετάκης» του Κυριάκου;

Ομως δε νομίζω ότι αυτό θα του βγει, όσες προσπάθειες κι αν καταβάλει. Ετσι θα έχουμε μία επανάληψη του Ιουνίου του 1989! Τότε δηλαδή που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τραβήχτηκε πιο πίσω και σχηματίστηκε η κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Τζανή Τζανετάκη και τη συμμετοχή του Συνασπισμού της εποχής. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να παραιτηθεί από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας! Θα ελέγχει το κόμμα και θα προσπαθήσει να ελέγξει και τις μετεκλογικές εξελίξεις. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος θα είναι ο «Τζανετάκης» του κ. Μητσοτάκη; Ο ίδιος επιθυμεί να είναι ο κ. Χατζηδάκης – γι΄ αυτό κι ο αντιπρόεδρος δεν φαίνεται να άγχεται ιδιαίτερα για τις εσωκομματικές εκλογές. Εκτός από τον Βόρειο Τομέα φυσικά που είναι η έδρα του. Κι ο κ. Δένδιας πως θα αντιδράσει; Δεν γνωρίζω κι είναι νωρίς να κάνω την οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ολα τα προηγούμενα που ανέφερα βασίζονται σε πληροφορίες. Τα υπόλοιπα θα είναι σενάρια….

Ιφιγένεια εν … Καρδίτσα

Πως θα σας φαινόταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας στον ρόλο της … Ιφιγένειας εν Αυλίδι; Εντάξει καταλαβαίνω πως δεν ταιριάζει καθόλου η Ιφιγένεια στον … σωματότυπο κι επιπλέον είναι … ακάλυπτος! Ομως προκειμένου να πνεύσει «ούριος άνεμος» για την κυβέρνηση ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης – ως άλλος Αγαμέμνονας – φέρεται διατεθειμένος όχι στην Αυλίδα, αλλά στην πλατεία Βάθη. Ολα αυτά όμως μετά από τις πληρωμές των αγροτών από τις οφειλόμενες επιδοτήσεις και αφού έχει σταλεί – επιτέλους! – στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε για να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το κακό παρελθόν. Πόσο μάλλον που απ΄ ότι λέγεται ο κ. Τσιάρας είναι μεταξύ αυτών που «ακούγονται» στις νόμιμες επισυνδέσεις!

Για τη σωτηρία του

Οι σχέσεις του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι είναι, αν μη τι άλλο, ο ορισμός της μυστικής διπλωματίας! Ουδείς γνωρίζει τι έχει συμφωνηθεί και τι ακριβώς συμβαίνει. Κι η Ελλάδα έχει χωθεί βαθιά στον ρωσο – ουκρανικό πόλεμο. Χθες πάντως ο Κυριάκος ήταν πολύ χαρούμενος. Κι ένας από τους λόγους ήταν ότι στις συζητήσεις ενεπλάκη και η αμερικανίδα πρέσβειρα κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δηλαδή οι συζητήσεις Μητσοτάκη – Ζελένσκι ήταν υπό την «αιγίδα» της κυρίας Γκιλφόιλ. Εντάξει, είναι σαφές ο Κυριάκος μας κάνει ότι περνά από το χέρι του για να χτυπήσει το τηλέφωνο από την Ουάσιγκτον. Θεωρεί ότι το πολιτικό του μέλλον εξαρτάται από το τηλεφώνημα – και κατά συνέπεια από την συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ως εκ τούτου δεν ορρωδεί προ ουδενός….

Ρευστότητα και φιλοδοξίες

Κινητικότητα παρατηρείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Κυρίως μεταξύ των «δελφίνων του κ. Ανδρουλάκη. Φαίνεται ο κερδισμένος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Παύλος Γερουλάνος. Μιλάει λίγο και ο λόγος του είναι πιο «μεστός». Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου κινείται πιο «ενωτικά» μεταξύ των διαδόχων του κ. Ανδρουλάκη και μου λένε πως ετοιμάζει «πλατφόρμα» για το συνέδριο, με την οποία μπορεί να διεισδύσει και στην «περιοχή» του προέδρου του κόμματος. Ο κ. Χάρης Δούκας που είναι διαρκώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημοσιότητα, λένε πως καταγράφει απώλειες. Ενώ αποστασιοποιημένος έναντι του Δημάρχου Αθηναίων εμφανίζεται και ο υποστηρικτής του στις εσωκομματικές εκλογές κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης. Βασικός πάντως ανταγωνιστής του κ. Ανδρουλάκη εν προκειμένω εμφανίζεται ο κ. Γερουλάνος! Ολα αυτά βέβαια χωρίς να εμφανιστεί στο «προσκήνιο» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Η ρευστότητα πάντως που επικρατεί στην κεντροαριστερά είναι εντυπωσιακή…