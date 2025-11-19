Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η προοδευτική αντιπολίτευση βρίσκεται κυριολεκτικά στον εσωκομματικό της κόσμο και αδυνατεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει εκεί έξω. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος -και λογικό είναι, δεν είναι χαζός ο άνθρωπος- και κάπως έτσι τα κουτσοβουλεύει και πετάει και το παραμύθι, «μετά από μένα το χάος». Το γεγονός βέβαια ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις η πλειονότητα των πολιτών επιλέγει το χάος, δείχνει το βάθος του βαρελιού στο οποίο έχουμε πέσει ως κοινωνία, αλλά και φωτίζει πανηγυρικά την αδυναμία της αντιπολίτευσης να εμπνεύσει.

Ερωτήματα

Δέχομαι ουκ ολίγα τηλεφωνήματα εδώ και δύο μέρες από φίλους νομικούς, κάποιοι εκ των οποίων δεν είχαν το θάρρος κι έβαλαν τις συζύγους τους να με καλέσουν. Γνωρίζουν ότι έχω κάποια κονέ στο Μαξίμου και επιθυμούν διακαώς να μάθουν τί ακριβώς πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν αστυνομική προστασία στα γραφεία τους όπως ο φίλτατος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Συνέταιροι

Σε περίπτωση που δεν τα μάθατε αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον 4 αστυνομικοί και κάποιοι άλλοι σε περιπολία φυλάσσουν το δικηγορικό γραφείο του πρωθυπουργικού ανιψιού στα Ιωάννινα. Ξέρετε την εταιρεία που άνοιξε με το άλλο το πρώην καμάρι της ΝΔ, τον κ. Πάτσιο. Δεν σας λέει κάτι το όνομα; Ο βουλευτής ντε με τα κόκκινα δάνεια και τις συμβάσεις των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με τα ΕΛΤΑ; Ποιό υπήρξε το κοινό τους χαρακτηριστικό; Ότι τους άδειασε, μόλις είδε τα σκούρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος και τους έστειλε σπίτι τους.

Γιατί;

Επανέρχομαι όμως στο θέμα μας και στην αποκάλυψη των αστυνομικών που φυλάττουν το δικηγορικό τους γραφείο. Έχει να μας πει κάτι επ’ αυτού η αστυνομική διεύθυνση της πόλης; Ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Προστασίας του Πολίτη; Ρωτάνε οι φορολογούμενοι στο δρόμο; Για ποιους λόγους έχει φρουρά ο κ. Δημητριάδης;

Μαθήματα δημοκρατίας!

Το έβλεπα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Όπως είναι γνωστό την Κυριακή η Νέα Δημοκρατία πρόκειται να εκλέξει τις ηγεσίες στις τοπικές της οργανώσεις και αντιπροσώπους για το επόμενο συνέδριο. Ωραία; Ωραία! Παρακάμπτω και θα αναφερθώ παρακάτω στο θέμα των τοπικών οργανώσεων. Το γεγονός που με έκανε να τρίβω τα μάτια μου είναι στο θέμα των αντιπροσώπων. Προσέξτε από τις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής πρόκειται να εκλεγούν 1.000 σύνεδροι, όμως οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου θα είναι 5.000. Οι υπόλοιποι 4.000 θα είναι …ex officio! Δηλαδή διορισμένοι! Άρα τι νόημα έχει να ψηφίσει κανείς για αντιπροσώπους, όταν η «τράπουλα» του συνεδρίου θα είναι «σημαδεμένη»;

Ex officio και τα … «σκυλιά δεμένα»

Θέλετε και το πιο ωραίο; Από το συνέδριο θα εκλεγεί η Πολιτική Επιτροπή. Τα 150 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θα εκλεγούν από τη «σημαδεμένη» σύνθεση του συνεδρίου και τα άλλα … 350 μέλη θα είναι ex officio! Η αποθέωση της δημοκρατίας! Δηλαδή το συνέδριο δεν είναι τίποτα άλλο από μία σύναξη εκλεκτών απ΄ όσους έχουν απομείνει στον κομματικό οργανισμό, στους οποίους θα κάνει μία ομιλία ο ηγεμόνας του κόμματος. Εν προκειμένω ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά θα διαλυθούν ησύχως! Όταν σας λέω ότι οι άνθρωποι δεν παίζονται δεν με πιστεύετε.

Και κατηγορούσαν τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ

Κι όχι τίποτ΄ άλλο αλλά κορόιδευαν και διασκέδαζαν με τον ΣΥΡΙΖΑ τα παλιά χρόνια, που μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για πολλά, αλλά όχι για έλλειμμα δημοκρατίας. Θυμάστε τι έλεγαν για τις συνιστώσες, που βεβαίως υπήρχαν – άλλο το γεγονός ότι υπήρχε πρόβλημα … συνισταμένων! Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα….

Ευτυχώς…

Τώρα για τις εκλογή των τοπικών ηγεσιών, όσους ρώτησα για να γίνω σοφότερος απλώς γελούσαν. Πρόκειται για κάτι τοπικούς «παραγονταραίους» και «παρατρεχάμενους» τοπικών βουλευτών, που όμως αδυνατούν να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις. Τέτοια συμμετοχή! Ευτυχώς, μου έλεγαν, που οι εκλογές θα γίνουν ηλεκτρονικά και έτσι θα μπορέσουν να κάνουν τα … «μαγικά» τους για να απογειώσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών. Αυτά μου είπαν, αυτά σας λέω.

Υποτονικά

Μάλιστα πρόσθεσαν χαρακτηριστικά ότι «ευτυχώς που ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από τη βάση για να μπορούμε να παρουσιάσουμε μία στοιχειώδη επίφαση δημοκρατίας»! Επειδή όμως η «τράπουλα» είναι «σημαδεμένη» από τους «δελφίνους» του κ. Μητσοτάκη άλλοι κινούνται υποτονικά κι άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου. Και δεν αναφέρομαι στον κ. Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ως αουτσάιντερ της εσωκομματικής «κούρσας» πάντα χρειάζεται ένα ορισμένο αριθμό ψήφων για να είναι υποψήφιος. Και φυσικά μέσα στο παιχνίδι – για να μπορεί να διαπραγματεύεται.

Στέλνουν μηνύματα

Η Λάουρα τους έχει κάνει τα «νεύρα τσατάλια» με τη – δεύτερη – δικογραφία, που όλο έρχεται κι ακόμη δεν έχει φανεί. Τελευταία παρατηρώ ορισμένες διαρροές από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, του στυλ: μην τυχόν και την στείλει στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού! Διότι λένε οι διαρροές, ότι αν αυτό συμβεί θα πρόκειται για casus belli ή αλλιώς «θα γίνουμε από δυο χωριά χωριάτες»! Είναι αλήθεια ότι το φοβούνται το κακό. Εχω όμως την υποψία ότι αν βάλουν την κυρία Σοφία Βούλτεψη να δώσει ακόμη κάνα – δυο συνεντεύξεις με τις οποίες θα την καλεί «να σηκωθεί να φύγει, να πάει στη Ρουμανία», τότε το κακό – νομίζω – πως θα γίνει πραγματικότητα….

Ο κ. Γεωργιάδης στο … δρόμο!

Ο φίλος μου ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι άνθρωπος ειλικρινής! Χθες δήλωσε πως οι νοσηλευτές του ΕΣΥ υποαμείβονται! Εχω την εντύπωση πως θα είναι μαζί τους στην επόμενη πορεία έξω από το υπουργείο Υγείας και θα ζητά να συναντήσει τον … υπουργό για να του τα πει «χύμα και τσουβαλάτα» – όπως το συνηθίζει! Ετσι δεν είναι;

Στο μάτι η κυρία Τυχεροπούλου

Τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι με κάθε τρόπο να καταστεί αναξιόπιστη η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, που είναι επιστημονική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διότι αν την καταστήσουν αναξιόπιστη θα ρίξουν και τις καταγγελίες που βαρύνουν την κυβέρνηση. Ετσι κάνουν διάφορες «ταρζανιές» και αλχημείες, με διάφορους μάρτυρες, προκειμένου να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ως τώρα όμως δεν τα έχουν καταφέρει απ΄ ότι φαίνεται. Θα δούμε στη συνέχεια….

Ποιοι θα είναι στο νυμφώνα;

Εν τω μεταξύ λίγες μέρες απέμειναν μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου – «Ιθάκη» – του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και το ενδιαφέρον κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Εντάξει το «τροφοδοτεί» και ο ίδιος με τις δημοσιεύσεις αποσπασμάτων στην ιστοσελίδα του. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι πως η εκδήλωση στο «Παλλάς» στις 4 Δεκεμβρίου, που θα γίνει η παρουσίαση, θα είναι ανοικτή. Δηλαδή χωρίς προσκλήσεις – για να μη φανεί ποιοι είναι εντός και ποιοι εκτός νυμφώνος. Ενδιαφέρον.