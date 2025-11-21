newspaper
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, άκουγα κι εγώ για τη λεβεντιά τση Κρήτης, έβλεπα τον Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «Φραπέ» να βγαίνει στα κανάλια και ν’ απειλεί θεούς και δαίμονες με τις αποκαλύψεις του και στήθηκα η έρμη χθες μπροστά στην τηλεόραση -αν και δεν το συνηθίζω τόσο πρωί- να τον δω να θριαμβεύει στην εξεταστική έναντι των κατήγορών του. Φευ. Λάκισε πουλάκι και ο «νέρωσε» τόσο πολύ λατρεμένοι που δεν πινόταν….

Θέλουν τον πόλεμο, αλλιώς…

Η διεθνής σκηνή δεν παύει να έχει σπουδαίο ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία. Χθες ενημέρωσαν και τον Ζελένσκι επ΄ αυτού. Με την δέουσα πίεση! Προσέξτε την στιγμή που επιχειρείται η ειρήνη από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, διάφοροι … «απιθανόπουλοι» που κατέχουν βαριές θέσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες – ου μην αλλά και στην Ελλάδα… – κάθε μέρα κάνουν πολεμοχαρείς δηλώσεις. Χθες ήταν η σειρά του αρχηγού του στρατού της Γαλλίας να δηλώσει πως ίσως χρειαστεί να πεθάνουν τα παιδιά μας! Γιατί; Οι ψύχραιμοι και γνωρίζοντες τα γεωπολιτικά επιμένουν ότι η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία τους συμφέρει ως άλλοθι για να προωθήσουν το μοντέλο του «πολεμικού κευνσιανισμού»! Που σημαίνει ότι πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, γιατί, λέει, το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού πηγαίνει στις συντάξεις. Για να αγοραστούν κανόνια! Και πως θα περικοπούν χωρίς να υπάρχει η «ρωσική αρκούδα» έτοιμη να επιτεθεί στην Ευρώπη; Γι΄ αυτό και θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο της ειρήνευση του ρωσο – ουκρανικού πολέμου, μου εξηγούσαν. «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μα αυτό που φέρνει τρόμο» είπαν και συμφωνώ.

Μεγάλη κινητικότητα

Κάτι γίνεται. Το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου – το ευρύτερο σύστημα… – προσπαθεί να μαζέψει όπως – όπως τα πράγματα, για να κάνει επανεκκίνηση τον Ιανουάριο. Το 2026 θα είναι μία καθαρή εκλογική χρονιά. Και θέλει να φανεί – βασικός αντίπαλος της προσπάθειας αυτής η πραγματικότητα… – ότι κλείνει τα μέτωπα και τις εκκρεμότητες. Τι επιδοτήσεις οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι θα τις πάρουν – άρα τζάμπα μαρσάρουν τα τρακτέρ στον θεσσαλικό κάμπο. Κι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά θα πάρουν κι άλλα 50 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Ετσι δημοσκοπικά σταθεροποιείται η κυβέρνηση. Α ναι, και όσοι την απειλούν δεν έχουν λαμβάνειν! Αυτό είναι το σχέδιο. Εντάξει;

Μίζερα πράγματα

Εν τω μεταξύ χθες βγήκαν τρεις δημοσκοπήσεις, από την Metron Analysis, την MRB και την Pulse. Σύμφωνα με την Metron Analysis – για το Mega – στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει 1,7 μονάδες, αν και το ποσοστό της δεν πιάνει ούτε το 23%, βρίσκεται στο 22,6%. Θα μου πείτε δεν πέφτει κιόλας. Εχετε δίκιο, δεν είναι κι άσχημη η άνοδος κατά περίπου δύο μονάδες. Ομως πως αυτό το ποσοστό μπορεί να εξυπηρετήσει το αφήγημα της … αυτοδυναμίας, Θεός κι η ψυχή του. Αρα σε όσα είπε προ ημερών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας είχε δίκιο – γι΄ αυτό και εξοργίστηκε ο Κυριάκος.

Δεν αλλάζει

Βέβαια για να λέμε την αλήθεια, το πλεονέκτημα της διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – παρ΄ ότι το ποσοστό του αυξήθηκε και ανήλθε στο 10,4% – παραμένει σταθερό. Αυτό είναι και το μόνο avantage που έχει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο το «πουλάει» φυσικά σε εξαιρετική … «συσκευασία»! Μητσοτάκης ή χάος…. Και τούτο παρά το γεγονός ότι απ΄ ότι μου λένε από την Χαριλάου Τρικούπη σε 15 νομούς της χώρας ο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι πρώτο κόμμα! Έτσι λένε….

Στη Βόρειο Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά θα έχετε παρατηρήσει μία οργιώδη προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση για την Βόρειο Ελλάδα. Επισκέψεις, ξανά επισκέψεις, έργα, επενδύσεις και διάφορα τέτοια. Η Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου συνεχίζει να σαρώνει πάνω από την Λάρισα. Σύμφωνα με την Metron Analysis στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 7,8%, αν και εμφανίζεται έχει ελαφρά υποχώρηση – 0,7 μονάδες. Μου λένε όμως ότι στη Βόρειο Ελλάδα είναι σταθερά δεύτερο κόμμα, αν όχι και πρώτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή δεν «ακούγεται» από τον κόσμο – αυτός είναι κανόνας!

Ο κύβος ερρίφθη

Χθες «αι γενεαί πάσαι» του ΣΥΡΙΖΑ – κι όχι μόνο – ήταν παρόντες στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο πάρκο Ελευθερίας, στο ΕΑΤ – ΕΣΑ. Θέλω όμως να σταθώ στην καταληκτική παράγραφο του επικήδειου που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – για τον οποίο ο Φλαμπουράρης ήταν πατρική φιγούρα. Καταλήγοντας στην επικήδεια ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές»! Νομίζω πως για τον κ. Τσίπρα ο κύβος ερρίφθη….

Μετρούν κόμματα που δεν υπάρχουν

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχει συμβεί το εξής παράδοξο στις δημοσκοπικές έρευνες – δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά συζητείται ευρύτερα. Μετρούν κόμματα που δεν έχουν καν ανακοινωθεί και πρωτοβουλίες πολιτικών που δεν έχουν καν εξαγγελθεί. Απλώς όσα μετρώνται προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των ιστοσελίδων και των εφημερίδων. Εχοντας, λοιπόν, υπόψη αυτή τη διάσταση, η Metron Analysis διαπιστώνει πως το 37% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα είναι θετική η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον κ. Τσίπρα, ενώ δυνητικά – πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό – θα τον ψηφίσει το 23%. Επίσης το ίδιο ισχύει και για ένα κόμμα υπό τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Η δυνητική του ψήφος – πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό – ανέρχεται στο 16%. Θέλω να σημειώσω όμως ότι σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες υπάρχουν ανεπαίσθητες μειώσεις – μία ή δύο μονάδες – οι οποίες όμως είναι ανευ λόγου στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν υπάρχουν τα κόμματα αυτά!

Το έκρυψαν…

Ολόκληρο σχέδιο εκπόνησαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει αυτός είναι οξύθυμος, θα του την πέσει η αντιπολίτευση, θα τον ζορίσει και Κύριος οίδε τι θα πει. Οπότε τον κρύβουμε και τελειώνει η ιστορία. Κι αυτοί που ανέλαβαν το ομολογουμένως δύσκολο έργο είναι ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης – ελπίζω να τα δει αυτά ο πρόεδρος όταν έρθει η κατάλληλη ώρα… – και ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος. Ο κ. Γιώργος Ξυλούρης δεν πήγε στην Εξεταστική και η μεν αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του, ενώ ο κ. Λαζαρίδης τον παρέπεμψε στον εισαγγελέα. Κι έτσι στη θέση του μάρτυρα κάθισε ο κ. Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» ο οποίος έλεγε σταθερά «δεν ξέρω», «δεν είδα». Ετσι γίνονται οι δουλειές…

Stream newspaper
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
