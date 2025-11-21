Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, άκουγα κι εγώ για τη λεβεντιά τση Κρήτης, έβλεπα τον Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «Φραπέ» να βγαίνει στα κανάλια και ν’ απειλεί θεούς και δαίμονες με τις αποκαλύψεις του και στήθηκα η έρμη χθες μπροστά στην τηλεόραση -αν και δεν το συνηθίζω τόσο πρωί- να τον δω να θριαμβεύει στην εξεταστική έναντι των κατήγορών του. Φευ. Λάκισε πουλάκι και ο «νέρωσε» τόσο πολύ λατρεμένοι που δεν πινόταν….

Θέλουν τον πόλεμο, αλλιώς…

Η διεθνής σκηνή δεν παύει να έχει σπουδαίο ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία. Χθες ενημέρωσαν και τον Ζελένσκι επ΄ αυτού. Με την δέουσα πίεση! Προσέξτε την στιγμή που επιχειρείται η ειρήνη από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, διάφοροι … «απιθανόπουλοι» που κατέχουν βαριές θέσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες – ου μην αλλά και στην Ελλάδα… – κάθε μέρα κάνουν πολεμοχαρείς δηλώσεις. Χθες ήταν η σειρά του αρχηγού του στρατού της Γαλλίας να δηλώσει πως ίσως χρειαστεί να πεθάνουν τα παιδιά μας! Γιατί; Οι ψύχραιμοι και γνωρίζοντες τα γεωπολιτικά επιμένουν ότι η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία τους συμφέρει ως άλλοθι για να προωθήσουν το μοντέλο του «πολεμικού κευνσιανισμού»! Που σημαίνει ότι πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, γιατί, λέει, το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού πηγαίνει στις συντάξεις. Για να αγοραστούν κανόνια! Και πως θα περικοπούν χωρίς να υπάρχει η «ρωσική αρκούδα» έτοιμη να επιτεθεί στην Ευρώπη; Γι΄ αυτό και θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο της ειρήνευση του ρωσο – ουκρανικού πολέμου, μου εξηγούσαν. «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μα αυτό που φέρνει τρόμο» είπαν και συμφωνώ.

Μεγάλη κινητικότητα

Κάτι γίνεται. Το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου – το ευρύτερο σύστημα… – προσπαθεί να μαζέψει όπως – όπως τα πράγματα, για να κάνει επανεκκίνηση τον Ιανουάριο. Το 2026 θα είναι μία καθαρή εκλογική χρονιά. Και θέλει να φανεί – βασικός αντίπαλος της προσπάθειας αυτής η πραγματικότητα… – ότι κλείνει τα μέτωπα και τις εκκρεμότητες. Τι επιδοτήσεις οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι θα τις πάρουν – άρα τζάμπα μαρσάρουν τα τρακτέρ στον θεσσαλικό κάμπο. Κι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά θα πάρουν κι άλλα 50 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Ετσι δημοσκοπικά σταθεροποιείται η κυβέρνηση. Α ναι, και όσοι την απειλούν δεν έχουν λαμβάνειν! Αυτό είναι το σχέδιο. Εντάξει;

Μίζερα πράγματα

Εν τω μεταξύ χθες βγήκαν τρεις δημοσκοπήσεις, από την Metron Analysis, την MRB και την Pulse. Σύμφωνα με την Metron Analysis – για το Mega – στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει 1,7 μονάδες, αν και το ποσοστό της δεν πιάνει ούτε το 23%, βρίσκεται στο 22,6%. Θα μου πείτε δεν πέφτει κιόλας. Εχετε δίκιο, δεν είναι κι άσχημη η άνοδος κατά περίπου δύο μονάδες. Ομως πως αυτό το ποσοστό μπορεί να εξυπηρετήσει το αφήγημα της … αυτοδυναμίας, Θεός κι η ψυχή του. Αρα σε όσα είπε προ ημερών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας είχε δίκιο – γι΄ αυτό και εξοργίστηκε ο Κυριάκος.

Δεν αλλάζει

Βέβαια για να λέμε την αλήθεια, το πλεονέκτημα της διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – παρ΄ ότι το ποσοστό του αυξήθηκε και ανήλθε στο 10,4% – παραμένει σταθερό. Αυτό είναι και το μόνο avantage που έχει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο το «πουλάει» φυσικά σε εξαιρετική … «συσκευασία»! Μητσοτάκης ή χάος…. Και τούτο παρά το γεγονός ότι απ΄ ότι μου λένε από την Χαριλάου Τρικούπη σε 15 νομούς της χώρας ο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι πρώτο κόμμα! Έτσι λένε….

Στη Βόρειο Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά θα έχετε παρατηρήσει μία οργιώδη προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση για την Βόρειο Ελλάδα. Επισκέψεις, ξανά επισκέψεις, έργα, επενδύσεις και διάφορα τέτοια. Η Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου συνεχίζει να σαρώνει πάνω από την Λάρισα. Σύμφωνα με την Metron Analysis στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 7,8%, αν και εμφανίζεται έχει ελαφρά υποχώρηση – 0,7 μονάδες. Μου λένε όμως ότι στη Βόρειο Ελλάδα είναι σταθερά δεύτερο κόμμα, αν όχι και πρώτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή δεν «ακούγεται» από τον κόσμο – αυτός είναι κανόνας!

Ο κύβος ερρίφθη

Χθες «αι γενεαί πάσαι» του ΣΥΡΙΖΑ – κι όχι μόνο – ήταν παρόντες στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο πάρκο Ελευθερίας, στο ΕΑΤ – ΕΣΑ. Θέλω όμως να σταθώ στην καταληκτική παράγραφο του επικήδειου που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – για τον οποίο ο Φλαμπουράρης ήταν πατρική φιγούρα. Καταλήγοντας στην επικήδεια ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές»! Νομίζω πως για τον κ. Τσίπρα ο κύβος ερρίφθη….

Μετρούν κόμματα που δεν υπάρχουν

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχει συμβεί το εξής παράδοξο στις δημοσκοπικές έρευνες – δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά συζητείται ευρύτερα. Μετρούν κόμματα που δεν έχουν καν ανακοινωθεί και πρωτοβουλίες πολιτικών που δεν έχουν καν εξαγγελθεί. Απλώς όσα μετρώνται προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των ιστοσελίδων και των εφημερίδων. Εχοντας, λοιπόν, υπόψη αυτή τη διάσταση, η Metron Analysis διαπιστώνει πως το 37% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα είναι θετική η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον κ. Τσίπρα, ενώ δυνητικά – πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό – θα τον ψηφίσει το 23%. Επίσης το ίδιο ισχύει και για ένα κόμμα υπό τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Η δυνητική του ψήφος – πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό – ανέρχεται στο 16%. Θέλω να σημειώσω όμως ότι σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες υπάρχουν ανεπαίσθητες μειώσεις – μία ή δύο μονάδες – οι οποίες όμως είναι ανευ λόγου στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν υπάρχουν τα κόμματα αυτά!

Το έκρυψαν…

Ολόκληρο σχέδιο εκπόνησαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει αυτός είναι οξύθυμος, θα του την πέσει η αντιπολίτευση, θα τον ζορίσει και Κύριος οίδε τι θα πει. Οπότε τον κρύβουμε και τελειώνει η ιστορία. Κι αυτοί που ανέλαβαν το ομολογουμένως δύσκολο έργο είναι ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης – ελπίζω να τα δει αυτά ο πρόεδρος όταν έρθει η κατάλληλη ώρα… – και ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος. Ο κ. Γιώργος Ξυλούρης δεν πήγε στην Εξεταστική και η μεν αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του, ενώ ο κ. Λαζαρίδης τον παρέπεμψε στον εισαγγελέα. Κι έτσι στη θέση του μάρτυρα κάθισε ο κ. Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» ο οποίος έλεγε σταθερά «δεν ξέρω», «δεν είδα». Ετσι γίνονται οι δουλειές…