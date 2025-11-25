newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Confidential

Eμπιστευτικά
 25 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, βρήκαμε θέμα για ν’ ασχολούμαστε το επόμενο διάστημα, η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Τέτοιο χάπενινγκ είχα πολύ καιρό να ζήσω και δεν σας κρύβω πως έστειλα τον μπάτλερ μου νωρίς, νωρίς χθες προκειμένου να αγοράσει το βιβλίο και να μου το φέρει. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα όλο και πότε να προλάβω άλλωστε, ήταν τόσες πολλές οι αντιδράσεις που αναγκαστικά ασχολήθηκα και με αυτές.

Αναμενόμενα

Η αλήθεια είναι πως όλος ο τύπος – έντυπος και ηλεκτρονικός – «πλημμύρισε» από αποσπάσματα και περιστατικά από την «Ιθάκη». Αναμενόμενες ήταν και οι αντιδράσεις όσων αναφέρονται με επικριτικό τρόπο στις σελίδες του βιβλίου. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλοι όσοι τοποθετούνται στα αναγραφόμενα δεν έχουν ακόμη διαβάσει τις 762 σελίδες του βιβλίου. Αρα αναμένεται συνέχεια. Και θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα….

Εσταζε χολή…

Όπως προβλεπόμενη ήταν και η κυβερνητική αντίδραση. Εσταζαν χολή οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος για μία ακόμη φορά έκανε λόγο για τις προπαγανδιστικές αναφορές εκείνων των ημερών – του 2015 – σχετικά με το κόστος της κυβέρνησης Τσίπρα. Το ανέβασε τώρα στα 120 δισ. ευρώ. Ολες αυτές οι ανοησίες, που δεν έχουν καμία βάση, απλώς χρησιμοποιήθηκαν «τω καιρώ εκείνω» ως αφήγημα του αντι – ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Τα λέει κι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του – και επ΄ αυτού είμαι απολύτως σύμφωνη. Μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα όσα κυκλοφορούσαν εκείνες τις μέρες. Εμοιαζαν με … αρκούδες στην πλατεία Συντάγματος! Καταστροφολογία, τρομοκρατία, πανικός. Το αστείο είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι ούτε τώρα δεν έχουν καταλάβει πώς αισθάνεται ο κόσμος, γιατί τότε με το ποσοστό του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, που είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να μην τολμήσει κανείς να το ξεστομίσει, είναι σίγουρο ότι δεν είχαν καταλάβει. Δεν με είχε αποστομώσει εμένα εκείνη η κυρία στο περίπτερο που καταδέχτηκα να πάω για να κάνω την προπαγάνδα μου; «Γιατί πιστεύεις ότι παίρνω τόσα που μπορώ να βγάζω 60 ευρώ τη μέρα;». Τώρα λένε θα θυμηθεί ο κόσμος πώς περνούσε τότε και θα εκτιναχθεί ο Κυριάκος. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Θα ήθελα να εξετάσουμε και την περίπτωση να χαντακωθεί αγαπητοί, γιατί ο κόσμος δεν περνάει καλά και ίσως θυμηθεί ότι όταν διεκδικεί κάτι καταφέρνει. Θα πάω στο περίπτερο και θα επικοινωνήσω με Πειραιώς…

Το colpo grosso με τα προαπαιτούμενα

Θέλετε να μάθετε έναν από τους τρόπους – γιατί υπήρξαν κι άλλοι… –  με τους οποίους συντάσσονταν τα λεγόμενα «προαπαιτούμενα», επί των οποίων στύλωναν τα πόδια τους οι … θεσμοί κι έλεγαν αν δεν τα υλοποιήσετε δεν παίρνετε τη δόση; Διάφοροι επιχειρηματίες ή ομάδες συμφερόντων που ήθελαν να αλλάξει κάποια νομοθετική διάταξη με την οποία δεν τα … πήγαιναν καλά, μέσω διαφόρων τύπων που είχαν ανοιχτά κανάλια, κυρίως, με τον Τόμσεν – αυτόν που για ένα διάστημα τον κυνηγούσε η Πετρούλα με το αβυσσαλέο ντεκολτέ έξω από το Χίλτον, το θυμάστε; – του έστελναν απλώς ένα e-mail. Αυτό ήταν αρκετό επί παραδείγματι για να ξεθεμελιωθεί όλη η εργατική νομοθεσία. Ή η λεγόμενη «εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» προτεινόμενες ρυθμίσεις που ήταν λίθοι, πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμμένα – ο κάθε μπαγάσας έχωνε και μία ρύθμιση μέσα. Και πολλά άλλα! Τα «εγκλήματα» εκείνων των χρόνων δεν έχουν ακόμη γραφτεί….

Ενταση

Ε, σε όλα αυτά έβαλε φρένο η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Κόπηκε το παραμύθι με όλες τις μπούρδες ως προαπαιτούμενα. Με αυταπάτες και λάθη – είναι αλήθεια αυτό! Κι επειδή τα όσα ιστορεί ο πρώην πρωθυπουργός απέχουν μόλις δέκα χρόνια, κι είναι νωπές όχι μόνο οι μνήμες, αλλά κι οι συνέπειες. Οφείλω να ομολογήσω ότι μία ένταση την ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο.

Δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς…

Αναμενόμενες ήταν οι αντιδράσεις πχ του κ. Παύλου Πολάκη ή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, του κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, του κ. Γιάνη Βαρουφάκη ή του κ. Στέφανου Κασσελάκη – αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτές οι αντιδράσεις μάλλον καλό κάνουν στον πρώην πρωθυπουργό και στο rebranding του.

«Χαμηλόφωνη»

Θέλω να επισημάνω την αντίδραση του κ. Νίκου Παππά, που θα την χαρακτήριζα … «χαμηλόφωνη»! Αλλά κι ο κ. Τσίπρας δεν είναι ιδιαίτερα επικριτικός μαζί του, απλώς του αποδίδει μάλλον «υπερβάλλοντα ζήλο». Η κυρία Εφη Αχτσιόγλου στην οποία προσφέρθηκε το «δαχτυλίδι» μετά από την πρώτη εκλογική ήττα του 2023, δεν έκανε κανένα σχόλιο, όπως κι ο κ. Χαρίτσης που δεν είχε κανένα λόγο να επικρίνει τον πρώην πρωθυπουργό. Ηταν ο δεύτερος που αρνήθηκε την ηγεσία του κόμματος.

Δεν τους έφτασε η αυτοκριτική ήθελαν αυτομαστίγωμα

Μου έκαναν εντύπωση όμως ορισμένα σχόλια που ακούστηκαν – πως η αυτοκριτική του κ. Τσίπρα είναι ελάχιστη και διάφορα τέτοια. Μα ο άνθρωπος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του για τα οποία είναι υπερήφανος – αναγνωρίζοντας λάθη και αυταπάτες. Δεν έγραψε ένα βιβλίο για πετάξει το παρελθόν του στο «σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας». Ετσι δεν είναι; Βέβαια και οι επόμενες μέρες θα έχουν ενδιαφέρον – διότι οι πρώτες αντιδράσεις των θιγομένων ήταν εμφανώς αμήχανες.

Στις επόμενες δημοσκοπήσεις τα βλέμματα

Όπως αντιλαμβάνεστε όλη αυτή η «τσιπρολογία» – που λέει κι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης – θα ενταχθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα οι έρευνες κατέγραφαν τον κ. Τσίπρα με βάση τις προσλαμβάνουσες των ερωτηθέντων που είχαν τα τελευταία χρόνια. Η αναμόχλευση του ταραγμένου 2015, δεν γνωρίζω τι μπορεί να βγάλει. Ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δώσουν κι ένα πρώτο στίγμα της τύχης των φιλοδοξιών του πρώην πρωθυπουργού. Και με βάση τα ευρήματα θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις του.

Δώρο στην κυβέρνηση

Τώρα που το σκέφτομαι, το βιβλίο του Τσίπρα μπορεί να είναι δώρο για την κυβέρνηση. Εγώ δηλαδή αν ήμουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα έδινα εντολή τις επόμενες μέρες να υπάρχει γραμμή αποδόμησης του βιβλίου με τα γνωστά, παλιά επιχειρήματα περί δημοψηφίσματος κλπ.. Και θα έριχνα όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής στα τηλεοπτικά πάνελ. Είναι πρώτης τάξης ευκαιρία αυτή, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αύριο στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να παραστεί η αγρότισσα με τη Φεράρι, η κα Σεμερτζίδου, πρώην περιφερειακό στέλεχος της Ν.Δ.

Απορία

Μια απορία την έχω πάντως λατρεμένοι μου. Πώς γίνεται να ζητούν όλοι από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τη συγγνώμη του Τσίπρα λες και φταίει για όλα τα κακά του κόσμου; Εντάξει πλεμπαίοι λαϊκοί οι Αριστεροί αλλά δεν έχουμε πανδημία άνοιας να ξεχάσουν όλοι ότι αυτή τη χώρα δεν τη χρεοκόπησαν οι Αριστεροί, από γαλαζοπράσινες πολιτικές και μίζες και του ίδιου χρώματος ρουσφέτια φτάσαμε να παίρνω τον χρηματιστή στην Ελβετία μέσα στην άγρια νύχτα. Τι πέρασα και κείνο το 2015; Γιατί όποιος δεν έχει λεφτά, μπορεί να μην έχει τίποτα κυρίως τώρα με τον Κυριάκο, αλλά… έχει ήσυχο το κεφάλι του κύριοι. Εγώ αν ήμουν πάντως πλεμπαία θα τους έκανα πλάκα να στείλω κανένα Αριστερό μήπως φτιάξει και τα οικονομικά τους για τα γαλαζοπράσινα κομματικά χρέη θυμίζουν ετήσιο προϋπολογισμό μικρής χώρας, κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο