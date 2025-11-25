Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, βρήκαμε θέμα για ν’ ασχολούμαστε το επόμενο διάστημα, η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Τέτοιο χάπενινγκ είχα πολύ καιρό να ζήσω και δεν σας κρύβω πως έστειλα τον μπάτλερ μου νωρίς, νωρίς χθες προκειμένου να αγοράσει το βιβλίο και να μου το φέρει. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα όλο και πότε να προλάβω άλλωστε, ήταν τόσες πολλές οι αντιδράσεις που αναγκαστικά ασχολήθηκα και με αυτές.

Αναμενόμενα

Η αλήθεια είναι πως όλος ο τύπος – έντυπος και ηλεκτρονικός – «πλημμύρισε» από αποσπάσματα και περιστατικά από την «Ιθάκη». Αναμενόμενες ήταν και οι αντιδράσεις όσων αναφέρονται με επικριτικό τρόπο στις σελίδες του βιβλίου. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλοι όσοι τοποθετούνται στα αναγραφόμενα δεν έχουν ακόμη διαβάσει τις 762 σελίδες του βιβλίου. Αρα αναμένεται συνέχεια. Και θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα….

Εσταζε χολή…

Όπως προβλεπόμενη ήταν και η κυβερνητική αντίδραση. Εσταζαν χολή οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος για μία ακόμη φορά έκανε λόγο για τις προπαγανδιστικές αναφορές εκείνων των ημερών – του 2015 – σχετικά με το κόστος της κυβέρνησης Τσίπρα. Το ανέβασε τώρα στα 120 δισ. ευρώ. Ολες αυτές οι ανοησίες, που δεν έχουν καμία βάση, απλώς χρησιμοποιήθηκαν «τω καιρώ εκείνω» ως αφήγημα του αντι – ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Τα λέει κι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του – και επ΄ αυτού είμαι απολύτως σύμφωνη. Μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα όσα κυκλοφορούσαν εκείνες τις μέρες. Εμοιαζαν με … αρκούδες στην πλατεία Συντάγματος! Καταστροφολογία, τρομοκρατία, πανικός. Το αστείο είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι ούτε τώρα δεν έχουν καταλάβει πώς αισθάνεται ο κόσμος, γιατί τότε με το ποσοστό του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, που είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να μην τολμήσει κανείς να το ξεστομίσει, είναι σίγουρο ότι δεν είχαν καταλάβει. Δεν με είχε αποστομώσει εμένα εκείνη η κυρία στο περίπτερο που καταδέχτηκα να πάω για να κάνω την προπαγάνδα μου; «Γιατί πιστεύεις ότι παίρνω τόσα που μπορώ να βγάζω 60 ευρώ τη μέρα;». Τώρα λένε θα θυμηθεί ο κόσμος πώς περνούσε τότε και θα εκτιναχθεί ο Κυριάκος. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Θα ήθελα να εξετάσουμε και την περίπτωση να χαντακωθεί αγαπητοί, γιατί ο κόσμος δεν περνάει καλά και ίσως θυμηθεί ότι όταν διεκδικεί κάτι καταφέρνει. Θα πάω στο περίπτερο και θα επικοινωνήσω με Πειραιώς…

Το colpo grosso με τα προαπαιτούμενα

Θέλετε να μάθετε έναν από τους τρόπους – γιατί υπήρξαν κι άλλοι… – με τους οποίους συντάσσονταν τα λεγόμενα «προαπαιτούμενα», επί των οποίων στύλωναν τα πόδια τους οι … θεσμοί κι έλεγαν αν δεν τα υλοποιήσετε δεν παίρνετε τη δόση; Διάφοροι επιχειρηματίες ή ομάδες συμφερόντων που ήθελαν να αλλάξει κάποια νομοθετική διάταξη με την οποία δεν τα … πήγαιναν καλά, μέσω διαφόρων τύπων που είχαν ανοιχτά κανάλια, κυρίως, με τον Τόμσεν – αυτόν που για ένα διάστημα τον κυνηγούσε η Πετρούλα με το αβυσσαλέο ντεκολτέ έξω από το Χίλτον, το θυμάστε; – του έστελναν απλώς ένα e-mail. Αυτό ήταν αρκετό επί παραδείγματι για να ξεθεμελιωθεί όλη η εργατική νομοθεσία. Ή η λεγόμενη «εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» προτεινόμενες ρυθμίσεις που ήταν λίθοι, πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμμένα – ο κάθε μπαγάσας έχωνε και μία ρύθμιση μέσα. Και πολλά άλλα! Τα «εγκλήματα» εκείνων των χρόνων δεν έχουν ακόμη γραφτεί….

Ενταση

Ε, σε όλα αυτά έβαλε φρένο η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Κόπηκε το παραμύθι με όλες τις μπούρδες ως προαπαιτούμενα. Με αυταπάτες και λάθη – είναι αλήθεια αυτό! Κι επειδή τα όσα ιστορεί ο πρώην πρωθυπουργός απέχουν μόλις δέκα χρόνια, κι είναι νωπές όχι μόνο οι μνήμες, αλλά κι οι συνέπειες. Οφείλω να ομολογήσω ότι μία ένταση την ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο.

Δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς…

Αναμενόμενες ήταν οι αντιδράσεις πχ του κ. Παύλου Πολάκη ή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, του κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, του κ. Γιάνη Βαρουφάκη ή του κ. Στέφανου Κασσελάκη – αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτές οι αντιδράσεις μάλλον καλό κάνουν στον πρώην πρωθυπουργό και στο rebranding του.

«Χαμηλόφωνη»

Θέλω να επισημάνω την αντίδραση του κ. Νίκου Παππά, που θα την χαρακτήριζα … «χαμηλόφωνη»! Αλλά κι ο κ. Τσίπρας δεν είναι ιδιαίτερα επικριτικός μαζί του, απλώς του αποδίδει μάλλον «υπερβάλλοντα ζήλο». Η κυρία Εφη Αχτσιόγλου στην οποία προσφέρθηκε το «δαχτυλίδι» μετά από την πρώτη εκλογική ήττα του 2023, δεν έκανε κανένα σχόλιο, όπως κι ο κ. Χαρίτσης που δεν είχε κανένα λόγο να επικρίνει τον πρώην πρωθυπουργό. Ηταν ο δεύτερος που αρνήθηκε την ηγεσία του κόμματος.

Δεν τους έφτασε η αυτοκριτική ήθελαν αυτομαστίγωμα

Μου έκαναν εντύπωση όμως ορισμένα σχόλια που ακούστηκαν – πως η αυτοκριτική του κ. Τσίπρα είναι ελάχιστη και διάφορα τέτοια. Μα ο άνθρωπος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του για τα οποία είναι υπερήφανος – αναγνωρίζοντας λάθη και αυταπάτες. Δεν έγραψε ένα βιβλίο για πετάξει το παρελθόν του στο «σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας». Ετσι δεν είναι; Βέβαια και οι επόμενες μέρες θα έχουν ενδιαφέρον – διότι οι πρώτες αντιδράσεις των θιγομένων ήταν εμφανώς αμήχανες.

Στις επόμενες δημοσκοπήσεις τα βλέμματα

Όπως αντιλαμβάνεστε όλη αυτή η «τσιπρολογία» – που λέει κι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης – θα ενταχθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα οι έρευνες κατέγραφαν τον κ. Τσίπρα με βάση τις προσλαμβάνουσες των ερωτηθέντων που είχαν τα τελευταία χρόνια. Η αναμόχλευση του ταραγμένου 2015, δεν γνωρίζω τι μπορεί να βγάλει. Ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δώσουν κι ένα πρώτο στίγμα της τύχης των φιλοδοξιών του πρώην πρωθυπουργού. Και με βάση τα ευρήματα θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις του.

Δώρο στην κυβέρνηση

Τώρα που το σκέφτομαι, το βιβλίο του Τσίπρα μπορεί να είναι δώρο για την κυβέρνηση. Εγώ δηλαδή αν ήμουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα έδινα εντολή τις επόμενες μέρες να υπάρχει γραμμή αποδόμησης του βιβλίου με τα γνωστά, παλιά επιχειρήματα περί δημοψηφίσματος κλπ.. Και θα έριχνα όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής στα τηλεοπτικά πάνελ. Είναι πρώτης τάξης ευκαιρία αυτή, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αύριο στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να παραστεί η αγρότισσα με τη Φεράρι, η κα Σεμερτζίδου, πρώην περιφερειακό στέλεχος της Ν.Δ.

Απορία

Μια απορία την έχω πάντως λατρεμένοι μου. Πώς γίνεται να ζητούν όλοι από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τη συγγνώμη του Τσίπρα λες και φταίει για όλα τα κακά του κόσμου; Εντάξει πλεμπαίοι λαϊκοί οι Αριστεροί αλλά δεν έχουμε πανδημία άνοιας να ξεχάσουν όλοι ότι αυτή τη χώρα δεν τη χρεοκόπησαν οι Αριστεροί, από γαλαζοπράσινες πολιτικές και μίζες και του ίδιου χρώματος ρουσφέτια φτάσαμε να παίρνω τον χρηματιστή στην Ελβετία μέσα στην άγρια νύχτα. Τι πέρασα και κείνο το 2015; Γιατί όποιος δεν έχει λεφτά, μπορεί να μην έχει τίποτα κυρίως τώρα με τον Κυριάκο, αλλά… έχει ήσυχο το κεφάλι του κύριοι. Εγώ αν ήμουν πάντως πλεμπαία θα τους έκανα πλάκα να στείλω κανένα Αριστερό μήπως φτιάξει και τα οικονομικά τους για τα γαλαζοπράσινα κομματικά χρέη θυμίζουν ετήσιο προϋπολογισμό μικρής χώρας, κοντά στο 1 δισ. ευρώ.