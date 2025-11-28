newspaper
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Confidential

Eμπιστευτικά
 28 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, η μέρα της κουμπαριάς ήταν η χθεσινή και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ως γνωστόν οι κουμπαριές στους πολιτικούς είναι κάτι σύνηθες και κρατάει από παλιά, καθώς σήμαινε, πέρα από ισχυροποίηση των δεσμών και πολιτική στήριξη. Στην Κρήτη μάλιστα, οι κουμπαριές πιάνουν και όλη την οικογένεια όχι μόνο τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τί εννοώ; Αν εγώ για παράδειγμα παντρέψω τη φίλη μου Ντιντί, θα λογίζομαι κουμπάρα και με την υπόλοιπη οικογένειά της. Κουμπάρα θα με ανεβάζουνε, κουμπάρους θα τους κατεβάζω….

Δύο ερωτήματα

Από εκεί και πέρα τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος είναι κουμπάρος – ή σύντεκνος στην κρητική ντοπιολαλιά – του κ. Γιώργου Ξυλούρη ή αλλιώς «Φραπέ»; Και από πού προκύπτει η κουμπαριά; Το θέμα άνοιξε επισήμως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στον Real fm και μετά πήραν σειρά, μεταξύ των άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης που το διέψευσε, ενώ και από του βήματος της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ακολούθησε την ίδια γραμμή.

Περί κουμπαριάς

Κατ΄ αρχήν η κουμπαριά έχει αποδοθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο, εδώ και αρκετό καιρό και προκύπτει μέσα από τις νόμιμες υποκλοπές, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αναφέρει ο ίδιος ο κ. Ξυλούρης – «στον κουμπάρο μου τον Κυριάκο» λέει! Τόσο καιρό το Μέγαρο Μαξίμου δεν το διέψευσε. Το άφησε να σέρνεται. Και μόλις … «έσφιξαν τα γάλατα» και το διατύπωσε ο κ. Ανδρουλάκης «ανέβηκαν στα κάγκελα».

Σύντεκνος

Τώρα πως προκύπτει η κουμπαριά. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του πρωθυπουργού, πάντρεψε τον αδελφό του κ. Ξυλούρη, τον Μανώλη. Ετσι προκύπτει η κουμπαριά! Και στην Κρήτη, που σε πολλές περιοχές λειτουργούν με την λογική της «φαμίλιας» η κουμπαριά του ενός συγγενούς είναι κουμπαριά για όλη την οικογένεια, όπως ανέφερα ήδη. Σαφές; Σαφές και λογικό! Όλα τα υπόλοιπα είναι περί διαγραμμάτων.

Κι ακόμη ένα

Όμως το βασικό ερώτημα είναι άλλο. Για ποιο λόγο αντέδρασαν τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου; Μία πιθανή εξήγηση είναι πως τελικά η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αποφάσισε τελικά να τον προσαγάγει ως μάρτυρα τον κ. Ξυλούρη – έστω και βιαίως! Να κάνει δηλαδή ότι ζητούσαν τόσες μέρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το επιχείρημα μάλιστα ότι ένας προηγούμενος μάρτυρας – στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μέχρι προσφάτως – υποψιάζονται, οι της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει σχέσεις με τον κ. Ξυλούρη. Και καταβάλλεται προσπάθεια – τι κάνει ο άνθρωπος πάνω στην απόγνωση του… – ο «Φραπές» να χρεωθεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να τον πετάξουν από πάνω τους σα να είναι τρίχα στο ζυμάρι!

Καταθέσεις με ενδιαφέρον

Οπότε θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα η ιστορία. Αφενός γιατί πολύ θα ήθελα να δω να οδηγείται με τη βία ο παλίκαρος «Φραπές» στην εξεταστική, ενώ για την επόμενη Πέμπτη προγραμματίστηκε η κατάθεση και του κ. Χρήστου Μαγειρία, του συντρόφου της κας Σεμερτζίδου που κατέθεσε χθες δηλώνοντας πως δεν θυμόταν πόσα χρήματα κέρδιζε στα τυχερά παιχνίδια ο καλός της. Γιατί; Επειδή δεν την ένοιαζαν τα χρήματα, όπως είπε…

Ακρίβεια ίσον ανάπτυξη

Η κυβέρνηση ως γνωστόν έχει τα ζόρια της με την ακρίβεια και γι΄ αυτό συζητά τώρα τη δημιουργία της Αρχής Καταναλωτή που υποτίθεται ότι μεταξύ άλλων θα βοηθήσει και στην τιθάσευση της ακρίβειας. Γιατί να συμβεί αυτό; Αφού η ακρίβεια είναι δείγμα ισχυρής Οικονομίας. Δεν τα λέω εγώ, ο Πορτοσάλτε τα λέει αυτά στην εκπομπή του και τους στέλνει όλους αδιάβαστους με πρώτη και καλύτερη τη συμπαρουσιάστριά του. Ειλικρινά και μα τω Θεώ, αυτό είπε. Πως στο πακέτο της ακρίβειας συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη και η ισχυρή οικονομία και όχι η ύφεση της αγοράς.

Κόσμος πολύς

«Εγώ θα μιλήσω στις 3 του Δεκέμβρη», λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Προηγουμένως στο βίντεο βλέπουμε εικόνες από τις αντιδράσεις των λοιπών πολιτικών αρχηγών και προσώπων που περιλαμβάνει στην «Ιθάκη». Όχι όλων αλλά αρκετών. Εχει λίγο πρωθυπουργό, Κυριάκο, λίγο Ζωή, κάτι από Κουτσούμπα, άλλο τόσο από Βαρουφάκη. Θα έχει ενδιαφέρον φρονώ, πώς θα απαντήσει σε όλους αυτούς ο Αλέξης. Εν τω μεταξύ άγνωστο παραμένει ποιοι θα τον συντροφεύουν στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου και ποιοι θα μιλήσουν γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πήξει το κέντρο εκείνη τη μέρα και πως θα έχει κοσμοσυρροή στο «Παλλάς».

Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
