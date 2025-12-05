Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

newspaper
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι,  σάς έλεγα πως η κυβέρνηση περιμένει πως και πως τις βροχές μπας και καταφέρουν να διαλύσουν τα μπλόκα των αγροτών. Φευ. Όχι μόνο δεν διαλύονται αλλά όπως λένε «θα δείτε κινητοποιήσεις που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας». Δεν τα λένε σε μένα, αλλά προς Μαξίμου μεριά. Και όπως παρατηρώ η κυβέρνηση δεν φαίνεται ικανή να σπάσει αυτή τη στιγμή το κύμα της διαμαρτυρίας. Τα λέγαμε και τα γράφαμε αλλά ουδείς μάς άκουγε. Όταν για παράδειγμα λέγαμε πως οι βουλευτές της ΝΔ στους αγροτικούς νομούς φοβούνται να πάνε γιατί γίνονται κοινωνοί έντονης δυσαρέσκειας ακόμα και από αγρότες που ψήφισαν Μητσοτάκη. Όποιος δεν ακούει, αυτά τραβάει…

Αριστοκράτες ή πληβείοι;

Χθες άναψαν τα τηλέφωνα! Και τελικά ήταν fake το δίλημμα: τα θεωρεία ή η πλατεία του θεάτρου ήταν το κριτήριο της VIP παρουσίας στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα; Αλλοι έλεγαν πως τα παλιά χρόνια τα θεωρεία καταλάμβαναν οι αριστοκράτες κι οι βασιλείς. Ναι, απαντούσαν οι άλλοι, αλλά τα πλαϊνά θεωρεία όχι τα πίσω. Καταλαβαίνετε πως οι πρωινές συζητήσεις είχαν ένα άρωμα ιστορίας, ταξικής στοχοθεσίας και παροντικής απελπισίας! Συριζαίοι με συριζαίους και Συριζαίοι με «Νεοριστερίτες» και «Νεοαριστερίτες» με άλλους «Νεοαριστερίτες» – δύο είναι οι τάσεις κι εκεί! Τρολάρισμα, καλαμπούρι, πίκρα και … αδιέξοδο!

Πρώτα χαμογελούσαν, μετά;

Οπως αντιλαμβάνεστε αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο διοργανωτής – εντάξει οι διοργανωτές… – της εκδήλωσης στρίμωξαν όλους τους επιφανείς των δύο κομμάτων της αριστεράς στα πάνω θεωρεία, μακρυά από την πλατεία και φυσικά από την … πρώτη σειρά των καθισμάτων! Σε απόσταση ασφαλείας! Η πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί μπήκαν χαμογελώντας και με εύχαρι διάθεση στο «Παλλάς» κι όταν τους απομόνωσαν στα πάνω θεωρεία ήταν να τους «κλαίν’ οι ρέγγες»! Αν προσέξετε τις εκφράσεις των προσώπων τους στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν είναι «όλα τα λεφτά».

Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις

Μάλιστα και για να μη φανεί πως γίνονται διακρίσεις στα πάνω θεωρεία τοποθετήθηκαν ακόμη και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης και η αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ολγα Γεροβασίλη – το πρόσωπο της οποίας αποκαλύπτει το δράμα που πέρασε στο διάστημα της παραμονής της εκεί! Και στην περίπτωση που δεν κατάλαβαν την χωροταξική «απομόνωση» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του τους το είπε και «κατά πρόσωπο»: από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν»! Αυτά προχθές το βράδυ.

Ο κ. Φάμελλος απάντησε

Και χθες τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Αυτοί που δεν πήγαν «την έλεγαν» σ΄ αυτούς πήγαν και υπέστησαν τον διασυρμό! Μου έλεγαν, λοιπόν, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος ήταν έξαλλος. Βέβαια αυτός έχει πλέον, όπως σας έχω ενημερώσει, «υπαρξιακό πρόβλημα» – στην επόμενη κίνηση είναι … ρουά ματ. Και σε μία απέλπιδα προσπάθεια αξιοπρέπειας έσπευσε να απαντήσει στον κ. Τσίπρα από τους βήματος της Βουλής αναφερόμενος σε συνεργασίες «χωρίς κομματική ιδιοτέλεια ή προσωπική». Αλλά κι αυτή δεν ήταν η καλύτερη στιγμή του – στο ακροατήριο ήταν μόλις 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!

Ο τρεις επιλογές

Τώρα βέβαια το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ή μάλλον της τάσης του προέδρου του κόμματος, του κ. Αλέξη Χαρίτση είναι εμφανές! Οι επιλογές που τους απομένουν είναι τρεις: πρώτον, να «κατεβάσουν το κεφάλι» και να ποροσχωρήσουν κατά μόνας στο νέο σχηματισμό του που δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας, χωρίς να είναι στην «πρώτη σειρά», δεύτερον, να συνεργαστούν οι δύο σχηματισμοί και να δημιουργήσουν ένα μικρό «μέτωπο» και τρίτον, να επιδιώξουν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί…. – διαμορφώνοντας ένα αντίπαλο δέος στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα. Είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς θα προκληθούν από τον «καταλύτη» του πρώην πρωθυπουργού. Και μάλιστα θα επιταχυνθούν….

Τακτική του σκαντζόχοιρου

Ομως στην Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί η «τακτική του σκαντζόχοιρου»! Δηλαδή νοιώθουν τον κίνδυνο και αναδιπλώνονται – γίνονται ένα κουβάρι με … αγκάθια. Φάνηκε κι από την πρώτη δήλωση προχθές αμέσως μετά από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Φαίνεται να επικρατεί η λογική του «διμέτωπου». Εχω όμως την εντύπωση ότι ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά ο ίδιος – λόγω των προσωπικών σχέσεων που έχει – θα αξιολογήσει το ενδεχόμενο κάποιας εκλογικής συνεργασίας με την ομάδα του κ. Χαρίτση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα….

Στο big bang είναι και η κυρία Καρυστιανού;

Πάντως ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του έκανε λόγο για «νέους πολιτικούς σχηματισμούς» που θα προέλθουν από το πολιτικό big bang. Κι έχει δίκιο – αν δεν επρόκειτο για τον πληθυντικό της … μεγαλοπρέπειας! Και τούτο διότι φαίνεται πως η κυρία Μαρία Καρυστιανού έχει αποφασίσει να κινηθεί πολιτικά. Δηλαδή να δημιουργήσει κόμμα! Πως και με ποιούς όρους, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Θέλω να σας επισημάνω ότι χθες έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό της στο fb σχετικά με τους αγρότες και μπλόκα τους! Η πολιτική διάσταση της ανάρτησης είναι αποκαλυπτική και των διαθέσεων της κυρίας Καρυστιανού. Επίσης μου έλεγαν ότι ήδη γίνονται συσκέψεις για την διαμόρφωση προγράμματος, πολύ φυσικά πιο ευρύτερου των όσων αφορούν στο έγκλημα των Τεμπών. Κι όπως μου είπε κάποιος η κυρία Καρυστιανού «είναι ο καταλύτης στη χημική ένωση» – δηλαδή στην πλήρη αποδόμηση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος….

«Σταθερότητα ή χάος»

Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται το μόνο «χαρτί» που έχει στα χέρια του ο κ. Μητσοτάκης είναι «πολιτική σταθερότητα ή χάος». Αυτό μπορεί να έχει μία ορισμένη απήχηση σε ορισμένα τμήματα της κοινωνίας – από την μέση και πάνω της μεσαίας τάξης. Ομως οι δυνατότητες αυτού του διλήμματος είναι πεπερασμένες. Εφόσον προκληθεί κοινωνική χιονοστιβάδα όλα τα πράγματα θα γίνουν αλλιώς… Απλώς για την ιστορία να θυμήσω ότι το συγκεκριμένο δίλημμα έχει ήδη τεθεί σε δύο δημοσκοπήσεις και η απάντηση -και μάλιστα με διαφορά- ήταν χάος.

Με τη Φεράρι στα μπλόκα

Με αγρότες άρχισα με τον αδικημένο Χ. Μαγειρία θα κλείσω, τον σύντροφο της κας Σεμερτζίδου. Με διαφορά μιας εβδομάδας βρέθηκε το ζεύγος στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σύντροφος εμφανίστηκε επιμελώς ατημέλητη πριν από μερικές μέρες. Ο σύντροφος έβγαλε ένα λογύδριο που συμπαθάτε με, αλλά θύμιζε λίγο μονόλογο του Βασιλάκη Καϊλα, στα μελό της δεκαετίας του 60. Πόσο κυνηγημένη είναι η οικογένεια απ’ τη ζωή, που ζούσαν πάνω στα βουνά, έμπλεκε και κάτι ορφανοτροφεία και κάπου εκεί πετάχτηκε και η… Φεράρι. Η οποία πάρθηκε με χρήματα απαλλοτρίωσης από ένα κτήμα. Όποτε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε τόσες δυσκολίες και προκλήσεις, σύμφωνα πάντα με όσα είπε ο μάρτυρας, τί όνειρο είχε μόλις έπιασε φράγκα; Να αγοράσει μια Φεράρι! Λογικό. Εδώ πάει και η παροιμία, τί του λείπει του ψωριάρη…. Ξαναλέω, αν δεν υπήρχε ο μονόλογος -μετά βουρκώματος- του ταπεινού και καταφρονεμένου, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά μην προκαλείς, αδελφέ, μην προκαλείς τη νοημοσύνη μας….

