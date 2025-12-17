Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης.

Σήμερα λίγο μετά τις 8:30 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν και οι τελευταίοι δύο από τους συνολικά επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη.

Οι συλληφθέντες της δεύτερης ομάδας θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επτά κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις παράνομες ενισχύσεις στην Κρήτη έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φαίνεται να έχουν πιο αποδυναμωμένο ρόλο.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Έρευνα για οκτώ νέα κυκλώματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Άλλα οκτώ νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρόμοια με αυτό που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη έχει εντοπίσει η Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για κυκλώματα με πολλά μέλη και οικογενειακή δομή. Επίσης σε αυτά αυτά κυκλώματα φαίνεται να συμμετάσχουν άτομα που έχουν πολιτικές προσβάσεις.

Όπως αποκάλυψε το MEGA και ο δημοσιογράφος στα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά τις γιορτές αναμένεται η παρουσίαση των υποθέσεων. Τέσσερα από αυτά τα κυκλώματα θα αναδειχθούν από έρευνα της οικονομικής Αστυνομίας στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα στην Κρήτη.