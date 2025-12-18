Στη φυλακή 54χρονος λογιστής για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα νέα στοιχεία που εξέτασε η ευρωπαϊκή εισαγγελία οδήγησαν σε συμπληρωματική ποινική δίωξη του 54χρονου από τα Γιαννιτσά.
Νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και του Ευρωπαίου ανακριτή οδήγησαν στη φυλακή τον 54χρονο λογιστή που έχει κατηγορηθεί στα πλαίσια του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Γιαννιτσά και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του τον Οκτώβριο.
Με βάση τα νέα στοιχεία του ασκήθηκε νέα συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης, για αλλά πραγματικά περιστατικά, στα πλαίσια της δικογραφίας των Γιαννιτσών και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
