18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 23:52

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Μύρωνας Χιλετζάκης και ο Γιώργος Λαμπράκης μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι ως κορυφαίοι της οργάνωσης, θα οδηγηθούν στην φυλακή για όσα τους καταλογίζει η δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι απολογίες

Πρώτος έδωσε πολύωρη απολογία ο λογιστής από το Ηράκλειο στον οποίο η δικογραφία αποδίδει κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης καθώς φέρεται να διαχειριζόταν τις οικονομικές ροές, τις μεταφορές χρημάτων αλλά και την προώθηση των αγροτικών επιδοτήσεων σε εταιρικά ή άλλα σχήματα .Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε πλήρως τον ρόλο «του λογιστή της οργάνωσης» υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του οφείλεται σε νόμιμα χρήματα και σε μία εξυπηρέτηση που έκανε στον συνδικαλιστή.

Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατά την δικογραφία «νούμερο 2″ της εγκληματικής ομάδας, τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένη η προέλευσή τους, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένειά μου. Έδωσα το λογαριασμό μου στον.. (συνδικαλιστή )για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν» φέρεται να υποστήριξε.

Ο φερόμενος αρχηγός

Τελευταίος για την απολογία του οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή ο, κατά την δικογραφία, «πρώτος» της εγκληματικής ομάδας, γνωστός συνδικαλιστής στο Ηράκλειο, διαχειριστής Συνεταιρισμού.

Στον θεωρούμενο αρχηγό, που βαρύνεται με κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καταλογίζεται ότι είναι αυτός που υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες εμφάνιζε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων ως καλλιέργειες ή βοσκότοπους. Φέρεται να συντόνιζε τους συγκατηγορούμενούς του να ανοίγουν λογαριασμούς ώστε να εισπράττουν τις επιδοτήσεις.

«Δεν είχα κανένα κίνητρο»

Ο ίδιος τις τέσσερις ώρες της απολογίας του, αρνήθηκε κάθε κατηγορία: «Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών , αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης», φέρεται να είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι δεκατέσσερις συγκατηγορούμενοι των δύο προσωρινά κρατουμένων, που απολογήθηκαν χθες και προχθές, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Σε πολλούς εξ αυτών επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και για τους περισσότερους φθάνουν τις 20.000. Οι υψηλότερες εγγυήσεις που όρισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, επιβλήθηκαν στα τέσσερα συγγενικά πρόσωπα του θεωρούμενου ως αρχηγού με ποσά από 60.000 έως και 200.000 ευρώ. Συνολικά φθάνουν τις 420.000 ευρώ.

