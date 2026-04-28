ΥπΑΑΤ: Απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό – Προσοχή!
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα
Περιστατικά τηλεφωνικών επικοινωνιών από άγνωστα άτομα, τα οποία προσποιούνται ότι ενεργούν εκ μέρους υπηρεσιών ή εργαστηρίων και ζητούν προσωπικά δεδομένα, με πρόσχημα την ενημέρωση για αποτελέσματα εξετάσεων σχετικών με τον αφθώδη πυρετό έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)..
Ειδικότερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνιστούν πιθανή απόπειρα εξαπάτησης (phishing) και δεν συνάδουν με τις επίσημες διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.
Εφιστάται η προσοχή στους κτηνοτρόφους να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους
Το ΥπΑΑΤ επισημαίνει ότι:
- Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα (όπως ΑΜΚΑ ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία).
- Καμία ενημέρωση για εργαστηριακά αποτελέσματα δεν πραγματοποιείται μέσω άτυπων τηλεφωνικών κλήσεων από μη ταυτοποιημένες πηγές.
- Το μοναδικό αρμόδιο και επίσημο εργαστήριο για την επιβεβαίωση του αφθώδους πυρετού είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΥπΑΑΤ: Ιδιαίτερη προσοχή από τους κτηνοτρόφους
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι κτηνοτρόφοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις παρακάτω βασικές οδηγίες:
- Να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους.
- Να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία σε περίπτωση υποψίας και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω των επίσημων τηλεφώνων τους.
- Να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας.
Το υπουργείο, όπως αναφέρει έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και παρακολουθεί στενά το φαινόμενο. «Η προστασία των παραγωγών και η διασφάλιση της αξιόπιστης ενημέρωσης αποτελούν βασική προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών», σημειώνεται.
