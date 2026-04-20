Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Δεν πρόλαβαν να περάσουν μερικά 24ωρα από τη συνάντηση των κτηνοτρόφων -και άλλων σχετικών με τον κλάδο- με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή, 17 Απριλίου και μια νέα εξέλιξη ήρθε να δυναμιτίσει την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Λέσβο.

Ο αφθώδης πυρετός «ταξίδεψε» από την Πελόπη -όπου εντοπίστηκε το αρχικό κρούσμα- και έφτασε μέχρι τον Μεσότοπο, μια απόσταση 30 τουλάχιστον χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή. Οι αρχικές ζώνες προστασίας και επιτήρησης δεν ισχύουν πια ενώ ο εντοπισμός του ιού στον Μεσότοπο, την καρδιά της κτηνοτροφίας στη Λέσβο, δείχνει σύμφωνα με τους ειδικούς πως ο αφθώδης πυρετός έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχο και πως η πολιτική της εκρίζωσης με μέτρα βιοασφάλειας απέτυχε παταγωδώς λόγω των ελλείψεων σε κτηνιάτρους στο πεδίο, απολυμαντικών μέσων και στενής επιτήρησης.

«Περιμένουμε τις υποσχέσεις εγγράφως – Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση»

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης παρουσία του υπουργού του ΥπΑΑΤ, Μαργαρίτη Σχοινά και του τέως υφυπουργού, Μακάριου Λαζαρίδη, έδωσε κάποιες εγγυήσεις στους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, οι οποίες μάλιστα, όπως σχολιάζει ο κτηνοτροφικός κόσμος, ήταν οι περισσότερες που έχουν λάβει κτηνοτρόφοι με …«το καλημέρα σας» από την έναρξη της έξαρσης των ζωονόσων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.

Ο υπουργός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής -μέχρι να ξεκινήσει- σύσκεψης πως η αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα από τον αφθώδη πυρετό θα έρθει μέχρι το τέλος Απριλίου για τους κτηνοτρόφους ενώ δόθηκε και η υπόσχεση πως το υπουργείο θα βρει τον τρόπο να αρχίσουν να «φεύγουν» από το νησί τα ώριμα τυριά που στοιβάζονται στις αποθήκες εδώ και έναν μήνα, δεδομένου του σκληρού lockdown που επιβλήθηκε στο νησί. Ταυτόχρονα, ξεκλείδωσε κονδύλι 8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για το χαμένο γάλα από 15/3/2026 έως 5/4/2026.

Ακόμα και η βουλευτής του νησιού με το ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα αλλά και ο Στρατής Κόμβος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ) δήλωσαν πως σημειώθηκε κάποια πρόοδος κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης.

Εντούτοις, δεν αντιλήφθηκαν με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα της συνάντησης και οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί που βρίσκονται πίσω στο νησί. Το αποτέλεσμα ήταν να αποφασιστεί συνέχιση του αποκλεισμού του λιμανιού – επιβατικό και εμπορικό- της Μυτιλήνης μέχρι όλες οι παραπάνω υποσχέσεις να έρθουν εγγράφως.

Μέχρι να έρθουν εγγράφως οι υποσχέσεις, τα φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα δεν κατεβαίνουν για να ξεφορτώσουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τη μεριά των κτηνοτρόφων. Είναι άλλο η υπόσχεση και άλλο η δέσμευση» λέει μιλώντας στο in ο Σταμάτης Κόμβος.

«Μου έσφαξαν τα 200 πρόβατα και τα 100 βόδια μου. Εχω τρία μικρά παιδιά. Μπορούμε να τους εμπιστευτούμε ότι θα μας δώσουν την αποζημίωση μέχρι τέλος του μήνα; Ολοι είδαμε τι έγινε με την ευλογιά. Είδαμε και πως γίνεται η επιτήρηση στο νησί με μια χούφτα κτηνιάτρους» λέει και ο Αποστόλης Λ. από τον Μανταμάδο, ο οποίος είχε εκφράσει την αγωνία και τον φόβο του πως τα πρόβατα του θα κολλούσαν τον ιό, καθώς το κοπάδι που είχε στην Αχλαδερή βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τα κρούσματα στη Φίλια.

Τώρα ο ίδιος δεν φεύγει καμία στιγμή της μέρας από το μπλόκο στο λιμάνι και είναι από αυτούς που υπερασπίζονται έντονα τον σκληρό αποκλεισμό.

Ο εξαήμερος αποκλεισμός έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ του νησιού, με τα άδεια ράφια να πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Αντιμέτωποι με ελλείψεις είναι και οι επιχειρηματίες της εστίασης αλλά και οι έμποροι.

«Αυτή η δύσκολη κατάσταση έχει αρχίσει να διχάζει την κοινωνία» σχολιάζει ο κ. Κόμβος. «Δημιουργείται οικονομική ασφυξία, αρχίζουν να λείπουν βασικά προϊόντα. Ως γραμματέας της Ομοσπονδίας γίνομαι αποδέκτης όλων των παραπόνων από τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, τους καταστηματάρχες κ.τ.λ. Τους απαντώ: μην παίρνετε εμένα τηλέφωνο, μην πιέζετε τους συμπολίτες σας τους κτηνοτρόφους. Πάρτε τηλέφωνο τον βουλευτή της κυβέρνησης στο νησί μας να τον πιέσετε να δεσμευτούν για τη Λέσβο».

Σημειώνεται πως ο κ. Σχοινάς δήλωσε στην αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο ΥπΑΑΤ την περασμένη Παρασκευή πως όσο το λιμάνι μένει κλειστό ο υπουργός δεν προτίθεται να επισκεφτεί τη Λέσβο.

Τα μπλόκα, η άρνηση για θανατώσεις και η απαίτηση για εμβολιασμό

Το τελευταίο κρούσμα αφθώδους πυρετού στον Μεσότοπο, σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα 1.500 ζώων άλλαξε άρδην την εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί, όπως εξηγεί στο in ο παλαίμαχος κτηνίατρος της Λέσβου και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης. Πια τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 43 σε 54 εκτροφές.

Με αυτό το νέο δεδομένο και με την πολύ αργή πορεία της εξέτασης των κοπαδιών μέχρι στιγμής, η μόνη λύση για να βγει η Λέσβος από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει είναι σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη ο καθολικός εμβολιασμός, όπως πολύ γρήγορα τον υιοθέτησε η Κύπρος.

Ο Ηλίας Γιάννενας, κτηνίατρος, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ- διευθυντής του Τομέα Ζωικής Παραγωγής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, λέει με σειρά του πως ο εμβολιασμός είναι η ενδεδειγμένη λύση σε αυτή τη φάση που ο ιός ξέφυγε. «Η άλλη εναλλακτική είναι να χαθεί σταδιακά όλο το πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, το οποίο φτάνει τα 450.000 αιγόπροβατα» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο αφθώδης πυρετός, λέει ο κ. Γιάννενας, καταπολεμάται με πολύ καλά εμβόλια DIVA τεχνολογίας. Το να εμβολιαστούν τα ζώα της Λέσβου θα δημιουργήσει ένα τείχος ανοσίας και θα προστατέψει την υγεία όχι μόνο των ζώων υτου νησιού αλλά και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας.

«Θα αλλάξουν για ένα διάστημα οι συσχετισμοί γύρω από τα προϊόντα της Λέσβου και τις τιμές τους, όμως θα υπάρχει προοπτική. Δεν θα χαθούν όλα τα ζώα του νησιού- ένας κίνδυνος ορατός σε αυτή τη φάση» τονίζει ο κ. Γιάννενας.

Στον Μεσότοπο πάντως, οι κτηνοτρόφοι είναι εξαγριωμένοι. Στη σύσκεψη τους οι κτηνοτρόφοι της περιοχής αποφάσισαν να μην επιτρέψουν την θανάτωση των 1.500 ζώων της μεγάλης μονάδας που εντοπίστηκε το κρούσμα, η οποία ανήκει σε τρεις κτηνοτρόφους.

Οι κάτοικοι αποφάσισαν να κάνουν μπλόκο στην περιοχή και να μην επιτρέψουν κτηνιατρικούς ελέγχους στα κοπάδια τους- στον Μεσότοπο τα ζώα φτάνουν τις 30.000.

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά πιθανό οι θανατώσεις των ζώων με αφθώδη πυρετό στον Μεσότοπο, να πραγματοποιηθούν έπειτα από φασαρίες και εισαγγελική παραγγελία. Οι Λέσβιοι έχουν αποδείξει και στο παρελθόν πως όταν έρχεται η ώρα της εναντίωσης σε κυβερνητικές πολιτικές που θεωρούν κακές ή άδικες, είναι ενωμένοι, μαχητικοί και ανυποχώρητοι.

Πάντως, οι 22 κτηνίατροι που θα κάνουν απόβαση στο νησί την Δευτέρα και την Τρίτη – προέρχονται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από το υπουργείο, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και στρατιωτικοί κτηνίατροι- φοβούνται για την υποδοχή που θα τους επιφυλάξουν οι κτηνοτρόφοι στο νησί. Γνωρίζουν ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και πως οι Λέσβιοι είναι βαθιά θυμωμένοι.