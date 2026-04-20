Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Ελλάδα 20 Απριλίου 2026, 09:52

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δεν πρόλαβαν να περάσουν μερικά 24ωρα από τη συνάντηση των κτηνοτρόφων -και άλλων σχετικών με τον κλάδο- με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή, 17 Απριλίου και μια νέα εξέλιξη ήρθε να δυναμιτίσει την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Λέσβο.

Ο αφθώδης πυρετός «ταξίδεψε» από την Πελόπη -όπου εντοπίστηκε το αρχικό κρούσμα- και έφτασε μέχρι τον Μεσότοπο, μια απόσταση 30 τουλάχιστον χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή. Οι αρχικές ζώνες προστασίας και επιτήρησης δεν ισχύουν πια ενώ ο εντοπισμός του ιού στον Μεσότοπο, την καρδιά της κτηνοτροφίας στη Λέσβο, δείχνει σύμφωνα με τους ειδικούς πως ο αφθώδης πυρετός έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχο και πως η πολιτική της εκρίζωσης με μέτρα βιοασφάλειας απέτυχε παταγωδώς λόγω των ελλείψεων σε κτηνιάτρους στο πεδίο, απολυμαντικών μέσων και στενής επιτήρησης.

«Περιμένουμε τις υποσχέσεις εγγράφως – Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση»

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης παρουσία του υπουργού του ΥπΑΑΤ, Μαργαρίτη Σχοινά και του τέως υφυπουργού, Μακάριου Λαζαρίδη, έδωσε κάποιες εγγυήσεις στους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, οι οποίες μάλιστα, όπως σχολιάζει ο κτηνοτροφικός κόσμος, ήταν οι περισσότερες που έχουν λάβει κτηνοτρόφοι με …«το καλημέρα σας» από την έναρξη της έξαρσης των ζωονόσων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.

Ο υπουργός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής -μέχρι να ξεκινήσει- σύσκεψης πως η αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα από τον αφθώδη πυρετό θα έρθει μέχρι το τέλος Απριλίου για τους κτηνοτρόφους ενώ δόθηκε και η υπόσχεση πως το υπουργείο θα βρει τον τρόπο να αρχίσουν να «φεύγουν» από το νησί τα ώριμα τυριά που στοιβάζονται στις αποθήκες εδώ και έναν μήνα, δεδομένου του σκληρού lockdown που επιβλήθηκε στο νησί. Ταυτόχρονα, ξεκλείδωσε κονδύλι 8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για το χαμένο γάλα από 15/3/2026 έως 5/4/2026.

Ακόμα και η βουλευτής του νησιού με το ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα αλλά και ο Στρατής Κόμβος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ) δήλωσαν πως σημειώθηκε κάποια πρόοδος κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης.

Εντούτοις, δεν αντιλήφθηκαν με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα της συνάντησης και οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί που βρίσκονται πίσω στο νησί. Το αποτέλεσμα ήταν να αποφασιστεί συνέχιση του αποκλεισμού του λιμανιού – επιβατικό και εμπορικό- της Μυτιλήνης μέχρι όλες οι παραπάνω υποσχέσεις να έρθουν εγγράφως.

Μέχρι να έρθουν εγγράφως οι υποσχέσεις, τα φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα δεν κατεβαίνουν για να ξεφορτώσουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τη μεριά των κτηνοτρόφων. Είναι άλλο η υπόσχεση και άλλο η δέσμευση» λέει μιλώντας στο in ο Σταμάτης Κόμβος.

«Μου έσφαξαν τα 200 πρόβατα και τα 100 βόδια μου. Εχω τρία μικρά παιδιά. Μπορούμε να τους εμπιστευτούμε ότι θα μας δώσουν την αποζημίωση μέχρι τέλος του μήνα; Ολοι είδαμε τι έγινε με την ευλογιά. Είδαμε και πως γίνεται η επιτήρηση στο νησί με μια χούφτα κτηνιάτρους» λέει και ο Αποστόλης Λ. από τον Μανταμάδο, ο οποίος είχε εκφράσει την αγωνία και τον φόβο του πως τα πρόβατα του θα κολλούσαν τον ιό, καθώς το κοπάδι που είχε στην Αχλαδερή βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τα κρούσματα στη Φίλια.
Τώρα ο ίδιος δεν φεύγει καμία στιγμή της μέρας από το μπλόκο στο λιμάνι και είναι από αυτούς που υπερασπίζονται έντονα τον σκληρό αποκλεισμό.

Ο εξαήμερος αποκλεισμός έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ του νησιού, με τα άδεια ράφια να πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Αντιμέτωποι με ελλείψεις είναι και οι επιχειρηματίες της εστίασης αλλά και οι έμποροι.

«Αυτή η δύσκολη κατάσταση έχει αρχίσει να διχάζει την κοινωνία» σχολιάζει ο κ. Κόμβος. «Δημιουργείται οικονομική ασφυξία, αρχίζουν να λείπουν βασικά προϊόντα. Ως γραμματέας της Ομοσπονδίας γίνομαι αποδέκτης όλων των παραπόνων από τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, τους καταστηματάρχες κ.τ.λ. Τους απαντώ: μην παίρνετε εμένα τηλέφωνο, μην πιέζετε τους συμπολίτες σας τους κτηνοτρόφους. Πάρτε τηλέφωνο τον βουλευτή της κυβέρνησης στο νησί μας να τον πιέσετε να δεσμευτούν για τη Λέσβο».

Σημειώνεται πως ο κ. Σχοινάς δήλωσε στην αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο ΥπΑΑΤ την περασμένη Παρασκευή πως όσο το λιμάνι μένει κλειστό ο υπουργός δεν προτίθεται να επισκεφτεί τη Λέσβο.

Τα μπλόκα, η άρνηση για θανατώσεις και η απαίτηση για εμβολιασμό

Το τελευταίο κρούσμα αφθώδους πυρετού στον Μεσότοπο, σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα 1.500 ζώων άλλαξε άρδην την εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί, όπως εξηγεί στο in ο παλαίμαχος κτηνίατρος της Λέσβου και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης. Πια τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 43 σε 54 εκτροφές.

Με αυτό το νέο δεδομένο και με την πολύ αργή πορεία της εξέτασης των κοπαδιών μέχρι στιγμής, η μόνη λύση για να βγει η Λέσβος από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει είναι  σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη ο καθολικός εμβολιασμός, όπως πολύ γρήγορα τον υιοθέτησε η Κύπρος.

Ο Ηλίας Γιάννενας, κτηνίατρος, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ- διευθυντής του Τομέα Ζωικής Παραγωγής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, λέει με σειρά του πως ο εμβολιασμός είναι η ενδεδειγμένη λύση σε αυτή τη φάση που ο ιός ξέφυγε. «Η άλλη εναλλακτική είναι να χαθεί σταδιακά όλο το πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, το οποίο φτάνει τα 450.000 αιγόπροβατα» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο αφθώδης πυρετός, λέει ο κ. Γιάννενας, καταπολεμάται με πολύ καλά εμβόλια DIVA τεχνολογίας. Το να εμβολιαστούν τα ζώα της Λέσβου θα δημιουργήσει ένα τείχος ανοσίας και θα προστατέψει την υγεία όχι μόνο των ζώων υτου νησιού αλλά και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας.

«Θα αλλάξουν για ένα διάστημα οι συσχετισμοί γύρω από τα προϊόντα της Λέσβου και τις τιμές τους, όμως θα υπάρχει προοπτική. Δεν θα χαθούν όλα τα ζώα του νησιού- ένας κίνδυνος ορατός σε αυτή τη φάση» τονίζει ο κ. Γιάννενας.

Στον Μεσότοπο πάντως, οι κτηνοτρόφοι είναι εξαγριωμένοι. Στη σύσκεψη τους οι κτηνοτρόφοι της περιοχής αποφάσισαν να μην επιτρέψουν την θανάτωση των 1.500 ζώων της μεγάλης μονάδας που εντοπίστηκε το κρούσμα, η οποία ανήκει σε τρεις κτηνοτρόφους.

Οι κάτοικοι αποφάσισαν να κάνουν μπλόκο στην περιοχή και να μην επιτρέψουν κτηνιατρικούς ελέγχους στα κοπάδια τους- στον Μεσότοπο τα ζώα φτάνουν τις 30.000.

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά πιθανό οι θανατώσεις των ζώων με αφθώδη πυρετό στον Μεσότοπο, να πραγματοποιηθούν έπειτα από φασαρίες και εισαγγελική παραγγελία. Οι Λέσβιοι έχουν αποδείξει και στο παρελθόν πως όταν έρχεται η ώρα της εναντίωσης σε κυβερνητικές πολιτικές που θεωρούν κακές ή άδικες, είναι ενωμένοι, μαχητικοί και ανυποχώρητοι.

Πάντως, οι 22 κτηνίατροι που θα κάνουν απόβαση στο νησί την Δευτέρα και την Τρίτη – προέρχονται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από το υπουργείο, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και στρατιωτικοί κτηνίατροι- φοβούνται για την υποδοχή που θα τους επιφυλάξουν οι κτηνοτρόφοι στο νησί. Γνωρίζουν ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και πως οι Λέσβιοι είναι βαθιά θυμωμένοι.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - «Παράτησαν την κόρη μου βαριά τραυματισμένη»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοδβομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
«Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν' το όπως ο Σάντσεθ;
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - «Παράτησαν την κόρη μου βαριά τραυματισμένη»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

