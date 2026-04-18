Αφθώδης πυρετός: Αυξάνονται τα κρούσματα στη Λέσβο – Έφτασαν τα 43 συνολικά
43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές της Λέσβου
Σε 43 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 συνολικά εκτροφές της Λέσβου το διάστημα 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μέχρι τώρα έχουν εξεταστεί συνολικά 426 εκτροφές, εκ των οποίων 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.
Επίσης, εξετάστηκαν 11.652 ζώα με αιμοληψία και ελέγχθηκαν εργαστηριακά 21.412 δείγματα. Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 637 θετικά δείγματα αίματος ζώων και το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68%, ενώ σε επίπεδο ζώων το ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,47%.
Τέλος, το ΥΠΑΑΤ μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς όπως σημειώνει «η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού».
