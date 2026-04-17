Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Agro-in 17 Απριλίου 2026, 14:27

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Upd:17.04.2026, 14:59
Ολοκληρώθηκε η σημερινή έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας».

Δέκα επιπλέον κτηνίατροι στη Λέσβο

Ανακοινώθηκε επίσης, τονίζεται στην ανακοίνωση, «η μετάβαση δέκα κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων».

«Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκατ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στιγμιότυπο από τη σημερινή σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το υπουργείο, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

«Δεν δόθηκε καμία λύση για όσους δεν διέθεσαν τα αρνιά τους το Πάσχα»

Μιλώντας στο in και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Τριανταφύλλου η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, δήλωσε πως παρότι συνολικά μιλώντας οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί και οι τυροκόμοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τη σύσκεψη, εντούτοις υπήρξε η σημαντική δέσμευση από το ΥΠΑΑΤ πως σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να φεύγουν σταδιακά τα ώριμα τυριά που έχουν συσσωρευτεί εδώ και έναν μήνα που είναι σε ισχύ το lockdown, στη Λέσβο.

«Είπαν πως θα εξετάσουν το κατάλληλο πρωτόκολλο για τη μεταφορά τους και θα ξεκινήσουν σταδιακά και εξετάζοντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας να τα απελευθερώνουν» σημειώνει η κ. Κομνηνάκα.

Παρόλα αυτά η ίδια λέει πως οι κτηνοτρόφοι έφυγαν με ελάχιστα. «Δεν δόθηκε καμία λύση για όσους δεν διέθεσαν τα αρνιά τους το Πάσχα. Μιλάμε για 70.000 αρνιά. Για τους κτηνοτρόφους που τα ζώα τους θανατώνονται γιατί βγαίνουν θετικά είπαν πως οι αποζημιώσεις θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Παραδέχτηκαν πως η επιτήρηση και η διαχείριση επί έναν μήνα ήταν ελλιπής και είπαν πως θα στείλουν 10 κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ. Αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό και ήρθαν μετά από την ισχυρή πίεση των Λέσβιων», καταλήγει.

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορικά πλοία

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη

Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα » κονδύλια από ΕΕ

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας
Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας

Η δίκη για την υπόθεση της κακοποίησης των παιδιών του αστυνομικού, από τον ίδιο και τη σύζυγό του, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανήλικων θυμάτων

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

