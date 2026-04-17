Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι

Καρπούς φαίνεται πως απέδωσε για τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς και τους τυροκόμους της Λέσβου ο τριήμερος αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης. Η πίεση που ασκήθηκε συντέλεσε στο να συγκαλέσει ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, έκτακτη σύσκεψη για σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου στις 11.00 στο ΥΠΑΑΤ. Θέμα ο αφθώδης πυρετός και όλες οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από αυτόν στο νησί.

Από τη Λέσβο, το παρών στη σύσκεψη θα δώσουν 10 εκπρόσωποι από την Δεκαπενταμελή Επιτροπή Αγώνα που συστάθηκε την περασμένη Τετάρτη, o Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος και οι βουλευτές του νησιού: Χαράλαμπος Αθανασίου, Μαρία Κομνηνάκα, Παναγιώτης Παρασκευαϊδης.

Εκτός από την έκτακτη σύσκεψη, η πολιορκία του λιμανιού της Μυτιλήνης «ξεκλείδωσε» και κονδύλι 8 εκ. ευρώ για το χαμένο γάλα που δεν τυροκομείται, δέσμευση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Η σχετική ΚΥΑ για την αποζημίωση του γάλακτος εκδόθηκε την Πέμπτη το βράδυ και αφορά την περίοδο 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Το γραφειοκρατικό κομμάτι της αποζημίωσης, θα τρέξουν οι ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) οι οποίες είναι οι υπεύθυνες για την αποστολή των καταστάσεων με τους δικαιούχους της αποζημίωσης, στο ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Παράλληλα, εντός 20 ημερών, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει και επαληθεύει τα στοιχεία και εκδίδει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία διαβιβάζεται στο ΥΠΑΑΤ.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ταχεία και στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Η (κάκιστη) σχέση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ΥΠΑΑΤ

Από την πλευρά του υπουργείου το ζήτημα στο οποίο θα δοθεί έμφαση στην έκτακτη σύσκεψη είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους.

Το ΥΠΑΑΤ περιμένει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου να βοηθήσουν στην τήρηση των μέτρων και να συνεργαστούν με το υπουργείο σε όσα αποφασίζει για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Για την ώρα, αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό μιας και οι σχέσεις του ΥΠΑΑΤ με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι κατά γενική ομολογία, κακές.

Η κίνηση του Κώστα Μουτζούρη την Τετάρτη το απόγευμα, να εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια αποφάσιζε τα επιβατηγά πλοία να αναχωρούν από το λιμάνι της Μυτιλήνης μεταφέροντας τυροκομικά/γαλακτομικά προϊόντα -ενώ το υπουργείο έχει επιβάλει αυστηρό lockdown στο νησί- «τέντωσε» περαιτέρω την κατάσταση και θεωρήθηκε από την κυβέρνηση μια εμπρηστική κίνηση, εύκολου εντυπωσιασμού από την πλευρά του Περιφερειάρχη.

Υπενθυμίζεται πως ο Μουτζούρης είναι ένας από τους «αντάρτες» της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε δώσει… σκληρό αγώνα για να επιβάλλει τον δικό της υποψήφιο Περιφερειάρχη, Αλκιβιάδη Στεφανή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Μουτζούρης είναι για την κυβέρνηση πιο «κόκκινο πανί» και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα- τον οποίο είχε στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές-.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μουτζούρης είχε ήδη κερδίσει την εύνοια των Λέσβιων ήδη από το 2020 με την εναντίωση του στη δημιουργία κλειστής δομής για τους μετανάστες στην Καράβα.

Σημειώνεται πως και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας έχει ταχθεί με το μέρος των κτηνοτρόφων και των παραγωγών και την Πέμπτη 16 Απριλίου συμμετείχε στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο έξω από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου, αναστέλλοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε ένδειξη συμπαράστασης στους κτηνοτρόφους.

Οι τελευταίοι πάντως αναμένεται να ζητήσουν εμφαντικά από το ΥΠΑΑΤ, την «απελευθέρωση» των ώριμων τυριών – που έχουν παραχθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2025- από το νησί προς τις αγορές, έτσι ώστε να πάρουν μια οικονομική ανάσα οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι του νησιού.

Η άμεση διακίνηση των τυριών της Λέσβου – στην οποία φτιάχνονται τρία Π.Ο.Π προϊόντα: φέτα, κασέρι, λαδοτύρι- είναι το κυρίαρχο αίτημα για κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους, ζητούμενο το οποίο ως τώρα δεν δείχνει διατεθειμένη να ικανοποιήσει η κυβέρνηση.

Με ρυθμούς χελώνας η εξέταση των δειγμάτων και με ελάχιστους κτηνιάτρους στο πεδίο

Οσον αφορά πάντως το βασικό ζήτημα, δηλαδή την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στο νησί, η αντιμετώπιση της ζωονόσου κρίνεται απο τους κτηνοτρόφους αλλά και απο τους ειδικούς, τουλάχιστον ανεπαρκής.

«Εναν μήνα μετά την έναρξη των κρουσμάτων, από τις 3.500 μονάδες με ζώα που έχει το νησί, έχουν εξεταστεί μόνο οι 300» λέει στο in η Βασιλική Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και μέλος ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.

Όπως συνεχίζει να εξηγεί: «Εχουν απομείνει άλλες 3.200 μονάδες. Για να καταλάβετε την “αριθμητική” της επιτήρησης και αντιμετώπισης της ζωονόσου, ένα συνεργείο των δύο ατόμων μπορεί να εξετάζει 2 με 3 εκμεταλλεύσεις τη μέρα. Ο αφθώδης πυρετός απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και αστραπιαία αντανακλαστικά. Απαιτούνται τουλάχιστον άλλοι 100 κτηνίατροι στο πεδίο για να τελειώσει η επιτήρηση της Λέσβου μέσα σε έναν μήνα».

Ο Γιάννης Τσακίρης, συνταξιούχος κτηνίατρος, τέως πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (Παράρτημα Αιγαίου) και εθελοντής που βρίσκεται στο πεδίο για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, λέει με τη σειρά του πως «κάθε μέρα στέλνουμε στο ένα και μοναδικό εργαστήριο που εξετάζει δείγματα για τον αφθώδη πυρετό, στην Αθήνα, 1.500 δείγματα. Οι απαντήσεις για τα θετικά έρχονται σχετικά γρήγορα, αλλά για τα αρνητικά, οι απαντήσεις καθυστερούν 10 μέρες».

Οι κτηνίατροι στο νησί που παίρνουν δείγματα από τα κοπάδια, δεν ξεπερνούν τους 14 : 4 με 5 προέρχονται από την κτηνιατρική υπηρεσία της Λέσβου, 2 έως 3 είναι στρατιωτικοί κτηνίατροι, 2 είναι απεσταλμένοι του ΥΠΑΑΤ και 4 είναι ιδιώτες.

«Με 65 ευρώ αμοιβή για να εξετάσουν 500 ζώα ποιος ιδιώτης κτηνίατρος θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την κοπιώδη εργασία;» αναρωτιέται η Βασιλική Ζαφειροπούλου.

Οπως σημειώνει, υπάρχει η νομοθεσία για να προχωρήσει το ΥΠΑΑΤ σε απευθείας προσλήψεις κτηνιάτρων (με κονδύλια του υπουργείου) και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να τοποθετηθούν στη Λέσβο.

Ο κ. Τσακίρης θεωρεί πάντως αδικαιολόγητη την απαγόρευση διακίνησης των τυριών από τη Λέσβο.

«Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επιβάλλει απαγορεύσεις μετακίνησης ζώων και των προϊόντων τους στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Στη Λέσβο επέβαλλαν απαγόρευση σε ολόκληρο το νησί. Αν ο αφθώδης πυρετός εντοπιζόταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, για παράδειγμα στον Εβρο, θα “έκλειναν” ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα;» σχολιάζει ο έμπειρος κτηνίατρος και προσθέτει: «Η εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων δεν πέτυχε, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μετατραπεί σε ένα διαρκές πρόβλημα για την κυβέρνηση και ξεθυμαίνουν τώρα στη Λέσβο».

Ο κ. Τσακίρης λέει πως η πρόσκληση για έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ έγινε για να κερδίσει η κυβέρνηση χρόνο. «Έπρεπε να έρθουν εδώ, στο νησί, οι κ. Σχοινάς και Λαζαρίδης όμως φοβούνται τις αντιδράσεις. Οι Λέσβιοι είναι εξαγριωμένοι. Αφού είδαν στην κυβέρνηση την υποδοχή που επιφύλαξε η τοπική κοινωνία σε Κέλλα και Τσιάρα, σταμάτησαν να έρχονται στο νησί μας».

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους απέναντι στην αδιαφορία, όπως λένε, και την περιχαράκωση της Λέσβου.

Οπως το συμπυκνώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος: «Μέχρι να πάρουμε ξεκάθαρες απαντήσεις ο αποκλεισμός του λιμανιού θα συνεχίζεται. Το λιμάνι είναι μέσο πίεσης και όπως φαίνεται λειτούργησε. Είναι ο μόνος τρόπος μας να στρέψουν η πρωτεύουσα και τα ΜΜΕ το βλέμμα τους στο δράμα της Λέσβου».