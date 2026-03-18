Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για τον αφθώδη πυρετό και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Μυτιλήνη, με τους συγκεντρωμένους κτηνοτρόφους – οι οποίοι έχουν ήδη καταστραφεί από την ευλογιά των προβάτων και τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα αυτό – να αποδοκιμάζουν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Λέσβου της ΝΔ, Χαράλαμπο Αθανασίου, και τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, βγήκε στο κατώφλι του κτιρίου για να απευθυνθεί στους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς.

Οι συγκεντρωμένοι τον υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες, καθώς οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα ζητούν σαφείς απαντήσεις για την διάθεση των προϊόντων τους, τους ελέγχους και τη βιωσιμότητα των μονάδων τους.

Το «λυπάμαι» του Κέλλα και η φυγάδευσή του

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος, απευθυνόμενη προσωπικά στον υφυπουργό, περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του υπουργείου οδηγούν στην οικονομική καταστροφή του κλάδου.

Η απάντηση του Χρήστου Κέλλα, που ήταν ένα απλό «λυπάμαι», έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά», με το πλήθος να αντιδρά έντονα, με φωνές και συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης.

Υπό το βάρος της κατάστασης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δυο ώρες από τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους.

Τελικά, ο κ. Κέλλας αποχώρησε υπό αστυνομική συνοδεία από το κτίριο της Περιφέρειας στην Μυτιλήνη, αφού προηγουμένως οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι είχαν αρχίσει να διαλύονται. Πριν αποχωρήσουν, πάντως, δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν εάν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.