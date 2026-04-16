Ολοκληρώθηκε στις 13:30 στη Μυτιλήνη η μεγάλη παλλεσβιακή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις της κρίσης στον πρωτογενή τομέα λόγω του αφθώδους πυρετού και ζητούν άμεσες λύσεις.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους

Με τη λήξη του συλλαλητηρίου ανακοινώθηκε συνάντηση στην Αθήνα, αύριο Παρασκευή στις 11:00, στην οποία καλεί τους κτηνοτρόφους ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με θέμα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η προοπτική της αυριανής συνάντησης ανακοινώθηκε στους συγκεντρωμένους ως μια πρώτη νίκη, ενώ έγινε γνωστό ότι το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης σήμερα θα παραμείνει κλειστό.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη μέρα στον δρόμο με συνεχείς δράσεις, ενώ και στο πλευρό τους στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους έχει αποφασιστεί γενικευμένο λουκέτο σε καταστήματα, υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.

Όπως αναφέρει το nisi.gr, τοπικοί φορείς, σωματεία, σύλλογοι, αυτοδιοικητικοί, επαγγελματίες και εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους δίνουν δυναμικό «παρών» στο σημερινό παλλεσβιακό συλλαλητήριο, με κεντρικό σύνθημα το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα του νησιού.

Παράλληλα τίθεται επιτακτικά το αίτημα για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00 και είχε μεγάλη συμμετοχή, ενώ η πορεία κατά μήκος της προκυμαίας πέρασε από το λιμάνι και κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ τοπικών φορέων, εκπροσώπων της Πολιτείας καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, των τυροκόμων και των σφαγείων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης των τελευταίων ημερών, οι κτηνοτρόφοι αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα. Ωστόσο, επιτρέπουν την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Ο Θανάσης Κόμλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, είπε σήμερα μιλώντας στο Mega, ότι «ζητήσαμε τις επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Είναι δυνατόν να μας δώσουν τα 8 εκατομμύρια που έχει δεσμευτεί ο Τσιάρας;».

«Παράγουμε το 30% που παράγεται στην Ελλάδα, και δεν ασχολείται κανείς», συμπλήρωσε ο ίδιος και εξήγησε ότι «έχουμε 70.000 αρνιά και δεν μας αφήνουν να τα δώσουμε ούτε να τα βγάλουμε στην ύπαιθρο δεν μπορούμε».

«Ακόμα δεν έχουν έρθει κτηνίατροι να εξετάσουν τα ζώα» είπε ο ίδιος μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία του.

Αναστέλλονται δρομολόγια από Τουρκία προς Λέσβο

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι ακυρώνονται τα δρομολόγια πλοίων από την Τουρκία, σύμφωνα με νεώτερη απόφαση των τουριστικών πρακτόρων από Τουρκία και Μυτιλήνη, σε συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γραμμή.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πάνω από χίλιες αφίξεις Τούρκων επισκεπτών για Παρασκευή και Σάββατο να ακυρώνονται, ενώ σοβαρές αμφιβολίες υπάρχουν και για το επόμενο Σαββατοκύριακο όπου είναι το πανηγύρι του Ταξιάρχη.