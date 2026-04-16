Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων στη Λέσβο σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι, διαμαρτύρονται για τις ασήμαντες αποζημιώσεις που τους έχουν δοθεί για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμα και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον πυρετό.

Νεκρή.. πόλη η Μυτιλήνη από τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα.

Επιτρέπουν, όμως, την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και το ΙΧ αυτοκίνητο, όπως έγινε σήμερα κατά την άφιξη και την αναχώρηση του της λεγόμενης «αγώνης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου, «Blue Star Patmos», και να επαναληφθεί στις 10:00 κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής. Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, «Νήσος Σάμος».

Σήμερα η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει νεκρή πόλη, με δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα δεν είναι κλειστά μετά από σχετικές απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει προγραμματιστεί για τις 11:00. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διαδηλωτών, θα κινηθούν προς το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι – Μαζί τους έμποροι και κτηνοτρόφοι

Ο Θανάσης Κόμλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, είπε σήμερα στο Mega, ότι «ζητήσαμε τις επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Είναι δυνατόν να μας δώσουν τα 8 εκατομμύρια που έχει δεσμευτεί ο Τσιάρας;».

«Παράγουμε το 30% που παράγεται στην Ελλάδα, και δεν ασχολείται κανείς», είπε ο Θανάσης Κόμλος.

Ο κ. Κόμλος είπε ότι «έχουμε 70.000 αρνιά και δεν μας αφήνουν να τα δώσουμε ούτε να τα βγάλουμε στην ύπαιθρο δεν μπορούμε».

«Ακόμα δεν έχουν έρθει κτηνίατροι να εξετάσουν τα ζώα» συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί ότι στο πλευρό των κτηνοτρόφων του νησιού, βρίσκονται οι έμποροι και οι ξενοδόχοι του νησιού. Η διαμαρτυρία τους έχει οδηγήσει σε γενικό lockdown στο νησί, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές ως ένδειξη συμπαράστασης.