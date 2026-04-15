Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις αυτές προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός. Ήδη, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού του νησιού, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα μικρασιατικά παράλια.

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δίνεται από τον περιφερειάρχη εντολή στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης «να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα».

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, που διοργάνωσε τις χθεσινές κινητοποιήσεις, με ανακοίνωσή της καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού να ενισχύσουν το μπλόκο του λιμανιού. Όπως αναφέρουν, συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού και σήμερα, Τετάρτη, ενώ καλούν σε παλλεσβιακή κινητοποίηση αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, «δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων:

– «Άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους.

– »Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στο κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση την περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου.

– »Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος.

– »Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ».

Από αργά το βράδυ της Τετάρτης, οι εταιρείες που πραγματοποιούν δρομολόγια με τις απέναντι από τη Μυτιλήνη μικρασιατικές ακτές ανέστειλαν επί 48ωρο τα ταξίδια τους, λόγω του αποκλεισμού του λιμανιού και του εντός αυτού ευρισκόμενου τελωνείου. Το γεγονός, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση εκδρομών τουλάχιστον 300 επισκεπτών, τον αποκλεισμό στη Μυτιλήνη επισκεπτών που θα επέστρεφαν στην Τουρκία σήμερα ή αύριο, αλλά και τον αποκλεισμό ομάδων Ελλήνων επισκεπτών ιδιαίτερα, από τη βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι είχαν έρθει στη Μυτιλήνη για τον χθεσινό εορτασμό της Μονής του Αγίου Ραφαήλ.

Άγνωστο παραμένει επίσης τι μέλλει γενέσθαι με τους εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού που επέστρεφαν χθες στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής (υπολογίζονται σε 600) και οι οποίοι δεν επιβιβάσθηκαν σε αυτό. Δεδομένης της προαναγγελίας αποκλεισμού και σήμερα, ο αριθμός θα αυξηθεί σε μια περίοδο που τα πλοία αναχωρούσαν έτσι κι αλλιώς γεμάτα. Πρόβλημα υπάρχει, επίσης, με το πλοίο της γραμμής που αναμένεται να δέσει στο λιμάνι περίπου στις 11 το πρωί. Και αυτό γιατί η χερσαία ζώνη είναι κατειλημμένη από ομάδα κτηνοτρόφων, που δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν το πλοίο να ξεφορτώσει αυτοκίνητα παρά μόνο επιβάτες.

Τέλος, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης από το περιφερειακό συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης «να απαιτήσει από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης την άρση απαγόρευσης εξόδου, λόγω του αφθώδους πυρετού, των τυροκομικών και των παράγωγων προϊόντων από το Λιμάνι της Μυτιλήνης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».