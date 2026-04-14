Με στόχο να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική ασφυξία που έχει προκληθεί εξαιτίας του lock down που έχει επιβληθεί από τις 16 Μαρτίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πραγματοποίησαν σήμερα, συγκεντρώσεις και πορείες, καταλήγοντας για μια ακόμη φορά στον αποκλεισμό του κεντρικού λιμανιού του νησιού.

Η αρχική συγκέντρωση έγινε έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ζωοτροφές.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποκλείοντας τα εξερχόμενα και εισερχόμενα ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ στις 2 μετά το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μπήκε στον κλειστό χώρο του λιμανιού και προσέγγισε τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» αποκλείοντας την είσοδο στους επιβάτες.

Άγνωστο παραμένει αν θα επιτρέψουν τη φόρτωση του πλοίου στις 6 το απόγευμα που έχει προγραμματιστεί η αναχώρησή του για Χίο και Πειραιά.

Στα κάγκελα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου του αφθώδους πυρετού προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους της Λέσβου αλλά και όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια τα οποία επρόκειτο να τροφοδοτήσουν την αγορά της χώρας παρέμειναν αδιάθετα.

Όπως επισημαίνεται, μεγάλο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών – Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως το ονομαστό λαδοτύρι.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις και από τη μη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος που χύνεται σε αυτοσχέδιους λάκκους ή σε ρέματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.