Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) το λιμάνι της Λέσβου, στη Μυτιλήνη. Οι αγανακτισμένοι παραγωγοί του πρωτογενή τομέα κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα από τον κόμβο της Λάρσου όπου είχαν στήσει μπλόκο και το οποίο είχε οργανωθεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμούς.

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου κινητοποιούνται ενάντια στα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην κτηνοτροφία μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Αναχώρησε μόνο με επιβάτες το «Νήσος Σάμος»

Το απόγευμα, πρόσκαιρα, σημειώθηκε ένταση με έντονους διαλόγους και διαπληκτισμούς. Οι κτηνοτρόφοι είχαν μπλοκάρει (κεντρική φωτογραφία: lesvosnews.net)την επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής, επιχειρώντας να ενισχύσουν την πίεση προς την Πολιτεία.

Όταν τα πνεύματα ηρέμησαν οι συγκεντρωμένοι επέτρεψαν την επιβίβαση των επιβατών στο πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος Πειραιάς.

Όμως, το πλοίο αναχώρησε χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα.

Κλειστές οι πύλες και κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται, με την κινητοποίηση να συνεχίζεται σε δυναμικό αλλά ελεγχόμενο πλαίσιο. Κλειστές θα μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.

Στο λιμάνι εκτός από τους κτηνοτρόφους βρίσκονται και κάτοικοι του νησιού, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορείς της Λέσβου, που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για ασφυκτικές συνθήκες που απειλούν τη βιωσιμότητα των εκτροφών και ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, αποζημιώσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις.