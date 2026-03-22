Σε αναβρασμό η Λέσβος ενάντια στα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην κτηνοτροφία μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, συνεχίζει τις περιοδείες του στο νησί με νέο σταθμό τη Λάρσο, δίπλα στον αγώνα των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια».

Με το ΠΑΣΟΚ Λέσβου, δίπλα στον δίκαιο, αξιοπρεπή και τίμιο αγώνα του κτηνοτροφικού κόσμου για επιβίωση ο Παναγιώτης Δουδωνής

«Οι κτηνοτρόφοι κάνουν έναν αγώνα με μεγάλη αξιοπρέπεια, έναν αγώνα επιβίωσης, και εμείς εδώ, ως ΠΑΣΟΚ, είμαστε για να τους στηρίξουμε, να στηρίξουμε τον αγώνα τους και να επαναλάβουμε τις προτάσεις μας, που δεν έχουν εισακουστεί, γιατί η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία της Λέσβου σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης» δηλώνει ο βουλευτής.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία και, μάλιστα, σε μια επίδειξη κοινωνικού αυτοματισμού, προσπαθεί να στρέψει τους κτηνοτρόφους εναντίον των τυροκόμων και τον κόσμο εναντίον του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωνε χθες από τον Λεπέτυμνο.

Αποκλεισμός του λιμανιού

Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι απέκλεισαν σήμερα στις 2 το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου, στη Μυτιλήνη. Στο σύνολο τους κινήθηκαν από τον κόμβο της Λάρσου όπου είχαν στήσει μπλόκο στις 12 το μεσημέρι και το οποίο είχε οργανωθεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμούς.

